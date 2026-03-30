Alakbarát ünnepi menü? Ezt eszi egy táplálkozási tanácsadó húsvétkor

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 10:15
Közeledik a húsvét, és sok diétázót máris rettegéssel tölt el, hogy megint egy újabb ünnep, ami szinte csak az étel körül forog. Ezért utánajártunk, mit eszik ilyenkor egy táplálkozási tanácsadó. Ez az alakbarát húsvéti menü mindenkit levesz a lábáról! Nemcsak ízletes, de még a fogyást is segíti.
Kelle Fanni
Húsvétkor roskadoznak az asztalok a tojás, a sonka, a kalács és a különböző sütemények alatt, a csábításnak pedig igencsak nehéz ellenállni. Ezért Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértőt kérdeztük arról, hogyan néz ki nála egy diétás húsvéti menü. Ha nem szeretnél visszahízni, és tartani akarod a diétát, akkor olvass tovább!

Ez az alakbarát húsvéti menü mindenkit lekenyerez!
  • A hagyományos húsvéti alapanyagok nagy része könnyedén beilleszthető a diétába.
  • Vannak olyan ünnepi ételek, amelyek már egy kis változtatással is sokkal alakbarátabbá tehetők.
  • Ezekkel a tippekkel biztosan nem szalad el veled a ló még húsvétkor sem.

Szerinted mennyire illeszthető be a hagyományos húsvéti menü a diétába?

Nem kellene emiatt stresszelni, ugyanis a hagyományos húsvéti alapanyagok nagy része – például a tojás, a sonka és a zöldségek – könnyedén beilleszthető az étrendbe még akkor is, ha épp fogyni szeretne az ember. Ezért mutatok pár ételt, ami szerintem nagyszerű választás húsvétra, hogy élvezni tudjuk az ízeket, de a kalóriákkal se szaladjunk el nagyon. Én is hasonló húsvéti menüt fogok fogyasztani.

Mit eszel reggelire? Van esetleg kedvenced?

Mivel én édesszájú vagyok, édes reggelivel kezdem a napot, így máris kisebb lesz az igényem a hagyományos, kalóriadús fogásokra a nap során. Jó választás egy répatorta ihlette zabkása, ahol a zabos alapot reszelt répával és kevés aprított dióval dúsítjuk, valamint fahéjjal fűszerezzük. Semmiképp se maradjon le a tetejéről az édesítővel kikevert túrókrém vagy skyr, ami amellett, hogy megadja a répatorta-hangulatot, biztosítja a reggeli fehérjebevitelt is.

Hogyan néz ki nálad a húsvéti ünnepi ebéd?

Ünnepi ebédnek a húsleves mindig jó választás, hiszen növeli a folyadékbevitelt, illetve ha sok zöldséggel fogyasztjuk – amit kifejezetten ajánlok –, akkor hozzájárul a rostfogyasztás növeléséhez is.

Második fogásként jöhet a húsvéti sonka, amit szerencsére ma már zsírszegény formában is be lehet szerezni, hiszen egy átlagos szupermarketben is találsz karajból vagy pulykacombból készült termékeket, sőt, bizonyos helyeken akár csirkemellből készült füstölt húsvéti sonkát is.

A köret egy részét pedig érdemes friss zöldségekből készült salátával kiváltani, főleg, ha vendégek is mennek hozzád, akikkel együtt csipegetsz.

Mi az, amit a leginkább kerülsz húsvétkor?

A hagyományos ünnepi menü része a majonézes krumplisaláta vagy franciasaláta. Én ezeket kihagyom, és könnyedebb irányt választok. Többek között jó választás egy ecetes krumplisaláta lilahagymával, de megéri kipróbálni a párolt brokkoli és karfiol párosát is görög joghurttal összekeverve, jól behűtve. Ezeket nyugodtan fűszerezd az ízlésed szerint.

Milyen ételt ajánlanál vacsorára?

Nálunk általában marad főtt tojás a nap végére, így este ezt felhasználva készíthetünk tojáskrémet, ami pirítóssal, sok zöldséggel tökéletes vacsora. A tojáskrém sem kalóriabomba, ha a lereszelt tojást natúr joghurttal, mustárral, reszelt mozzarellával és fűszerekkel keverjük krémesre, és csak egy csipet light majonézt adunk a keverékhez.  

Mi a helyzet a kaláccsal, amit rengetegen szeretnek?

A húsvéti kalács is egy hagyományos ünnepi étel. A tapasztaltabbaknak azt ajánlom, hogy készítsék el otthon a bolti helyett, ha nem akarják kihagyni a menüből. A házilag készült kalács ugyanis nem lesz tele adalékanyagokkal és cukorral, azonban ennél is oda kell figyelni a mennyiségre.

Lenne egyéb tanácsod a húsvéti ünnepi étkezéssel kapcsolatban?

Fontosnak tartom, hogy a maradékokról se feledkezzünk meg, mert például a sonka számos módon újrahasznosítható ahelyett, hogy a hűtőben maradna arra várva, hogy kidobjuk. Felkockázva tökéletes lesz tojásos nokedlibe, rakott karfiolhoz vagy salátába.

Ebből a videóból egy répatorta ihlette, egyéjszakás zabkásareceptet leshetsz el:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
