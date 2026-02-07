Íme a top 5 legjobb kalóriaégető gyakorlat – Az edző szerint így kezdd, ha túlsúllyal küzdesz

Sokan a fogyás érdekében csak az étkezési szokásaikon szeretnének változtatni, az aktivitásukon azonban nem. Bár a táplálkozás valóban kulcsfontosságú, ha azonban gyorsan le akarod adni a felesleget, egy kis mozgással sokat tehetsz a célod elérése érdekében. Cikkünkben ezért most összegyűjtöttük a legjobb kalóriaégető gyakorlatokat, a témával kapcsolatban pedig egy profi edzőt is megkérdeztünk.
Te is szembetűnő fogyást szeretnél elérni? Akkor most azokat az edzéseket mutatjuk be neked, amelyek kalóriaégetés terén verik a többit. Lássuk is az 5 legjobb zsírégető gyakorlatot! (Az elégetett kalóriák száma egy 57-84 kilogrammos személyre becsült érték.)
Ugrálókötél – 667-990 kalória/óra (percenként 120 ugrással)
Hihetetlen, de az ugrálókötél került a lista első helyére, amellyel fél óra alatt akár 495 kalóriát is elégethetsz. Eszedbe jutottak a kisiskolás élményeid? Akkor kapd elő a kötelet és nosztalgiázz kicsit! Ez a mozgásforma ugyanis remekül megerősíti a bokát, a vádlit és a törzsizmot, illetve nagyszerű koordinációt ad.
Sprint edzés – 639-946 kalória/óra
Bár elsőre ijesztően hangzik, pedig a futósprintek beiktatása csak úgy égeti a kalóriákat. Hogy is szokták mondani? A szépségért meg kell szenvedni? Akár a futópadon, akár a szabadban szeretnéd űzni ezt a brutális kardiót, biztosan megérzed majd utána a far- és combizmodat.
Kick-box – 582-864 kalória/óra
Nem kell azonnal megijedni ettől a sporttól, ami különösen azoknak jó, akik nem tudnak nagy terhelést helyezni a lábukra, ízületeikre, hiszen ez a mozgásforma elsősorban a felsőtestet és a törzsizmokat dolgoztatja meg.
Beltéri kerékpározás – 568-841 kalória/óra
A kerékpározás is egy nagyszerű kalóriaégető edzés, különösen azok számára, akik ízületi problémákkal küzdenek. A kardió amellett, hogy javítja az aerob és anaerob funkciókat, intervallumos edzésként nagyon hatékony a testzsír csökkentésében is.
Futás – 566-839 kalória/óra (10 percenként 1,6 kilométert megtéve)
Nagyon sokan félnek a futástól, mivel rendkívül fárasztó, azonban egy kitűnő kardió, ha sok kalóriát szeretnél elégetni, hiszen a teljes testet megmozgatja. Ha csak most kezded a futást, inkább kezdd az intervallumos edzéssel.
Molnár Evelin, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője szerint azoknak, akik nagyobb súlyfelesleggel küzdenek, érdemes becsapódás nélküli kardiót választaniuk, azaz olyat, ami alig terheli az ízületeiket.
A túlsúlyosak esetében a legjobb választás a biciklizés, mivel nagyon ízületkímélő. Emellett az elliptikus tréner is egy jó megoldás lehet, különösen, ha kezdetben ellenállás nélkül használják
– magyarázta a szakértő, aki emellett a táplálkozás kulcsszerepét is kiemelte.
Az étkezés az alappillére mindennek. Érdemes dietetikussal beszélni, hogy ezen a téren minden rendben legyen
– hangsúlyozta Molnár Evelein, és kiemelte a kalóriadeficit, illetve a súlyzós edzés jelentőségét. Az utóbbival kapcsolatban ugyanis elmondta, hogy „a kardió mellett érdemes súlyzós edzést végezni, mivel erősebb lesz tőle az ember izomzata, ízülete és csontozata, illetve szép formát ad”.
Ha megjött a kedved egy kis mozgáshoz, akkor lesd meg az alábbi videót, ami egy 30 perces, otthoni teljes testedzést mutat be:
