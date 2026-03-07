A dietetikusok is ezt ajánlják: 3 ízletes reggeli ötlet, ami segít a fogyásban

Kétféle ember létezik: az egyik mindennél fontosabbnak tartja a reggelit, a másik pedig szemrebbenés nélkül kihagyja. A szakértők azonban egyértelműen az első csoportba tartoznak, akik tudják, hogy mennyi múlik ezen az étkezésen. Ezért, ha végre látványos fogyást szeretnél elérni, és nem akarod, hogy falásrohamok törjenek rád, olvass tovább!
A korábbi tanulmányok arra utalnak, hogy a reggeli beiktatása csökkenti a nap folyamán fellépő éhségérzetet, illetve segít a diétázóknak a fogyásban, miközben ebédig elegendő energiával is ellát. Egy ilyen étkezésnek ezért érdemes fehérjében és rostokban gazdagnak lennie, hogy hosszú távon fenntartsa a jóllakottság érzését, illetve stabilizálja a vércukorszintet. A dietetikusok ennek fényében elárulták a legjobb fogyást segítő reggeliket, amelyekkel sokat tehetsz azért, hogy elérd a nyári álomalakodat. Így ahelyett, hogy egy cukros müzliszelethez nyúlnál, hogy csökkentsd az étvágyadat, vagy egyszerűen csak kihagynád ezt a nagyon fontos étkezést, próbáld ki az alábbiakat!
Az NHS javaslata szerint egy átlagos felnőtt férfinak napi 2500 kalóriát, míg egy nőnek 2000 kalóriát kellene fogyasztania, a reggelinek pedig átlagosan 300-500 kalóriát kellene ebből kitennie.
A kedvenc reggelim görög joghurt vegyes diófélékkel és magvakkal, bogyós gyümölcsökkel és egy kanál mogyoróvajjal
– árulta el Rob Hobson regisztrált táplálkozási szakértő a Daily Mailnek, miközben hangsúlyozta a fehérje és a rostok jelentőségét. Továbbá azt is hozzátette, hogy alacsony zsírtartalmú vagy zsírmentes joghurt mellett teszi le a voksát, illetve nem tesz az ételbe mézet és cukrot sem, mivel a gyümölcsök finom, édes ízt adnak neki. A magvak pedig különböző hasznos tápanyagokat tartalmaznak, amelyekből a legtöbb ember nem fogyaszt eleget.
Ha reggelinél előtérbe helyezed a fehérjét, az nemcsak a vércukorszint stabilizálásában és az éhségérzet csökkentésében játszik szerepet, hanem hozzájárul az izmok és az anyagcsere egészségéhez is, illetve segít a koncentráció fenntartásában
– magyarázta Hanieh Vidimar dietetikus a lapnak.
Ezért, ha valami igazán laktatóra vágysz, akkor főzz meg 2-3 tojást, vágj fel egy fél avokádót, majd tálald pirított spenóttal, gombával vagy grillezett paradicsommal; ezek ugyanis extra rosttal és hasznos tápanyagokkal látják el a szervezetedet.
Egy újabb nagyszerű fogyókúrás reggeli ötlet az egyéjszakás chiapuding görög joghurttal, amivel egyáltalán nem kell bajlódnod a reggeli rohanásban, csak ki kell kapnod a hűtőből. Ennél nincs is egyszerűbb! Míg a chiamag rendkívül magas rosttartalmú, és igazából egy igazi csodafegyver a diétában, addig a joghurt fehérjével látja el a szervezetet. Keverj össze 15-20 gramm chiamagot 2 deciliter alacsony zsírtartalmú vagy zsírszegény joghurttal, esetleg piros gyümölccsel vagy édesítőszerrel, végül hagyd pihenni egy éjszakán át a hűtőben.
Az alábbi videóból egy újabb fehérjében és rostban gazdag reggeli ötletet leshetsz el:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.