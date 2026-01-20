Segít a paleo étrend a fogyásban, vagy csak egy újabb divathullám? Íme a szakértő véleménye

A paleo étrend a fogyást nem tiltásokkal, hanem sokkal inkább egyensúllyal éri el. De hogyan vélekedik róla a táplálkozási tanácsadó? Vajon mindenkinek segít leadni a felesleget? Valóban nem kell odafigyelni a kalóriákra? Olvass tovább, mert most felfedjük az igazságot!
Cikkünkben arra kerestük a választ Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével, hogy vajon segíthet-e az utóbbi években népszerűvé vált paleo étrend a fogyásban? Manapság ugyanis rengetegen küzdenek súlyfelesleggel, a fogyni vágyók pedig a leghatékonyabb diéták után kutatnak. Lássuk, mit mond a szakértő!
A paleo diéta alapelve, hogy az ember az ősemberek étrendjéhez hasonlóan étkezzen: húsok, halak, tojás, zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak szerepelnek benne, míg a gabonák, hüvelyesek, tejtermékek, cukor és feldolgozott élelmiszerek teljesen kizárásra kerülnek.
Ennek az étrendnek vannak pozitívumai, hiszen csökkenti az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és ösztönöz a zöldség- és fehérjebevitelre. Ezen táplálkozási elvek követése sokaknak javíthat a vércukorszintjén és az inzulinérzékenységén.
Ugyanakkor véleményem szerint nem tekinthető mindenki számára teljes értékű, kiegyensúlyozott étrendnek. A gabonák, hüvelyesek és tejtermékek kizárása például szerintem indokolatlan. Ezek tiltása csökkentheti a rostbevitelt, illetve a szigorú korlátozások miatt vitamin- és ásványianyag-hiány alakulhat ki a szervezetben.
Igen, van, akiknek segít csökkenteni a testsúlyt annak köszönhetően, hogy kikerülnek az étrendből a finomított szénhidrátok, és növekszik a fehérjebevitel, melynek következtében csökken a kalóriabevitel.
Több olyan gyakori probléma jelenik meg, ami miatt a paleo diéta nem működik hosszú távon. Például ki kell emelni a túlzott zsírfogyasztást. A paleo étrendben gyakran túl magas a zsírbevitel (olajos magvak, zsíros húsok), ami könnyen kalóriatöbblethez vezethet.
A szénhidráthiány miatt falási rohamok alakulhatnak ki, a gabonafélék teljes hanyagolása fáradékonyságot, ingerlékenységet, sóvárgást okozhat, mely szintén nem teszi élhetővé a diétát.
Szerintem fontos azt is megemlíteni, hogy ez az étkezés nehezen egyeztethető össze a hétköznapi eseményekkel, hiszen a diétát követők nehezen találnak maguknak ételt az étteremben, a családi eseményeken is sokszor kimaradnak a közös étkezésből, és ez a szociális kapcsolatoknak sem tesz jót.
A paleo diéta bizonyos elemei (kevesebb feldolgozott élelmiszer, több zöldség) kifejezetten hasznosak. Ugyanakkor nem univerzális megoldás, és nem mindenki számára egészséges vagy fenntartható. Ez egy szigorú rendszer, ami nincs személyre szabva, és nem alkalmazkodik az egyéni igényekhez.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a paleo étrendről:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.