Ha ezt a fajtát választod, diéta alatt is ehetsz kenyeret – Nemcsak finom, de még fogyaszt is

A legtöbb emberben a mai napig él az a tévhit, miszerint nem szabad szénhidrátot enni a diéta alatt. A szakértők azonban egyöntetűen állítják, hogy ilyenkor is fogyaszthatsz kenyeret, csupán arra kell figyelned, hogy jól válassz. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a kenyérfajtákat, amik még a fogyási céljaidat is támogathatják.
A diéta alatt sokan arra törekednek, hogy bizonyos ételcsoportokat teljesen kizárjanak az étrendjükből, pedig ha szénhidrátot, fehérjét és zsírt is megfelelő arányban fogyasztasz, akkor a szervezeted hozzá fog jutni minden szükséges tápanyaghoz, így támogatva a tartós fogyásod.
A kenyér hasznos forrása lehet az esszenciális szénhidrátoknak, főként, ha fehérjét, vitaminokat és rostot is tartalmaz
– magyarázta Caroline Susie dietetikus a TODAY.com-nak, aki szerint érdemes megvizsgálni a kenyér címkéjét, mielőtt a kosaradban landol.
„Első összetevőként a teljes kiőrlésű lisztnek kell szerepelnie a címkén, a búzalisztet pedig mindenképpen el kell kerülni” – hangsúlyozta a szakértő.
Ha te sem szeretnél a fogyókúrád miatt búcsút inteni a kenyérnek, akkor ezek közül válogass.
Teljes kiőrlésű kenyér
A teljes kiőrlésű kenyér a barna rizshez hasonlóan megőrzi a teljes kiőrlésű gabonát, ezért sok egészséges rostot tartalmaz, ami jótékony hatással van a bélrendszerre. Emellett a fehérjének köszönhetően eltelít, és még elegendő energiával is ellát.
Csíráztatott kenyér
A csíráztatott kenyerek szintén tartalmaznak teljes kiőrlésű gabonát, amit a lisztté való őrlés előtt hagynak kicsírázni. Ez a fajta szénhidrát magas rost- és fehérjetartalommal rendelkezik.
Ezek a kenyerek átlagosan több vasat és folsavat tartalmaznak, mint a társaik
– emelte ki Susie, aki arra is kitért, hogy az antioxidáns tartalmuk is magasabb.
Kovászos kenyér
A kovászos kenyér természetes erjesztéssel készül, ezért alacsonyabb glikémiás indexszel rendelkezik, mint más kenyérfajták, ami miatt könnyebben emészthető. Mivel a kovászos változat nem ingadoztatja meg annyira a vércukorszintet, segít a jóllakottság fenntartásában, ami nem utolsó szempont a diétában.
Az alábbi videóból ellesheted a kovászolt kenyér tökéletes receptjét, amit te is egyszerűen elkészíthetsz otthon:
