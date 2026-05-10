Borzasztó tragédia! Napokkal születésnapja előtt elhunyt a fiú az iskolában

Felfoghatatlan veszteséggel szembesült egy család nemrégiben, miután elhunyt a fiú, akire rádőlt egy fa.

Elhunyt egy kisgyermek, akire rádőlt egy fa

Rádőlt egy fa, elhunyt a gyermek a helyszínen

Zakaria Bel Qaid egy balesetben vesztette életét, mely során általános iskolájánál kidőlt egy fa. Többen is megsérültek az incidensben, mely Boston közelében, Winthropban, Massatusetts államban történt.

Az elhunyt fiú tehetséges síelő volt, halálhírét családja jelentette be a közösségi médiában, akik szerint Zakaria utolsó pillanatait nevetéssel és fogócskázással töltötte húgával és barátaival.

A gyerekek a játszótéren játszottak, ahogy szoktak. Feltámadt a szél, és egy fa kidőlt

- idézi Melrose-i Nancy Clover szavait a Mirror.

A fa törzse a közeli kerítést is meggörbítette. A magabiztosnak, bolondosnak és elszántnak nevezett kisfiú napokkal később ünnepelte volna kilencedik születésnapját.

A Melrose-i Iskolabizottság közölte egy közleményben, hogy a balesetben megsérült egy felnőtt és egy másik gyermek is, akiket a környékbeli kórházba szállítottak, de már kiengedték őket.

Mély részvétünket fejezzük ki a családnak, és kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben az időszakban.

Hozzátették, hogy a Winthrop Iskolában most tanácsadók és szakemberek segítik át a diákokat ezen a nehéz időszakon. A kisfiú családja a Green Mountain Academy Alapítványnak adományokat gyűjt, ami egy vermonti sí- és snowboardoktató klub. A WVCB üdülőhelyei szerint Zakaria nemrégiben Coloradóban versenyzett az országos síbajnokságon, ahol korosztályában megnyerte a versenyeket.

Zakaria temetésére május 8-án került sor.