Így tárold a kenyeret, hogy sokáig friss maradjon!

Kevés dolog versenyezhet a frissen sült kenyér illatával és ízével – ám ezt az állapotot megőrizni nem kis feladat. Kulcsfontosságú a kenyér tárolása! Szerencsére néhány egyszerű praktikával sokáig élvezheted puha belsejét és ropogós héját.
Akár házilag sütöttük, akár vásároltuk, a kenyér tárolása nagyon fontos. Szerencsére több módszer is létezik, amivel napok múlva is friss marad, és öröm lesz szeletelni. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb praktikákat.
Eláruljuk, milyen hőmérsékleten kell tárolni a kenyeret, hogy tovább megőrizze puhaságát és frissességét.
Megtudhatod, milyen kenyér tárolási ötleteket felhasználva kerülheted el a penészedést és a kiszáradást.
Arra is van ötletünk, hogyan tudod felfrissíteni, ha már kissé megkeményedett a héja.
A kenyér tárolása az ideális hőmérsékletnél kezdődik
Tárold olyan helyen, ahol 18–22 °C körüli hőmérséklet uralkodik. A túl meleg levegő ugyanis gyorsan kiszárítja a kenyér belsejét, és felgyorsítja az állagosodást.
Tartsd szárazon! A kenyér tárolása otthon nem nehéz feladat: kerüld a párás helyeket és klímaberendezések környékét: a nedves levegő penészedést, a túl száraz pedig a kenyér keményedését idézheti elő.
Vágott felülettel lefelé Amikor felszeleteled vagy félbevágod a pékárut, tedd a vágott oldalával lefelé a tartóba. Így a kérges rész körbeöleli a belsőt, és tovább megőrzi a frissességet. Arra is érdemes figyelni, hogyan vágod fel a cipót, hiszen fontos, hogy a végeredmény ne csak ízletes, hanem esztétikus is legyen.
Trükkök a nagyitól A nagyanyáink sok hasznos praktikát ismertek. Ha például a kenyér mellé félbevágott almát teszel a tárolóba, az megakadályozza a kiszáradását.
Ne feledkezz meg a tisztításról! A morzsák és a régi kenyérdarabok felgyorsíthatják a penészedést, így hetente egyszer érdemes kiüríteni és áttörölni a kenyértartót vagy a zsákot. Ha pedig pirítóst készítenénk, ne feledkezzünk el a kenyérpirító tisztításáról sem.
Hideg vagy meleg helyre? - kenyér tárolása hűtőben
Ha előre látod, hogy nem fogod megenni egy-két nap alatt, megoldás lehet a kenyér fagyasztása. Szeleteld fel, majd légmentesen elcsomagolva tedd a mélyhűtőbe. Fogyasztás előtt melegítsd elő a sütőt 160 °C-ra, süsd 5-10 percig, így újra friss kenyér lesz otthon: a belseje puha, a héja pedig újra ropogós lesz.
