Nincs időd edzeni? Ez a módszer már napi pár perc mozgással változást hoz

A snack workout lényege, hogy a mozgást rövid, pár perces szakaszokra osztod szét a nap során, így edzésre akkor is jut időd, ha egyébként zsúfolt a napod.

Kutatások szerint ezek a rövid mozgásblokkok is javíthatják a szív- és légzőrendszeri állóképességet, ráadásul az emberek nagyobb arányban tartanak ki mellettük.

A módszer könnyen beépíthető a mindennapokba: néhány guggolás fogmosás után, lépcsőzés ebédszünetben, vagy egy rövid séta telefonálás közben is számít.

Ismerős az érzés, hogy tudod, mozognod kellene, de a nap végére már alig marad bármire is energiád, nemhogy egy kimerítő konditermi edzéshez? Ez nem lustaság, csak az életedbe egyszerűen nem férnek bele órákig tartó tréningek. Pontosan az ilyen helyzetekre találták ki a snack workoutot, amely a tudomány szerint egy meglepően hatékony módszer.

A snack workout mozgásforma a legjobb az elfoglalt személyeknek

Snack workout: mozgás apró szakaszokra bontva

A snack workout fogalmát még 2007-ben alkotta meg dr. Howard Hartley, a bostoni Harvard Medical School docense és kardiológusa. Azóta már kutatások sora bizonyította, hogy a módszernek valódi értéke van az egészségünk megőrzésében. A lényege pofonegyszerű: a mozgást ne egyszerre akard elvégezni, hanem apró, pár perces szakaszokban oszd szét a nap folyamán.

30 másodperctől maximum 10 percig tartó mozgásokat végezz.

Bármi belefér, legyen az lépcsőzés, pár guggolás a nappaliban, gyors gyaloglás a buszig vagy néhány fekvőtámasz a szobában.

A folytonosság sokkal fontosabb, mint az intenzitás vagy a hossz, szóval csináld rendszeresen.

Ezt mutatják a számok

Egy 2026-ban megjelent, több európai egyetem közös kutatása során tudósok azt találták, hogy a rendszeres snack workout javítja a szív- és légzőrendszeri állóképességet azoknál, akik korábban egyáltalán nem mozogtak. A kutatók 414 inaktív felnőtt bevonásával 11 vizsgálat eredményeit összesítették. A résztvevők több mint 90 százaléka végig kitartott a program mellett – ez lényegesen magasabb arány, mint a hagyományos, vagy a magas intenzitású, rövid intervallumokból álló HIIT edzések esetében mért átlag.