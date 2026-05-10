Megvadult állat támadt az Ázsia Expressz sztárjára: „Konkrétan már sírtam, annyira fájt”

Bár Dulin Metta az Ázsia Expressz 6. évada alatt még Malajziát is megjárta, és a magánéletében is folyton járja a világot, eddig mindet megúszta anélkül, hogy rátámadt volna bármilyen egzotikus állat. Éppen ezért valószínűleg ő maga sem számított arra, hogy épp itthon, egy állatsimogatóban kerül majd olyan helyzetbe, ahonnan szinte ki kell menteni. Metta most lapunknak mesélt arról, hogyan is támadta meg egy kecske.

Dulin Metta Lakatos Levente oldalán versenyzett az Ázsia Expressz 2025-ös évadában, de Metta lábsérülése miatt fel kellett adniuk (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta kora ellenére már a fél világot bejárta, és olyan különleges élményekben volt része, mint a bálnales egy privát hajón hajnalban, vagy éppen egy Mauritius feletti helikoptertúra, ez azonban nem azt jelenti, hogy hazánkban nem kirándul szívesen. A csinos influenszer a napokban egy bivalyrezervátumba látogatott itthon, ahol úgy döntött, megnézi az állatsimogatót is. Ám azon még a körülötte lévők is ledöbbentek, ami ezután jött.

„Elmentem egy bivalyrezervátumba, ahol volt egy állatsimogató rész is, ott támadt rám egy kecske. Azt mondták az ottaniak, hogy ilyen még soha az életben nem történt, még azokkal a gyerekekkel sem csinál ilyet, akik a szarvát rángatják” – vágott bele a sztoriba.

Én semmi rosszat nem csináltam, pontosan úgy viselkedtem, mint mindenki más. Nagyon szeretem az állatokat, és természetesen soha életemben nem bántanék egyet se. Szóval, valamiért annyira nem voltam neki szimpatikus, hogy elkezdett folyamatosan bökdösni a szarvaival, fel akart dönteni, sőt még fel is ugrott

– folytatta az elképesztő történetet.

Dulin Metta betegsége miatt nem tudott külföldre utazni, de itthon is képes elképesztő kalandokba keveredni (Fotó: Dulin Metta)

Az Ázsia Expressz Mettája alig tudott elmenekülni

A Kőgazdag Fiatalok és A Nagy Ő csinos sztárja csaknem meg is sérült ebben a teljesen szürreális kalandban.

A végén konkrétan már sírtam, annyira fájt, ahogy tiszta erejéből nekem jött. Szerintem egy óriási lila folt is lesz a fenekemen a szarvai miatt. Szóval, ezek után rohantam ki a karámból, és szerintem az egész bivalyrezervátum rajtam röhögött, amiatt, mert konkrétan úgy kellett, hogy megmentsenek a kecskétől, pusztán azért, mert nem tetszett neki a parfümöm vagy nem tudom

– fejezte be nevetve Metta, aki ezek után valószínűleg jóval óvatosabb lesz a hasonló „vadállatokkal”.