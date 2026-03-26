BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tormavásárlás: így válassz igazán jót a húsvéti asztalra!

torma
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 16:55
majonézes tormahúsvét
A húsvéti sonka mellett van még egy sokak által kedvelt eleme az ünnepi asztalnak. Kapni belőle édeset, ízesítettet, zöldet és csemegét is, de vajon mitől lesz igazán jó egy torma? Íme a válaszok!
Bors
A szerző cikkei

A bőség zavarában sokszor nehéz eldönteni, melyik üveg torma kerüljön a kosárba. Vajon a legcsípősebb a legjobb? Mit jelentenek az összetevők a címkéken? Segítünk eligazodni és kiválasztani a lehető legjobb tormát a húsvéti asztalra!

Mitől csíp és mitőj jó minőségű egy torma?
Mutatjuk mitől csíp és mitől jó minőségű egy torma. Fotó:  Mediaworks Archívum

Az első lépés: nézzük meg a tormatartalmat

Fontos tudni, hogy nem minden üvegben van ugyanannyi torma. A klasszikus asztali torma alapja a reszelt tormagyökér, de a gyártók gyakran vízzel, ecettel és sűrítőanyagokkal „hígítják” a termékeket. Keressük azokat a termékeket, ahol a torma aránya legalább 50-60% felett van. Minél nagyobb a torma aránya, annál karakteresebb ízre számíthatunk.

Mit keressünk a torma címkéjén?

Nézzük meg az ecet és cukortartalmat, ezek adják meg a torma jellegzetes savanykás-édes alapízét. Ha túl sok a cukor, az elnyomhatja a torma természetes erejét. Emellett nézzük meg mennyi adalékanyag van a tormában és lehetőleg kerüljük a módosított keményítővel (állagjavításra) és szulfitokkal (színmegőrzésre) készült termékeket. A növényi olaj jelenléte segít selymesebbé tenni a textúrát és némileg tompítja a maró érzést, így ha az enyhébb csípősséget és a krémesebb tormát kedveljük, részesítsük előnyben az olajat tartalmazókat.

Így válogassunk a bolti tormák között

  • A megvásárolni kívánt torma legyen szép fehér vagy krémszínű.
  • Minél magasabb a tormatartalma.
  • Mivel a torma ereje az idővel és a fénnyel csökken, válasszuk a legfrissebbet, ebben a gyártási/lejárati idő segíthet.

Mitől függ, hogy mennyire csíp egy torma?

Attól, hogy hol és hogyan termesztették, illetve attól, hogy mennyit raknak belőle az üvegekbe. Maga a csípős érzés egyébként a szinigrinnek, pontosabban a szinigrin glükozidnak köszönhető. A csípős érzés amiatt alakul ki, hogy ez az anyag bejut a homlok- és az orrmelléküregbe – olvasható a Szupermentán.

Típus

Kinek ajánlott?

CsemegeAki a torma ízét szereti, de nem akar feltétlenül könnyezni, ilyet érdemes vennie. Gyerekbarát verzió is egyben.
CsípősA klasszikus élmény, tökéletes a zsírosabb sonkák mellé.
ÍzesítettPéldául majonézes, almás, tejszínes: a csemegénél is lágyabb ízvilág.

Miért ajánlott tormát enni a sonka mellé húsvétkor?

A torma nemcsak fűszer, hanem évezredes gyógynövény, kerti penicillinnek is hívják. Még ha üveges formában fogyasztjuk is, az antibakteriális hatása érvényesül, vagyis segít a fertőzések leküzdésében. Emellett gazdag A, B, C és E-vitaminban, serkenti az étvágyat és segíti a nehéz, ünnepi ételek megemésztését és jelentős forrása a jódnak, mangánnak és kalciumnak.

Mióta eszünk tormát?

Arról megoszlanak a vélemények, hogy a torma fűszernek vagy gyógynövénynek minősül-e, de az biztos, hogy húsvétkor a legtöbb asztalra kerül belőle. Kevesen tudják, de a torma egyébként egy káposztaféle és a keresztesvirágúak családjába tartozik. Dél-Európa és a Földközi-tenger környékéről származik és a szájhagyomány szerint már a honfoglaló magyarok is használták fűszerként, gyógynövényként.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
