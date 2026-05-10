Megdöbbentő UFO-akták: 2400 km/órával száguldó repülő csészealjat építettek a németek a világháború alatt?

Újonnan nyilvánosságra hozott FBI-dokumentumok újra teret engedtek az évtizedek óta keringő összeesküvés-elméleteknek a II. világháborús német UFO-technológiáról. Az iratok szerint Németország állítólag egy titkos, csészealj alakú repülő szerkezet fejlesztésén dolgozott, ami képes lehetett függőlegesen felszállni, lebegni és elképesztő sebességgel repülni.

A németek tényleg UFO-technológiával akarták megnyerni a háborút?

Fotó: Freepik

UFO-technológiával akarták megnyerni a II. világháborút a németek?

A dokumentumokat Donald Trump UFO-akták nyilvánosságra hozatalát célzó kezdeményezése keretében tették közzé pénteken. Az FBI-iratok egy Paul L. Peyerl nevű férfi vallomásait tartalmazzák, aki azt állította, hogy kapcsolatba került egy szigorúan titkos német fegyverprogrammal. Peyerl szerint 1943-ban, a német Fekete-erdő térségében látott egy körülbelül 15 méter átmérőjű, kupolával ellátott repülő szerkezetet. Az FBI-jegyzőkönyv alapján a jármű rádióvezérlésű volt, és több sugárhajtóművet szereltek rá.

A férfi azt állította, hogy a szerkezet képes volt függőlegesen emelkedni, oldalirányban mozogni és akár mozdulatlanul lebegni is a levegőben. A jelentés szerint a repülő szerkezet elérhette a 2400 km/órás sebességet, valamint 12 kilométeres magasságba is emelkedhetett. Az FBI dokumentumai szerint Peyerl azt is állította, hogy a járművet német tudósok fejlesztették ki a második világháború idején és a projekt célja a szövetséges erők elleni titkos fegyver létrehozása volt.

A most nyilvánosságra hozott iratok 1967. június 8-án készültek, és az FBI miami irodája továbbította őket Washingtonba. Az egyik belső feljegyzés szerint Peyerl „őszintén aggódónak” tűnt a náci eredetű repülő szerkezetek létezése miatt. A férfi azt is állította, hogy személyesen vezetett egy ilyen repülő csészealjat, mielőtt 1945 januárjában brit erők lelőtték volna Franciaország felett. A dokumentumok szerint később brit fogságba került, majd a háború után az Egyesült Államokba költözött.

Az FBI ugyanakkor többször hangsúlyozta: az iratok nem bizonyítják Peyerl állításait, és nem tartalmaznak sem fényképeket, sem mérnöki dokumentációt vagy más fizikai bizonyítékot. A történészek és katonai szakértők évtizedek óta vitatják az ilyen elméleteket, mivel hiteles bizonyíték sosem került elő a náci repülő csészealjak létezésére. A mostani dokumentumok közzététele mégis hatalmas visszhangot váltott ki az interneten, különösen az UFO-hívők körében, akik szerint az amerikai kormány hosszú ideje figyelemmel követte az ilyen különös állításokat, írja a Daily Mail.