Tormavásárlás: így válassz igazán jót a húsvéti asztalra!

A bőség zavarában sokszor nehéz eldönteni, melyik üveg torma kerüljön a kosárba. Vajon a legcsípősebb a legjobb? Mit jelentenek az összetevők a címkéken? Segítünk eligazodni és kiválasztani a lehető legjobb tormát a húsvéti asztalra!

Az első lépés: nézzük meg a tormatartalmat

Fontos tudni, hogy nem minden üvegben van ugyanannyi torma. A klasszikus asztali torma alapja a reszelt tormagyökér, de a gyártók gyakran vízzel, ecettel és sűrítőanyagokkal „hígítják” a termékeket. Keressük azokat a termékeket, ahol a torma aránya legalább 50-60% felett van. Minél nagyobb a torma aránya, annál karakteresebb ízre számíthatunk.

Mit keressünk a torma címkéjén?

Nézzük meg az ecet és cukortartalmat, ezek adják meg a torma jellegzetes savanykás-édes alapízét. Ha túl sok a cukor, az elnyomhatja a torma természetes erejét. Emellett nézzük meg mennyi adalékanyag van a tormában és lehetőleg kerüljük a módosított keményítővel (állagjavításra) és szulfitokkal (színmegőrzésre) készült termékeket. A növényi olaj jelenléte segít selymesebbé tenni a textúrát és némileg tompítja a maró érzést, így ha az enyhébb csípősséget és a krémesebb tormát kedveljük, részesítsük előnyben az olajat tartalmazókat.

Így válogassunk a bolti tormák között A megvásárolni kívánt torma legyen szép fehér vagy krémszínű.

Minél magasabb a tormatartalma.

Mivel a torma ereje az idővel és a fénnyel csökken, válasszuk a legfrissebbet, ebben a gyártási/lejárati idő segíthet.

Mitől függ, hogy mennyire csíp egy torma?

Attól, hogy hol és hogyan termesztették, illetve attól, hogy mennyit raknak belőle az üvegekbe. Maga a csípős érzés egyébként a szinigrinnek, pontosabban a szinigrin glükozidnak köszönhető. A csípős érzés amiatt alakul ki, hogy ez az anyag bejut a homlok- és az orrmelléküregbe – olvasható a Szupermentán.

Típus Kinek ajánlott? Csemege Aki a torma ízét szereti, de nem akar feltétlenül könnyezni, ilyet érdemes vennie. Gyerekbarát verzió is egyben. Csípős A klasszikus élmény, tökéletes a zsírosabb sonkák mellé. Ízesített Például majonézes, almás, tejszínes: a csemegénél is lágyabb ízvilág.

Miért ajánlott tormát enni a sonka mellé húsvétkor?

A torma nemcsak fűszer, hanem évezredes gyógynövény, kerti penicillinnek is hívják. Még ha üveges formában fogyasztjuk is, az antibakteriális hatása érvényesül, vagyis segít a fertőzések leküzdésében. Emellett gazdag A, B, C és E-vitaminban, serkenti az étvágyat és segíti a nehéz, ünnepi ételek megemésztését és jelentős forrása a jódnak, mangánnak és kalciumnak.