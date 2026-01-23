Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Ha ezt a fajtát választod, diéta alatt is ehetsz kenyeret – Nemcsak finom, de még fogyaszt is

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 14:15
Te is szereted a kenyeret, ezért fogyókúra alatt sem szeretnél lemondani róla? Bár sokan a szénhidrátot tartják a diéta legnagyobb ellenségének, eláruljuk, hogy melyek azok a fajták, amiket ebben az időszakban is bátran fogyaszthatsz.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A legtöbb emberben a mai napig él az a tévhit, miszerint nem szabad szénhidrátot enni a diéta alatt. A szakértők azonban egyöntetűen állítják, hogy ilyenkor is fogyaszthatsz kenyeret, csupán arra kell figyelned, hogy jól válassz. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a kenyérfajtákat, amik még a fogyási céljaidat is támogathatják.

Teljes kiőrlésű kenyér, amit diéta alatt is lehet enni.
Tévhit, hogy a szénhidrát a diéta legnagyobb ellensége / Fotó: GettyImages
  • A diétázók nagy része igyekszik lemondani a szénhidrátokról, pedig segíthetnek a fogyásban.
  • A szakértők szerint ilyenkor sem kell a kenyeret kiiktatnod az étrendedből, csupán a megfelelő mellett kell döntened.
  • Ha a teljes kiőrlésű liszt elsők között szerepel a címkén, akkor szinte nyert ügyed van.

Diéta alatt sem kell lemondanod a kenyérről, ha ezeket a fajtákat eszed

A diéta alatt sokan arra törekednek, hogy bizonyos ételcsoportokat teljesen kizárjanak az étrendjükből, pedig ha szénhidrátot, fehérjét és zsírt is megfelelő arányban fogyasztasz, akkor a szervezeted hozzá fog jutni minden szükséges tápanyaghoz, így támogatva a tartós fogyásod.

A kenyér hasznos forrása lehet az esszenciális szénhidrátoknak, főként, ha fehérjét, vitaminokat és rostot is tartalmaz

– magyarázta Caroline Susie dietetikus a TODAY.com-nak, aki szerint érdemes megvizsgálni a kenyér címkéjét, mielőtt a kosaradban landol.

„Első összetevőként a teljes kiőrlésű lisztnek kell szerepelnie a címkén, a búzalisztet pedig mindenképpen el kell kerülni” – hangsúlyozta a szakértő.

Teljes kiőrlésű kenyér, a diéta támogatója.
A teljes kiőrlésű, a csíráztatott és a kovászos kenyér a legjobb választás / Fotó: GettyImages

Ezeket a kenyereket diéta alatt is fogyaszthatod

Ha te sem szeretnél a fogyókúrád miatt búcsút inteni a kenyérnek, akkor ezek közül válogass.

Teljes kiőrlésű kenyér

A teljes kiőrlésű kenyér a barna rizshez hasonlóan megőrzi a teljes kiőrlésű gabonát, ezért sok egészséges rostot tartalmaz, ami jótékony hatással van a bélrendszerre. Emellett a fehérjének köszönhetően eltelít, és még elegendő energiával is ellát.

Csíráztatott kenyér

A csíráztatott kenyerek szintén tartalmaznak teljes kiőrlésű gabonát, amit a lisztté való őrlés előtt hagynak kicsírázni. Ez a fajta szénhidrát magas rost- és fehérjetartalommal rendelkezik.

Ezek a kenyerek átlagosan több vasat és folsavat tartalmaznak, mint a társaik

– emelte ki Susie, aki arra is kitért, hogy az antioxidáns tartalmuk is magasabb.

Kovászos kenyér

A kovászos kenyér természetes erjesztéssel készül, ezért alacsonyabb glikémiás indexszel rendelkezik, mint más kenyérfajták, ami miatt könnyebben emészthető. Mivel a kovászos változat nem ingadoztatja meg annyira a vércukorszintet, segít a jóllakottság fenntartásában, ami nem utolsó szempont a diétában.

Az alábbi videóból ellesheted a kovászolt kenyér tökéletes receptjét, amit te is egyszerűen elkészíthetsz otthon:

