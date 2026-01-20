Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A paleo étrendhez tartozó egészséges ételek szépen tálalva.

Segít a paleo étrend a fogyásban, vagy csak egy újabb divathullám? Íme a szakértő véleménye

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 11:15
paleo étrendfogyáspaleo
Rengeteg fogyni vágyó olyan diéták után kutat, amelyek nem szorítják őket szigorú korlátok közé. Ide sorolható a paleo étrend is, ami nem szabja meg a bevitt kalóriák mennyiségét. De vajon így is segíthet a fogyásban? Szakértő fedte fel a szóban forgó táplálkozási módszer előnyét és árnyoldalát.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A paleo étrend a fogyást nem tiltásokkal, hanem sokkal inkább egyensúllyal éri el. De hogyan vélekedik róla a táplálkozási tanácsadó? Vajon mindenkinek segít leadni a felesleget? Valóban nem kell odafigyelni a kalóriákra? Olvass tovább, mert most felfedjük az igazságot!

Paleo étrendet követő nő húst és zöldséget eszik.
Szakértő fedte fel a paleo étrend előnyeit és árnyoldaldalait 
Fotó:GettyImages
  • A paleo étrend egyre divatosabb, azonban nem mindenkinek előnyös.
  • Mint minden diétának, ennek is megvannak az előnyei és az árnyoldalai.
  • Bizonyos esetekben segíthet csökkenteni a testsúlyt, de van, amikor nem válik be.

Lehet fogyni a paleo étrenddel? Szakértő válaszol

Cikkünkben arra kerestük a választ Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével, hogy vajon segíthet-e az utóbbi években népszerűvé vált paleo étrend a fogyásban? Manapság ugyanis rengetegen küzdenek súlyfelesleggel, a fogyni vágyók pedig a leghatékonyabb diéták után kutatnak. Lássuk, mit mond a szakértő!

Táplálkozási tanácsadóként egészségesnek tartod a paleo étrendet?

A paleo diéta alapelve, hogy az ember az ősemberek étrendjéhez hasonlóan étkezzen: húsok, halak, tojás, zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak szerepelnek benne, míg a gabonák, hüvelyesek, tejtermékek, cukor és feldolgozott élelmiszerek teljesen kizárásra kerülnek.

Ennek az étrendnek vannak pozitívumai, hiszen csökkenti az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és ösztönöz a zöldség- és fehérjebevitelre. Ezen táplálkozási elvek követése sokaknak javíthat a vércukorszintjén és az inzulinérzékenységén.

Ugyanakkor véleményem szerint nem tekinthető mindenki számára teljes értékű, kiegyensúlyozott étrendnek. A gabonák, hüvelyesek és tejtermékek kizárása például szerintem indokolatlan. Ezek tiltása csökkentheti a rostbevitelt, illetve a szigorú korlátozások miatt vitamin- és ásványianyag-hiány alakulhat ki a szervezetben.

Ételek, amelyek a paleo étrend részét képezik.
Bizonyos esetekben segíthet csökkenteni a testsúlyt, de van, amikor nem válik be
Fotó: GettyImages

Szerinted a paleo étrend segíthet a fogyásban?

Igen, van, akiknek segít csökkenteni a testsúlyt annak köszönhetően, hogy kikerülnek az étrendből a finomított szénhidrátok, és növekszik a fehérjebevitel, melynek következtében csökken a kalóriabevitel.

Miért fulladhat kudarcba a paleo diétával történő fogyás?

Több olyan gyakori probléma jelenik meg, ami miatt a paleo diéta nem működik hosszú távon. Például ki kell emelni a túlzott zsírfogyasztást. A paleo étrendben gyakran túl magas a zsírbevitel (olajos magvak, zsíros húsok), ami könnyen kalóriatöbblethez vezethet.

A szénhidráthiány miatt falási rohamok alakulhatnak ki, a gabonafélék teljes hanyagolása fáradékonyságot, ingerlékenységet, sóvárgást okozhat, mely szintén nem teszi élhetővé a diétát.

Szerintem fontos azt is megemlíteni, hogy ez az étkezés nehezen egyeztethető össze a hétköznapi eseményekkel, hiszen a diétát követők nehezen találnak maguknak ételt az étteremben, a családi eseményeken is sokszor kimaradnak a közös étkezésből, és ez a szociális kapcsolatoknak sem tesz jót.

A paleo diéta bizonyos elemei (kevesebb feldolgozott élelmiszer, több zöldség) kifejezetten hasznosak. Ugyanakkor nem univerzális megoldás, és nem mindenki számára egészséges vagy fenntartható. Ez egy szigorú rendszer, ami nincs személyre szabva, és nem alkalmazkodik az egyéni igényekhez.  

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a paleo étrendről:

Ezek a diétával kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu