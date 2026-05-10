Nem volt felszerelésük a mentősöknek! Kivizsgálták a tavaly elhunyt édesanya halálát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 21:45
Nem csak késve érkezésükkel volt baj. Az elhunyt édesanya halála mögött más is rejlett.

Nem tudták kimenteni a mentőszolgálatok azt a nőt, akinek a feje beszorul két szikla közé, miután megbotlott és elesett. Gyermeke nem csak édesanyja szenvedését nézhette végig, de azt a próbálkozást is, amit annak érdekében tettek, hogy kimentsék. Az asszony végül elhunyt.

Az elhunyt édesanyát próbálták megmenteni, de hiába / Fotó: Forrás: Freepik.com

Elhunyt az édesanya, a mentősöknél nem volt megfelelő felszerelés

Korábban már beszámoltunk róla, hogy életét vesztette Saffron Cole-Nottage 2025 februárjában, miután kutyáját sétáltatva beszorult a sziklák közé a suffolki Lowestoftban található Esplanade-on.

Akkoriban annyit lehetett tudni, hogy a mentőszolgálatok késve érkeztek a helyszínre, az édesanya életét pedig nem tudták megmenteni. Friss információk szerint meg sem kísérelték megmenteni a nő életét, mivel nem viseltek megfelelő védőfelszerelést. Jason Wilkins tűzoltó szerint a csapat azért nem tudta megmenteni a 32 éves nőt, mert nem volt rajtuk a felszerelés és a szabályzat tiltja, hogy ilyen veszélyes helyre anélkül menjenek.

Négy tűzoltóegység, 12 tűzoltó és szakcsapat érkezett a helyszínre. Egy másik tűzoltó, Ben Whale azt mondta, hogy az időjárási körülmények ellenére meg lehetett volna menteni az anya életét, de nem volt helyénvaló a mentőakció. 

A vizsgálat szerint az is hátráltatta a mentést, hogy a mentőszolgálat munkatársa nem jelezte egyértelműen, hogy szükség van-e tűzoltói beavatkozásra. Elizabeth Pardon, a tűzoltóság irányítótermének parancsnoka szerint a tűzoltóság rendszeresen kivonult tengeri katasztrófákhoz.

Emellett a bíróságon elhangzott, hogy ilyen esetekben bevett gyakorlat a mentőszolgálat és a tűzoltóság értesítése, attól függetlenül, szükséges-e a beavatkozás. Sebastian Harrod tűzoltó elmondta, hogy este 8 óra 22 perckor kimentek a helyszínre és nyolc percen belül megkezdték a nő újraélesztését. Egy partiőr elmondta, hogy nyugodtabban hajtott vissza a helyszínre, mint azt a vészhelyzet megkövetelte, mivel úgy gondolta, már túl késő az anya megmentéséhez - számol be róla a metro.co.uk.

 

