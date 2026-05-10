Pánik tört ki a Kincsem Parkban, újra kellett éleszteni egy lovat

Összeesett egy ló vasárnap délután a Kincsem Park egyik futamán. Az orvosok azonnal megkezdték az állat újraélesztését, amely hosszú küzdelem után sikerrel járt. A ló hőgutát kapott, emiatt omlott össze a keringése.
A vasárnapi versenynap hatodik futama a hároméves kancák számára kiírt Tippmix Hazafi Díj volt. Közvetlenül a célba érve a First Lady nevű ló eszméletlenül esett össze. Az állatorvosok azonnal megkezdték a ló újraélesztését, a beavatkozás közel fél órán át tartott. Szívmasszázzsal, infúziókkal, valamint nagy zsák jégkockákkal és jéghideg vízzel stabilizálták az állat állapotát - írja a Kékvillogó.
A hírek szerint a ló hőgutát kapott és elájult a fizikai megterhelés következtében. First Lady végül azonban visszanyerte az eszméletét és saját lábán hagyta el a versenyteret.
