Nagy baj történt a Vértesben, mentőhelikoptert riasztottak

Bajba jutott egy nő a Vértes-hegységnél. A balesetben megsérült nőhöz a helyszínre mentőhelikopter érkezett.
A Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán tette közzé, hogy egy ember megsérült, a Vértes piros útvonalán, közel a tornyokhoz.
A helyszínre először a Móri Önkormányzati Tűzoltóság, és a Csókakő ÖTE tagjai érkeztek meg, majd egy mentőhelikopter is leszállt - számol be az esetről a Tények. A sérült egy jótékonysági túra résztvevője volt, sikerült ellátni sérüléseit.
A betegek a mentőhelikopter el is szállította a helyszínről.
