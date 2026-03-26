Tormavásárlás: így válassz igazán jót a húsvéti asztalra!

A bőség zavarában sokszor nehéz eldönteni, melyik üveg torma kerüljön a kosárba. Vajon a legcsípősebb a legjobb? Mit jelentenek az összetevők a címkéken? Segítünk eligazodni és kiválasztani a lehető legjobb tormát a húsvéti asztalra!
Fontos tudni, hogy nem minden üvegben van ugyanannyi torma. A klasszikus asztali torma alapja a reszelt tormagyökér, de a gyártók gyakran vízzel, ecettel és sűrítőanyagokkal „hígítják” a termékeket. Keressük azokat a termékeket, ahol a torma aránya legalább 50-60% felett van. Minél nagyobb a torma aránya, annál karakteresebb ízre számíthatunk.
Nézzük meg az ecet és cukortartalmat, ezek adják meg a torma jellegzetes savanykás-édes alapízét. Ha túl sok a cukor, az elnyomhatja a torma természetes erejét. Emellett nézzük meg mennyi adalékanyag van a tormában és lehetőleg kerüljük a módosított keményítővel (állagjavításra) és szulfitokkal (színmegőrzésre) készült termékeket. A növényi olaj jelenléte segít selymesebbé tenni a textúrát és némileg tompítja a maró érzést, így ha az enyhébb csípősséget és a krémesebb tormát kedveljük, részesítsük előnyben az olajat tartalmazókat.
Attól, hogy hol és hogyan termesztették, illetve attól, hogy mennyit raknak belőle az üvegekbe. Maga a csípős érzés egyébként a szinigrinnek, pontosabban a szinigrin glükozidnak köszönhető. A csípős érzés amiatt alakul ki, hogy ez az anyag bejut a homlok- és az orrmelléküregbe – olvasható a Szupermentán.
Típus
Kinek ajánlott?
|Csemege
|Aki a torma ízét szereti, de nem akar feltétlenül könnyezni, ilyet érdemes vennie. Gyerekbarát verzió is egyben.
|Csípős
|A klasszikus élmény, tökéletes a zsírosabb sonkák mellé.
|Ízesített
|Például majonézes, almás, tejszínes: a csemegénél is lágyabb ízvilág.
A torma nemcsak fűszer, hanem évezredes gyógynövény, kerti penicillinnek is hívják. Még ha üveges formában fogyasztjuk is, az antibakteriális hatása érvényesül, vagyis segít a fertőzések leküzdésében. Emellett gazdag A, B, C és E-vitaminban, serkenti az étvágyat és segíti a nehéz, ünnepi ételek megemésztését és jelentős forrása a jódnak, mangánnak és kalciumnak.
Arról megoszlanak a vélemények, hogy a torma fűszernek vagy gyógynövénynek minősül-e, de az biztos, hogy húsvétkor a legtöbb asztalra kerül belőle. Kevesen tudják, de a torma egyébként egy káposztaféle és a keresztesvirágúak családjába tartozik. Dél-Európa és a Földközi-tenger környékéről származik és a szájhagyomány szerint már a honfoglaló magyarok is használták fűszerként, gyógynövényként.
