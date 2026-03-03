Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

Iráni konfliktus - Donald Trump: túl késő tárgyalni Fotó: AFP

Iráni konfliktus - Donald Trump: Túl késő tárgyalni

Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő

- szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte: a világ a "Trump-doktrína" születésének lehet tanúja.