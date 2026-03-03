Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megérkezett az iPhone 17e – tényleg olcsó lett az Apple új belépőmodellje?

iPhone
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 16:45
újdonságApplefunkció
Megérkezett az iPhone 17e. Csúcskategóriás A19 chippel, megduplázott alaptárhellyel és MagSafe-támogatással próbálja meggyőzni az új vásárlókat. De vajon ennyi pénzért valóban jó üzlet a belépőszintű modell, vagy még mindig túl nagy kompromisszumokat kell kötni? Mutatjuk, mire számíts!

A tech-eszközök kedvelői már régóta találgatták, mivel váltja le az Apple a tavalyi iPhone 16e-t. A vállalat pedig egy sajtóközleményben rántotta le a leplet legújabb készülékéről, az iPhone 17e-ről. De vajon elég jó-e az elvárásoknak? Megnézzük!

iPhone 17e stockphoto
Az Apple új belépője, az iPhone 17e Fotó: Apple

Valóban nem ismer kompromisszumot az iPhone 17e?

Az iPhone 17e idei erősségei a „házában” rejlenek. A készülék megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet. Bár a grafikus gyorsító (GPU) itt öt helyett „csak” négy maggal rendelkezik, a teljesítmény így is messze stabil.

A legfontosabb technikai újdonságok:

A mobilhálózati kapcsolatért már az új C1X modem felel, amely az előző C1-hez képest gyorsabb és energiahatékonyabb működést ígér. Emellett a gyártó szerint az Apple Intelligence AI-funkciók teljes körűen elérhetők lesznek ezen a modellen is. Emellett az iPhone 17e két olyan területen is lépett előre, ahol a 16e-t korábban sok kritika érte:

  • Visszatért a MagSafe

A 16e egyik legnagyobb hiányosságát pótolva az új modell már támogatja a mágneses vezeték nélküli töltést és kiegészítőket. Ez a funkció az előző modellből hiányzott.

  • Duplázódott az alaptárhely

Az Apple végre elengedte a 128 GB-ot; az iPhone 17e már 256 GB-os induló tárhellyel érkezik, de elérhető 512 GB-os változatban is. Ez sokkal versenyképesebb ajánlattá teszi a 17e-t, mint amilyen a 16e volt a maga idejében.

Új belső, klasszikus külső

A kijelzőnél az Apple maradt a jól bevált (vagy inkább konzervatív) megoldásoknál. A 6,1 hüvelykes OLED panel továbbra is 60 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, így le kell mondanunk a ProMotion technológiáról és az Always-On kijelzőről is. Ami sokaknak fájó pont lehet: a Dynamic Island nem költözött át ebbe a kategóriába, maradt a hagyományos szenzorsziget. A strapabíróságra viszont nem lehet panasz, hiszen a telefon megkapta az iPhone 17-nél bemutatott Ceramic Shield 2 előlapi üveget, amely jelentősen ellenállóbb a karcolásokkal és ütésekkel szemben.

A hátlapon "csak" egyetlen 48 megapixeles főkamera található. És mivel nincs külön ultraszéles vagy teleobjektív, így a szoftveres trükközés nem maradt el: a nagy felbontású szenzor közepéből kivágott képpel minőségromlás nélküli kétszeres optikai zoomot készít a készülék.

 

A telefon hátlapja. Fotó: Apple

Árazás

Az iPhone 17e fekete, fehér és egy új, halvány rózsaszín árnyalatban kerül a boltokba. A magyarországi árazás a jelenlegi helyzetben:

ModellTárhelyInduló ár
iPhone 17e256 GB299 990 Ft
iPhone 17e512 GB399 990 Ft

És hogy kinek ajánljuk? Az iPhone 17e azoknak lehet ideális választás, akik egy hosszú évekig magabiztosan működő, kompakt és erős telefont keresnek, és hajlandóak lemondani a 120 Hz-es kijelző élményéről a kedvezőbb árcédula oltárán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu