Ha ezt a fajtát választod, diéta alatt is ehetsz kenyeret – Nemcsak finom, de még fogyaszt is

A legtöbb emberben a mai napig él az a tévhit, miszerint nem szabad szénhidrátot enni a diéta alatt. A szakértők azonban egyöntetűen állítják, hogy ilyenkor is fogyaszthatsz kenyeret, csupán arra kell figyelned, hogy jól válassz. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a kenyérfajtákat, amik még a fogyási céljaidat is támogathatják.

Tévhit, hogy a szénhidrát a diéta legnagyobb ellensége / Fotó: GettyImages

A diétázók nagy része igyekszik lemondani a szénhidrátokról, pedig segíthetnek a fogyásban.

A szakértők szerint ilyenkor sem kell a kenyeret kiiktatnod az étrendedből, csupán a megfelelő mellett kell döntened.

Ha a teljes kiőrlésű liszt elsők között szerepel a címkén, akkor szinte nyert ügyed van.

Diéta alatt sem kell lemondanod a kenyérről, ha ezeket a fajtákat eszed

A diéta alatt sokan arra törekednek, hogy bizonyos ételcsoportokat teljesen kizárjanak az étrendjükből, pedig ha szénhidrátot, fehérjét és zsírt is megfelelő arányban fogyasztasz, akkor a szervezeted hozzá fog jutni minden szükséges tápanyaghoz, így támogatva a tartós fogyásod.

A kenyér hasznos forrása lehet az esszenciális szénhidrátoknak, főként, ha fehérjét, vitaminokat és rostot is tartalmaz

– magyarázta Caroline Susie dietetikus a TODAY.com-nak, aki szerint érdemes megvizsgálni a kenyér címkéjét, mielőtt a kosaradban landol.

„Első összetevőként a teljes kiőrlésű lisztnek kell szerepelnie a címkén, a búzalisztet pedig mindenképpen el kell kerülni” – hangsúlyozta a szakértő.

A teljes kiőrlésű, a csíráztatott és a kovászos kenyér a legjobb választás / Fotó: GettyImages

Ezeket a kenyereket diéta alatt is fogyaszthatod

Ha te sem szeretnél a fogyókúrád miatt búcsút inteni a kenyérnek, akkor ezek közül válogass.

Teljes kiőrlésű kenyér

A teljes kiőrlésű kenyér a barna rizshez hasonlóan megőrzi a teljes kiőrlésű gabonát, ezért sok egészséges rostot tartalmaz, ami jótékony hatással van a bélrendszerre. Emellett a fehérjének köszönhetően eltelít, és még elegendő energiával is ellát.

Csíráztatott kenyér

A csíráztatott kenyerek szintén tartalmaznak teljes kiőrlésű gabonát, amit a lisztté való őrlés előtt hagynak kicsírázni. Ez a fajta szénhidrát magas rost- és fehérjetartalommal rendelkezik.

Ezek a kenyerek átlagosan több vasat és folsavat tartalmaznak, mint a társaik

– emelte ki Susie, aki arra is kitért, hogy az antioxidáns tartalmuk is magasabb.