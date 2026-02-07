Íme a top 5 legjobb kalóriaégető gyakorlat – Az edző szerint így kezdd, ha túlsúllyal küzdesz

Sokan a fogyás érdekében csak az étkezési szokásaikon szeretnének változtatni, az aktivitásukon azonban nem. Bár a táplálkozás valóban kulcsfontosságú, ha azonban gyorsan le akarod adni a felesleget, egy kis mozgással sokat tehetsz a célod elérése érdekében. Cikkünkben ezért most összegyűjtöttük a legjobb kalóriaégető gyakorlatokat, a témával kapcsolatban pedig egy profi edzőt is megkérdeztünk.

Az ugrálókötelezés került a lista élére, mint a legjobb kalóriaégető gyakorlat.

Fotó: Shutterstock

Ha nagy változást szeretnél elérni, a táplálkozásra és a mozgásra is hangsúlyt kell fektetned.

Vannak olyan edzésformák, amelyek extrán égetik a kalóriákat.

Ha valaki nagyobb súlyfelesleggel küzd, nem mindegy, milyen kardiót választ.

A diétás étrend mellett mozogj is! Top 5 legjobb kalóriaégető gyakorlat

Te is szembetűnő fogyást szeretnél elérni? Akkor most azokat az edzéseket mutatjuk be neked, amelyek kalóriaégetés terén verik a többit. Lássuk is az 5 legjobb zsírégető gyakorlatot! (Az elégetett kalóriák száma egy 57-84 kilogrammos személyre becsült érték.)

Ugrálókötél – 667-990 kalória/óra (percenként 120 ugrással)

Hihetetlen, de az ugrálókötél került a lista első helyére, amellyel fél óra alatt akár 495 kalóriát is elégethetsz. Eszedbe jutottak a kisiskolás élményeid? Akkor kapd elő a kötelet és nosztalgiázz kicsit! Ez a mozgásforma ugyanis remekül megerősíti a bokát, a vádlit és a törzsizmot, illetve nagyszerű koordinációt ad.

Sprint edzés – 639-946 kalória/óra

Bár elsőre ijesztően hangzik, pedig a futósprintek beiktatása csak úgy égeti a kalóriákat. Hogy is szokták mondani? A szépségért meg kell szenvedni? Akár a futópadon, akár a szabadban szeretnéd űzni ezt a brutális kardiót, biztosan megérzed majd utána a far- és combizmodat.

Kick-box – 582-864 kalória/óra

Nem kell azonnal megijedni ettől a sporttól, ami különösen azoknak jó, akik nem tudnak nagy terhelést helyezni a lábukra, ízületeikre, hiszen ez a mozgásforma elsősorban a felsőtestet és a törzsizmokat dolgoztatja meg.

Ha túlsúllyal küzdesz, akkor az egyik legjobb kardió számodra a szobabiciklizés.

Fotó: Shutterstock

Beltéri kerékpározás – 568-841 kalória/óra

A kerékpározás is egy nagyszerű kalóriaégető edzés, különösen azok számára, akik ízületi problémákkal küzdenek. A kardió amellett, hogy javítja az aerob és anaerob funkciókat, intervallumos edzésként nagyon hatékony a testzsír csökkentésében is.