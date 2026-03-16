Nincs időd edzeni? Ez a módszer már napi pár perc mozgással változást hoz

testmozgás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 16:45
rendszeres testmozgásintenzív testmozgásdiétaedzés
Felejtsd el a méregdrága kondibérletet és az órákig tartó izzadást! Létezik egy módszer, amelyhez átöltöznöd sem kell, és tíz percnél több szabadidőt sem igényel. Ezt a mozgásformát snack workoutnak hívják, és már a kutatók is csak erről beszélnek.
Bódogh Gabriella
  • A snack workout lényege, hogy a mozgást rövid, pár perces szakaszokra osztod szét a nap során, így edzésre akkor is jut időd, ha egyébként zsúfolt a napod.
  • Kutatások szerint ezek a rövid mozgásblokkok is javíthatják a szív- és légzőrendszeri állóképességet, ráadásul az emberek nagyobb arányban tartanak ki mellettük.
  • A módszer könnyen beépíthető a mindennapokba: néhány guggolás fogmosás után, lépcsőzés ebédszünetben, vagy egy rövid séta telefonálás közben is számít.

Ismerős az érzés, hogy tudod, mozognod kellene, de a nap végére már alig marad bármire is energiád, nemhogy egy kimerítő konditermi edzéshez? Ez nem lustaság, csak az életedbe egyszerűen nem férnek bele órákig tartó tréningek. Pontosan az ilyen helyzetekre találták ki a snack workoutot, amely a tudomány szerint egy meglepően hatékony módszer.

A snack workout mozgásforma a legjobb az elfoglalt személyeknek
Snack workout: mozgás apró szakaszokra bontva

A snack workout fogalmát még 2007-ben alkotta meg dr. Howard Hartley, a bostoni Harvard Medical School docense és kardiológusa. Azóta már kutatások sora bizonyította, hogy a módszernek valódi értéke van az egészségünk megőrzésében. A lényege pofonegyszerű: a mozgást ne egyszerre akard elvégezni, hanem apró, pár perces szakaszokban oszd szét a nap folyamán.

  • 30 másodperctől maximum 10 percig tartó mozgásokat végezz.
  • Bármi belefér, legyen az lépcsőzés, pár guggolás a nappaliban, gyors gyaloglás a buszig vagy néhány fekvőtámasz a szobában. 
  • A folytonosság sokkal fontosabb, mint az intenzitás vagy a hossz, szóval csináld rendszeresen.

Ezt mutatják a számok

Egy 2026-ban megjelent, több európai egyetem közös kutatása során tudósok azt találták, hogy a rendszeres snack workout javítja a szív- és légzőrendszeri állóképességet azoknál, akik korábban egyáltalán nem mozogtak. A kutatók 414 inaktív felnőtt bevonásával 11 vizsgálat eredményeit összesítették. A résztvevők több mint 90 százaléka végig kitartott a program mellett – ez lényegesen magasabb arány, mint a hagyományos, vagy a magas intenzitású, rövid intervallumokból álló HIIT edzések esetében mért átlag.

Miért nem az edzés idejének hossza számít?

Sokan gondolják, hogy az edzés csak akkor számít, ha legalább egy óráig tart és izzadságban fürdenek utána. Pont ez a szemlélet az, ami a legtöbb embert visszatartja a mozgástól.

A snack workout felülírja ezt a logikát, mivel a tested nem az órákat számolja, hanem a mozgás intenzitására reagál. Ha naponta többször mozogsz, akár csak pár percet, a szervezeted elkezd alkalmazkodni.

Mozogj korán, mozogj gyakran, mozogj rövid ideig

– tanácsolja dr. Howard Luks, New York-i ortopéd szakorvos és sportmedicina-specialista.

Hogyan csináld a gyakorlatban?

Kösd a mozgást egy már meglévő szokáshoz: jöhet pár guggolás fogmosás után, lépcsőzés az ebédszünetben vagy séta telefonálás közben. A snack workout nem csodaszer, hanem egy új szemlélet: visszahozza a mozgást oda, ahonnan kiveszett – a mindennapjaidba.

Nézd meg a következő videón, hogyan működik a snack workout a gyakorlatban:

