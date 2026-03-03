Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll

Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll. Összenő, ami összetartozik- írja közöségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
A videóban hallható, hogy Zelenszkij a Fidesz ellen fogad a választásokon, mire a miniszterelnök elmondta, hogy nincs semmi új a nap alatt, neki egy ukrán barát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll.
Szerintem ebben meg is egyeztek egymással. Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot közvetlenül Ukrajnából finanszírozzák, amit a magyar parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés ezt tényszerűen be is mutatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.