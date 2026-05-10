Babaként májátültetés mentette meg az életét, ma transzplantációs nővérként segít másokon

Szinte felfoghatatlan fordulatot vett egy fiatal nő élete: amit egykor ajándékba kapott, ma már ő adja tovább másoknak.

Fotó: Hannah Fleming/Facebook

Hős lett a nővér

A 28 éves Hannah Fleming mindössze nyolc hónapos volt, amikor életmentő májátültetésen esett át. Az ohiói nő csecsemőként súlyos betegséggel, epeúti elzáródással (biliáris atrézia) küzdött, amely miatt az epe felhalmozódott a májában és gyors beavatkozás nélkül végzetes lett volna. Családja ekkor mindent megtett érte: közösségi összefogással gyűjtöttek pénzt autómosásokkal, vacsoraestekkel, aukciókkal és mozis rendezvényekkel próbálták előteremteni a szükséges összeget, miközben kislányuk élete szó szerint órákon múlt.

A sorsdöntő pillanat az utolsó utáni pillanatban érkezett el. Amikor már úgy tűnt, haza kell vinniük beteg gyermeküket, a szülők még egy éjszakát kértek a kórházban. Az orvosok beleegyeztek és nem sokkal később megérkezett a hívás: találtak megfelelő májat. Másnap Hannah már a műtőben volt. A beavatkozás sikeresnek bizonyult a kislány gyorsan felépült és később szinte teljesen normális életet élhetett. Szülei sosem titkolták előle a történetét.

Már fiatalon megismerte saját kórtörténetét, megtanulta a gyógyszerezés fontosságát és azt is, milyen hatalmas szerepe volt a család és a közösség támogatásának abban, hogy életben maradhatott. Ez az őszinteség végül meghatározta a jövőjét is. Hannah ápolónő lett és ma már egy májátültetési csapat tagjaként dolgozik. Pályáját a Cleveland Clinic egyik kórházának műtét utáni osztályán kezdte, később pedig a műtőben találta meg igazi hivatását. Nem sokkal azután, hogy saját utókezelését is ide helyezték át, jelentkezett a transzplantációs csapatba. Döntését ma élete egyik legfontosabb lépésének tartja.

A betegek gondozása gyakran visszavisz a saját emlékeimhez, különösen a nehéz napokon

– mondta.

De pont ez segít abban, hogy még jobban támogassam őket.

Egy különösen megható pillanat akkor érkezett el, amikor egy műtét előtt álló betegének elárulta: ő maga is átesett májátültetésen. A beteg ennek hatására megnyugodott.

Abban a pillanatban tudtam, hogy pontosan ott vagyok, ahol lennem kell

– fogalmazott.