Donald Trump: Túl késő tárgyalni

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 16:35
Az amerikai elnök szerint Teherán tárgyalni akar. Donald Trump szerint azonban ehhez már túl késő.
Bors
Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

Iráni konfliktus - Donald Trump: túl késő tárgyalni
Iráni konfliktus - Donald Trump: túl késő tárgyalni  Fotó: AFP

Iráni konfliktus - Donald Trump: Túl késő tárgyalni

Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő

- szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte: a világ a "Trump-doktrína" születésének lehet tanúja.

Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot - írja a cikk szerzője.

