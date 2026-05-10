Ha így metszed a muskátlit, egész nyáron ontja a virágokat

Szerencsére egy hálás, könnyen gondozható növény, de ahhoz, hogy sokáig és bőségesen virágozzon, nem elég csak életben tartani – egy kis extra törődést is igényel. A muskátli metszése fontos, mivel ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egész nyáron gazdagon virágozzon. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
A muskátli tavaszi metszését általában április-május környékén érdemes elkezdeni, amikor már elmúltak a fagyok, és a növény újra növekedésnek indul.
Használj éles, tiszta metszőollót, hogy ne roncsold a hajtásokat, és megelőzd a fertőzések kialakulását.
A muskátli gondozása nem nehéz. Első lépésként távolítsd el a beteg, elszáradt vagy sérült hajtásokat, egészen az egészséges részig visszavágva. A megnyúlt, csak a végükön leveles hajtásokat is érdemes a tőhöz közel metszeni, mert ez elősegíti a növény megújulását.
A teleltetés során a muskátli gyakran megnyúlik, ezért ha szeretnéd elkerülni a túlzott fásodást, érdemes a hajtásokat körülbelül egyharmadukkal visszavágni, így a növény dúsabbá válik.
Mindig egy kifelé néző rügy felett kell metszeni, így a növény szellősebb, szebb formát vesz fel, és nem nő befelé.
A leveles töveket a tövükhöz közel, néhány centiméterrel visszavágva arra ösztönözheted a növényt, hogy a rejtett rügyekből új hajtásokat hozzon, így ismét szép, bokros formát öltsön és gazdagon virágozzon.
Az egészséges levágott részek dugványként felhasználhatók. Egyszerűen tedd őket vízbe vagy laza földbe, és hamarosan gyökeret eresztenek.
Metszés után helyezd világos, napos helyre a növényt, és ha van rá lehetőség, csapvíz helyett esővízzel locsold. Mérsékelten öntözd, mert ha túl sok vizet kap, akkor a levelek sárgulni kezdenek. Hetente érdemes ellenőrizni, így időben észreveheted, és megelőzheted a muskátli betegségeit.
Amint megindul az új hajtások növekedése és a muskátli virágzása, érdemes elkezdeni a rendszeres tápanyagellátást, hogy egészséges maradjon és bőségesen virágozzon a szezon során. Arra figyelj, hogy a muskátli tápoldat elsősorban nitrogént, magnéziumot, vasat, káliumot és foszfort tartalmazzon. Ha kevés virágot hozna, vegyszerek helyett természetes alapanyagokkal is fokozhatod a virágzását.
A muskátli nemcsak a kert egyik legszebb éke, de valódi csodaszer, hiszen számtalan betegségre valódi gyógyírt jelenthet. Felső légúti betegségekre, például megfázásra a muskátligyökér jelenthet megoldást.
