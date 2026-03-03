Megérkezett az iPhone 17e – tényleg olcsó lett az Apple új belépőmodellje?

A tech-eszközök kedvelői már régóta találgatták, mivel váltja le az Apple a tavalyi iPhone 16e-t. A vállalat pedig egy sajtóközleményben rántotta le a leplet legújabb készülékéről, az iPhone 17e-ről. De vajon elég jó-e az elvárásoknak? Megnézzük!

Az Apple új belépője, az iPhone 17e Fotó: Apple

Valóban nem ismer kompromisszumot az iPhone 17e?

Az iPhone 17e idei erősségei a „házában” rejlenek. A készülék megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet. Bár a grafikus gyorsító (GPU) itt öt helyett „csak” négy maggal rendelkezik, a teljesítmény így is messze stabil.

A legfontosabb technikai újdonságok: A mobilhálózati kapcsolatért már az új C1X modem felel, amely az előző C1-hez képest gyorsabb és energiahatékonyabb működést ígér. Emellett a gyártó szerint az Apple Intelligence AI-funkciók teljes körűen elérhetők lesznek ezen a modellen is. Emellett az iPhone 17e két olyan területen is lépett előre, ahol a 16e-t korábban sok kritika érte: Visszatért a MagSafe A 16e egyik legnagyobb hiányosságát pótolva az új modell már támogatja a mágneses vezeték nélküli töltést és kiegészítőket. Ez a funkció az előző modellből hiányzott. Duplázódott az alaptárhely Az Apple végre elengedte a 128 GB-ot; az iPhone 17e már 256 GB-os induló tárhellyel érkezik, de elérhető 512 GB-os változatban is. Ez sokkal versenyképesebb ajánlattá teszi a 17e-t, mint amilyen a 16e volt a maga idejében.

iPhone 17E is official

- A19 chip

- C1X modem

- Doubles to start at 256GB(!!)

- Adds Magsafe (finally)

- Still $599https://t.co/V1UFu3V4JS pic.twitter.com/1h7c44em3i — Marques Brownlee (@MKBHD) March 2, 2026

Új belső, klasszikus külső

A kijelzőnél az Apple maradt a jól bevált (vagy inkább konzervatív) megoldásoknál. A 6,1 hüvelykes OLED panel továbbra is 60 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, így le kell mondanunk a ProMotion technológiáról és az Always-On kijelzőről is. Ami sokaknak fájó pont lehet: a Dynamic Island nem költözött át ebbe a kategóriába, maradt a hagyományos szenzorsziget. A strapabíróságra viszont nem lehet panasz, hiszen a telefon megkapta az iPhone 17-nél bemutatott Ceramic Shield 2 előlapi üveget, amely jelentősen ellenállóbb a karcolásokkal és ütésekkel szemben.

A hátlapon "csak" egyetlen 48 megapixeles főkamera található. És mivel nincs külön ultraszéles vagy teleobjektív, így a szoftveres trükközés nem maradt el: a nagy felbontású szenzor közepéből kivágott képpel minőségromlás nélküli kétszeres optikai zoomot készít a készülék.