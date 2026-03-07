A dietetikusok is ezt ajánlják: 3 ízletes reggeli ötlet, ami segít a fogyásban

Kétféle ember létezik: az egyik mindennél fontosabbnak tartja a reggelit, a másik pedig szemrebbenés nélkül kihagyja. A szakértők azonban egyértelműen az első csoportba tartoznak, akik tudják, hogy mennyi múlik ezen az étkezésen. Ezért, ha végre látványos fogyást szeretnél elérni, és nem akarod, hogy falásrohamok törjenek rád, olvass tovább!

A szakértők fogyást segítő reggeli ötletekkel rukkoltak elő!

Ilyen egy fogyást segítő reggeli, ami még egészséges is

A korábbi tanulmányok arra utalnak, hogy a reggeli beiktatása csökkenti a nap folyamán fellépő éhségérzetet, illetve segít a diétázóknak a fogyásban, miközben ebédig elegendő energiával is ellát. Egy ilyen étkezésnek ezért érdemes fehérjében és rostokban gazdagnak lennie, hogy hosszú távon fenntartsa a jóllakottság érzését, illetve stabilizálja a vércukorszintet. A dietetikusok ennek fényében elárulták a legjobb fogyást segítő reggeliket, amelyekkel sokat tehetsz azért, hogy elérd a nyári álomalakodat. Így ahelyett, hogy egy cukros müzliszelethez nyúlnál, hogy csökkentsd az étvágyadat, vagy egyszerűen csak kihagynád ezt a nagyon fontos étkezést, próbáld ki az alábbiakat!

Az NHS javaslata szerint egy átlagos felnőtt férfinak napi 2500 kalóriát, míg egy nőnek 2000 kalóriát kellene fogyasztania, a reggelinek pedig átlagosan 300-500 kalóriát kellene ebből kitennie.

Joghurt gyümölcsökkel és magvakkal

A kedvenc reggelim görög joghurt vegyes diófélékkel és magvakkal, bogyós gyümölcsökkel és egy kanál mogyoróvajjal

– árulta el Rob Hobson regisztrált táplálkozási szakértő a Daily Mailnek, miközben hangsúlyozta a fehérje és a rostok jelentőségét. Továbbá azt is hozzátette, hogy alacsony zsírtartalmú vagy zsírmentes joghurt mellett teszi le a voksát, illetve nem tesz az ételbe mézet és cukrot sem, mivel a gyümölcsök finom, édes ízt adnak neki. A magvak pedig különböző hasznos tápanyagokat tartalmaznak, amelyekből a legtöbb ember nem fogyaszt eleget.