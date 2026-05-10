Nem hiszed el, mennyiért adja el Kylie Jenner a luxusvilláját

Ha van megtakarított pénzed, most megmutatjuk, mire tudnád költeni. Vagyis ez eléggé feltételes mód, mivel Kylie Jenner luxusvillájának ára az egekbe szökött...

Kylie Jenner ingatlanja eladóvá vált

Fotó: AFP / AFP

Kylie Jenner alaposan felárazta luxusvilláját

Kylie Jenner valóságshow-szereplő, a Kylie Cosmetics alapítója és tulajdonosa, dollármilliárdos és üzletasszony. Timothée Chalamet párja 2016-ban vásárolta meg luxusingatlanját, az akkori 4,5 millió dolláros áron, amely átszámítva nagyjából másfél milliárd forintnak felel meg. De az évek repülnek, ahogyan az ingatlanárak is, így nem csoda, hogy az üzletasszony háza már nem ennyit ér. De azt álmunkban sem gondolnánk, hogy ez a ház már 20,2 millió dollárt ér (kb. 6,6 milliárd forintot).

A kaliforniai Hidden Hills-ben fellelhető 1227 négyzetméteres házban 10 fürdőszoba, 8 hálószoba, egy moziterem, egy kültéri konyha, egy játékterem, egy edzőterem, egy masszázsszoba és egy külön vendéglakosztály is található - írja a Life.hu. A birtok hagyományos stílusú és tökéltes kilátás nyílik a városi és a vidéki tájra is.

Mutatjuk is Kylie Jenner házát