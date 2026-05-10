Nagy baj történt a Vértesben, mentőhelikoptert riasztottak

Bajba jutott egy nő a Vértes-hegységnél. A balesetben megsérült nőhöz a helyszínre mentőhelikopter érkezett.

Fotó: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány

A Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán tette közzé, hogy egy ember megsérült, a Vértes piros útvonalán, közel a tornyokhoz.

A helyszínre először a Móri Önkormányzati Tűzoltóság, és a Csókakő ÖTE tagjai érkeztek meg, majd egy mentőhelikopter is leszállt - számol be az esetről a Tények. A sérült egy jótékonysági túra résztvevője volt, sikerült ellátni sérüléseit.

A betegek a mentőhelikopter el is szállította a helyszínről.