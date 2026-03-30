Alakbarát ünnepi menü? Ezt eszi egy táplálkozási tanácsadó húsvétkor

Húsvétkor roskadoznak az asztalok a tojás, a sonka, a kalács és a különböző sütemények alatt, a csábításnak pedig igencsak nehéz ellenállni. Ezért Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértőt kérdeztük arról, hogyan néz ki nála egy diétás húsvéti menü. Ha nem szeretnél visszahízni, és tartani akarod a diétát, akkor olvass tovább!

Ez az alakbarát húsvéti menü mindenkit lekenyerez!

Fotó: Shutterstock

A hagyományos húsvéti alapanyagok nagy része könnyedén beilleszthető a diétába.

Vannak olyan ünnepi ételek, amelyek már egy kis változtatással is sokkal alakbarátabbá tehetők.

Ezekkel a tippekkel biztosan nem szalad el veled a ló még húsvétkor sem.

Szerinted mennyire illeszthető be a hagyományos húsvéti menü a diétába?

Nem kellene emiatt stresszelni, ugyanis a hagyományos húsvéti alapanyagok nagy része – például a tojás, a sonka és a zöldségek – könnyedén beilleszthető az étrendbe még akkor is, ha épp fogyni szeretne az ember. Ezért mutatok pár ételt, ami szerintem nagyszerű választás húsvétra, hogy élvezni tudjuk az ízeket, de a kalóriákkal se szaladjunk el nagyon. Én is hasonló húsvéti menüt fogok fogyasztani.

Mit eszel reggelire? Van esetleg kedvenced?

Mivel én édesszájú vagyok, édes reggelivel kezdem a napot, így máris kisebb lesz az igényem a hagyományos, kalóriadús fogásokra a nap során. Jó választás egy répatorta ihlette zabkása, ahol a zabos alapot reszelt répával és kevés aprított dióval dúsítjuk, valamint fahéjjal fűszerezzük. Semmiképp se maradjon le a tetejéről az édesítővel kikevert túrókrém vagy skyr, ami amellett, hogy megadja a répatorta-hangulatot, biztosítja a reggeli fehérjebevitelt is.

Fotó: Shutterstock

Hogyan néz ki nálad a húsvéti ünnepi ebéd?

Ünnepi ebédnek a húsleves mindig jó választás, hiszen növeli a folyadékbevitelt, illetve ha sok zöldséggel fogyasztjuk – amit kifejezetten ajánlok –, akkor hozzájárul a rostfogyasztás növeléséhez is.

Második fogásként jöhet a húsvéti sonka, amit szerencsére ma már zsírszegény formában is be lehet szerezni, hiszen egy átlagos szupermarketben is találsz karajból vagy pulykacombból készült termékeket, sőt, bizonyos helyeken akár csirkemellből készült füstölt húsvéti sonkát is.