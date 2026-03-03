Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll

Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll. Összenő, ami összetartozik- írja közöségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A videóban hallható, hogy Zelenszkij a Fidesz ellen fogad a választásokon, mire a miniszterelnök elmondta, hogy nincs semmi új a nap alatt, neki egy ukrán barát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll.

Szerintem ebben meg is egyeztek egymással. Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot közvetlenül Ukrajnából finanszírozzák, amit a magyar parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés ezt tényszerűen be is mutatta.

