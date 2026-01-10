Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így tárold a kenyeret, hogy sokáig friss maradjon!

kenyér
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 17:45
frissességOtthoni tárolás
Kevés dolog versenyezhet a frissen sült kenyér illatával és ízével – ám ezt az állapotot megőrizni nem kis feladat. Kulcsfontosságú a kenyér tárolása! Szerencsére néhány egyszerű praktikával sokáig élvezheted puha belsejét és ropogós héját.

Akár házilag sütöttük, akár vásároltuk, a kenyér tárolása nagyon fontos. Szerencsére több módszer is létezik, amivel napok múlva is friss marad, és öröm lesz szeletelni. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb praktikákat.

A kenyér tárolása kulcsfontosságú, hogy napok múlva is friss maradjon.
A kenyér tárolása kulcsfontosságú, ha szeretnénk, hogy napokig friss maradjon a pékáru.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 
  • Eláruljuk, milyen hőmérsékleten kell tárolni a kenyeret, hogy tovább megőrizze puhaságát és frissességét.
  • Megtudhatod, milyen kenyér tárolási ötleteket felhasználva kerülheted el a penészedést és a kiszáradást.
  • Arra is van ötletünk, hogyan tudod felfrissíteni, ha már kissé megkeményedett a héja.

A kenyér tárolása az ideális hőmérsékletnél kezdődik

Tárold olyan helyen, ahol 18–22 °C körüli hőmérséklet uralkodik. A túl meleg levegő ugyanis gyorsan kiszárítja a kenyér belsejét, és felgyorsítja az állagosodást.

  • Tartsd szárazon!
    A kenyér tárolása otthon nem nehéz feladat: kerüld a párás helyeket és klímaberendezések környékét: a nedves levegő penészedést, a túl száraz pedig a kenyér keményedését idézheti elő.
  • Vágott felülettel lefelé
    Amikor felszeleteled vagy félbevágod a pékárut, tedd a vágott oldalával lefelé a tartóba. Így a kérges rész körbeöleli a belsőt, és tovább megőrzi a frissességet. Arra is érdemes figyelni, hogyan vágod fel a cipót, hiszen fontos, hogy a végeredmény ne csak ízletes, hanem esztétikus is legyen.
  • Okos csomagolás
    A legrosszabb hely a kenyér számára, ha a konyhapulton tárolod, hiszen a levegőn elveszíti a nedvességtartalmát. A maradékot mindig tedd nejlonzacskóba, nyomd ki belőle a felesleges levegőt, de ne zárd le teljesen légmentesen. Így elkerülheted a pára lecsapódását, ami gyorsan penészedést okozhat, amelynek fogyasztása nagyobb mennyiségben veszélyes lehet. 
  • Zsák, zsák, teli zsák
    Ha szeretnéd elkerülni a kenyér kiszáradását, kiváló megoldás lehet egy jól szellőző vászonzsák, ami segít megőrizni a nedvességet anélkül, hogy bepenészedne a kenyér.
Egy vászonzsák kiváló megoldás lehet a kenyér tárolására
Tartsd a kenyeret egy jól szellőző vászonzsákban, így elkerülheted, hogy bepenészedjen.
Fotó: O_Zinchenko /  Shutterstock 
  • Hagyományos vagy modern?
    A klasszikus fa kenyértartók természetes páraegyensúlyt biztosítanak, míg az újabb műanyag modellek előnye, hogy könnyebb tisztán tartani őket.
  • Piríts oda neki!
    Ha a kenyér kissé megkeményedett, spriccelj rá vizet, vagy tekerd nedves konyharuhába egy kicsit, majd tedd pár percre 160–170 °C-os sütőbe – így visszanyeri puhaságát. Ezzel a trükkel a szikkadt kifliből és zsemléből is újra ropogós pékárut varázsolhatsz.
  • Trükkök a nagyitól
    A nagyanyáink sok hasznos praktikát ismertek. Ha például a kenyér mellé félbevágott almát teszel a tárolóba, az megakadályozza a kiszáradását.
  • Ne feledkezz meg a tisztításról!
    A morzsák és a régi kenyérdarabok felgyorsíthatják a penészedést, így hetente egyszer érdemes kiüríteni és áttörölni a kenyértartót vagy a zsákot. Ha pedig pirítóst készítenénk, ne feledkezzünk el a kenyérpirító tisztításáról sem.

Hideg vagy meleg helyre? - kenyér tárolása hűtőben

Ha előre látod, hogy nem fogod megenni egy-két nap alatt, megoldás lehet a kenyér fagyasztása. Szeleteld fel, majd légmentesen elcsomagolva tedd a mélyhűtőbe. Fogyasztás előtt melegítsd elő a sütőt 160 °C-ra, süsd 5-10 percig, így újra friss kenyér lesz otthon: a belseje puha, a héja pedig újra ropogós lesz.

A maradék kenyeret akár le is fagyaszthatod.
A maradék kenyeret légmentesen csomagolva tedd a mélyhűtőbe.
Fotó:  123RF

Ha kíváncsi vagy, hogyan tároljuk a kenyeret műanyag nélkül, nézd meg ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu