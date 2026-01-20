Segít a paleo étrend a fogyásban, vagy csak egy újabb divathullám? Íme a szakértő véleménye

A paleo étrend a fogyást nem tiltásokkal, hanem sokkal inkább egyensúllyal éri el. De hogyan vélekedik róla a táplálkozási tanácsadó? Vajon mindenkinek segít leadni a felesleget? Valóban nem kell odafigyelni a kalóriákra? Olvass tovább, mert most felfedjük az igazságot!

Szakértő fedte fel a paleo étrend előnyeit és árnyoldaldalait

Fotó:GettyImages

A paleo étrend egyre divatosabb, azonban nem mindenkinek előnyös.

Mint minden diétának, ennek is megvannak az előnyei és az árnyoldalai.

Bizonyos esetekben segíthet csökkenteni a testsúlyt, de van, amikor nem válik be.

Lehet fogyni a paleo étrenddel? Szakértő válaszol

Cikkünkben arra kerestük a választ Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével, hogy vajon segíthet-e az utóbbi években népszerűvé vált paleo étrend a fogyásban? Manapság ugyanis rengetegen küzdenek súlyfelesleggel, a fogyni vágyók pedig a leghatékonyabb diéták után kutatnak. Lássuk, mit mond a szakértő!

Táplálkozási tanácsadóként egészségesnek tartod a paleo étrendet?

A paleo diéta alapelve, hogy az ember az ősemberek étrendjéhez hasonlóan étkezzen: húsok, halak, tojás, zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak szerepelnek benne, míg a gabonák, hüvelyesek, tejtermékek, cukor és feldolgozott élelmiszerek teljesen kizárásra kerülnek.

Ennek az étrendnek vannak pozitívumai, hiszen csökkenti az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és ösztönöz a zöldség- és fehérjebevitelre. Ezen táplálkozási elvek követése sokaknak javíthat a vércukorszintjén és az inzulinérzékenységén.

Ugyanakkor véleményem szerint nem tekinthető mindenki számára teljes értékű, kiegyensúlyozott étrendnek. A gabonák, hüvelyesek és tejtermékek kizárása például szerintem indokolatlan. Ezek tiltása csökkentheti a rostbevitelt, illetve a szigorú korlátozások miatt vitamin- és ásványianyag-hiány alakulhat ki a szervezetben.

Bizonyos esetekben segíthet csökkenteni a testsúlyt, de van, amikor nem válik be

Fotó: GettyImages

Szerinted a paleo étrend segíthet a fogyásban?

Igen, van, akiknek segít csökkenteni a testsúlyt annak köszönhetően, hogy kikerülnek az étrendből a finomított szénhidrátok, és növekszik a fehérjebevitel, melynek következtében csökken a kalóriabevitel.

Miért fulladhat kudarcba a paleo diétával történő fogyás?

Több olyan gyakori probléma jelenik meg, ami miatt a paleo diéta nem működik hosszú távon. Például ki kell emelni a túlzott zsírfogyasztást. A paleo étrendben gyakran túl magas a zsírbevitel (olajos magvak, zsíros húsok), ami könnyen kalóriatöbblethez vezethet.