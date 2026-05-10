KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik tört ki a Kincsem Parkban, újra kellett éleszteni egy lovat

first lady
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 21:55
kincsem park
Verseny közben esett össze egy versenyló.
Bors
A szerző cikkei

Összeesett egy ló vasárnap délután a Kincsem Park egyik futamán. Az orvosok azonnal megkezdték az állat újraélesztését, amely hosszú küzdelem után sikerrel járt. A ló hőgutát kapott, emiatt omlott össze a keringése. 

ló
A ló végül a saját lábán hagyta el a verseny területét
Fotó: Pexels (Illusztráció)

A First Lady nevű ló eszméletlenül esett össze

A vasárnapi versenynap hatodik futama a hároméves kancák számára kiírt Tippmix Hazafi Díj volt. Közvetlenül a célba érve a First Lady nevű ló eszméletlenül esett össze. Az állatorvosok azonnal megkezdték a ló újraélesztését, a beavatkozás közel fél órán át tartott. Szívmasszázzsal, infúziókkal, valamint nagy zsák jégkockákkal és jéghideg vízzel stabilizálták az állat állapotát - írja a Kékvillogó.

A hírek szerint a ló hőgutát kapott és elájult a fizikai megterhelés következtében. First Lady végül azonban visszanyerte az eszméletét és saját lábán hagyta el a versenyteret. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu