Tényleg lebuktat a manikűr? Mit árul el a körmünk kinézete a személyiségünkről?

Elhanyagolt, piszkos köröm: az önszeretet hiánya

Amikor teljesen figyelmen kívül hagyjuk a körmeink tisztaságát és egészségét, az gyakran a depresszió vagy a súlyos önértékelési zavar egyik kísérője. Ha úgy érezzük, a létünk jelentéktelen, akkor a testünk ápolására fordított energia feleslegesnek tűnik számunkra. Ez a mentális "feladás" állapotát tükrözi.

Lelki gyógyulás: apró, napi szintű öngondoskodási rutinok bevezetése szükséges, amelyek visszahozzák az én-hatékonyság érzését és a test tiszteletét.

Állandó lakkozás: a kontrollmánia

Ha képtelenek vagyunk elviselni, ha a lakk akár csak egy milliméteren is lepattogott, vagy ha naponta többször mániákusan tisztítjuk a körmünk alatti részt, akkor valószínűleg kényszeres kontrolligénnyel küzdünk. Ez a viselkedés a belső káosztól való rettegést kompenzálja: ha a körmeim felett teljes az uralmam, akkor az életem eseményei sem csúszhatnak ki a kezemből.

Lelki gyógyulás: a kontroll elengedésének gyakorlása a cél. El kell fogadni, hogy a tökéletlenség nem egyenlő a kudarccal, és a biztonságérzetet belülről, nem pedig a külső rendből kell meríteni.

A mániákusan rövid köröm: elnyomott ösztönök

A csutkára vágott köröm pszichológiai értelemben egy igen mély lelki állapotra utal. Arról a belső kényszerről árulkodik, hogy minden pillanatban bevetésre készen kell állunk, „munkára fogható” állapotban kell lennünk, elutasítva mindent, ami a törékenységgel kapcsolható össze. Megbízhatóságot, stabilisitást szeretnénk sugározni, mert a megfelelési kényszer irányít minket.

Lelki gyógyulás: érdemes megvizsgálni, miért érezzük veszélyesnek a lágyságot vagy a törékenységet, miért akarunk mindig erősnek és stabilnak mutatkozni. A cél a női-férfi energiák és a hatékonyság közötti egészséges egyensúly megteremtése.

Milyen színű körömlakk illik hozzám?

A színek, amelyeket körömszínnek választunk, rengeteget elárul az érzelmi állapotunkról.

A trend határozza meg: ha mindig a legújabb divatot követjük, az gyakran belső bizonytalanságot és erős külső megfelelési vágyat tükröz. Az aktuális divat egyfajta kapaszkodó az identitáskeresésben.

Mindig ugyanaz a színt választjuk: a ragaszkodás egyetlen árnyalathoz, például a vöröshöz vagy a franciához, a stabilitás és a kiszámíthatóság iránti vágyat jelzi, olykor a változástól való félelemmel párosulva.

Kényszeres párosítás: ha csak akkor érezzük jól magunkat, amikor a lakkunk tökéletes harmóniában van a ruhánk színével, az a kontrollmánia jele lehet. Úgy érezzük, ha a külső megjelenésünkben nincs hiba, a belső káoszt senki nem látja meg.

Élénk vagy pasztellszínek: Míg a harsány színek azt a célt szolgálják, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, hódítsunk, véget vessünk a magánynak, addig a kizárólagos pasztellhasználat a láthatatlanság vágyára, a konfliktuskerülésre és a túlzott visszahúzódásra utalhat.

Lelki gyógyulás: merjünk néha kilógni a saját szabályrendszerünkből. A tudatos színváltás segíthet az érzelmi rugalmasság fejlesztésében és a belső szabadság megélésében. Legközelebb, ha körömlakkot választunk, döntsünk teljesen eltérően az eddig bevett szokásainktól. Egy apró külső változás óriási belső gyógyulási folyamatokat képes beindítani.