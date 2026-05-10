Ha így metszed a muskátlit, egész nyáron ontja a virágokat

Szerencsére egy hálás, könnyen gondozható növény, de ahhoz, hogy sokáig és bőségesen virágozzon, nem elég csak életben tartani – egy kis extra törődést is igényel. A muskátli metszése fontos, mivel ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egész nyáron gazdagon virágozzon. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A muskátli metszése tavasszal fontos, ha szeretnél egész nyáron bőséges virágzást elérni.

Fotó: Jana Milin

A muskátlit tavasszal, a fagyok után érdemes megmetszeni tiszta, éles eszközzel.

A száraz és megnyúlt hajtásokat vissza kell vágni, hogy a növény bokrosabb és egészségesebb legyen.

Metszés után világos hely, mérsékelt öntözés és tápoldatozás segíti a bőséges virágzást.

Muskátli metszése lépésről lépésre

1. Minden az időzítésen múlik

A muskátli tavaszi metszését általában április-május környékén érdemes elkezdeni, amikor már elmúltak a fagyok, és a növény újra növekedésnek indul.

2. Készítsd elő az eszközöket

Használj éles, tiszta metszőollót, hogy ne roncsold a hajtásokat, és megelőzd a fertőzések kialakulását.

3. Távolítsd el a muskátli száraz részeit

A muskátli gondozása nem nehéz. Első lépésként távolítsd el a beteg, elszáradt vagy sérült hajtásokat, egészen az egészséges részig visszavágva. A megnyúlt, csak a végükön leveles hajtásokat is érdemes a tőhöz közel metszeni, mert ez elősegíti a növény megújulását.

4. Formázd meg

A teleltetés során a muskátli gyakran megnyúlik, ezért ha szeretnéd elkerülni a túlzott fásodást, érdemes a hajtásokat körülbelül egyharmadukkal visszavágni, így a növény dúsabbá válik.

5. Rügy feletti vágás

Mindig egy kifelé néző rügy felett kell metszeni, így a növény szellősebb, szebb formát vesz fel, és nem nő befelé.

6. A növekedésre ösztönözd

A leveles töveket a tövükhöz közel, néhány centiméterrel visszavágva arra ösztönözheted a növényt, hogy a rejtett rügyekből új hajtásokat hozzon, így ismét szép, bokros formát öltsön és gazdagon virágozzon.

7. Hasznosítsd újra

Az egészséges levágott részek dugványként felhasználhatók. Egyszerűen tedd őket vízbe vagy laza földbe, és hamarosan gyökeret eresztenek.

8. Utókezelés és gondozás

Metszés után helyezd világos, napos helyre a növényt, és ha van rá lehetőség, csapvíz helyett esővízzel locsold. Mérsékelten öntözd, mert ha túl sok vizet kap, akkor a levelek sárgulni kezdenek. Hetente érdemes ellenőrizni, így időben észreveheted, és megelőzheted a muskátli betegségeit.