A mindful eatingre törekvő nő, akit boldogsággal tölt el az egészséges, finom müzli.

Tényleg segít a mindful eating a fogyásban, vagy csak egy újabb hóbort? A szakértő szerint így működik

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 18:45
Te is szeretnél leadni egy kis felesleget, azonban nem akarsz szigorú diétákba kezdeni? Akkor maradj velünk, ugyanis szakértő segítségével tárjuk fel a mindful eating lényegét, előnyeivel és hátrányaival együtt. Ha ránk hallgatsz, nem kell, hogy a fogyás a teljes megvonásról szóljon!
A mozgásszegény életmód és a kalóriadús étkezés miatt egyre többen küzdenek plusz kilókkal, ennek következtében pedig rengetegen keresik a legjobb fogyókúrás kiskapukat. A szigorú diéták azonban csak rövid ideig tarthatóak fenn, így a mindful eating elve a tudatosság elsajátítása után jó megoldás lehet, ha hosszú távon is meg szeretnéd tartani a formát. Az étkezési módszer témáját Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével jártuk körbe, aki arra is rámutatott, hogy mikor járulhat hozzá a jelentudatos étkezés a fogyáshoz.

A mindful eatinget alkalmazó nő kiélvezi a reggelijét.
Feltárjuk a mindful eating előnyeit és árnyoldalát.
Fotó: Shutterstock 
  • Papp-Klisóczki Alexandra elmagyarázza, hogy mit értünk pontosan a mindful eating fogalma alatt.
  • A szakértő feltárja a módszer előnyeit és hátrányait, valamint elárulja, hogy mikor lehet hasznos ez az étkezési elv a fogyás szempontjából.
  • A táplálkozási tanácsadó elmondja, hogy mire érdemes odafigyelni a fogyókúra kezdetén.

Mit jelent a mindful eating, avagy jelentudatos étkezés?

A mindful eating az utóbbi években kezd egyre inkább előtérbe kerülni. Lényege a teljes tudatosság, tudatos jelenlét az étkezések során.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki a mindful eating elveit követi, általában lassan eszik, odafigyel az étel ízére, állagára, illatára. Kiemelt figyelmet fordít a jóllakottság és éhség érzésére, kerüli az érzelmi evést - tudtuk meg a szakértőtől.

Mi a véleményed erről a módszerről?

Szakértőként látom a módszer hasznosságát, az előnyös pontjait, például, javítja az emésztést, növeli a tudatosságot, segít leküzdeni a túlevést, az érzelmi evést, viszont látom a hátrányait is.

Ennek az étkezési elvnek a követése sokaknál okozhat nehézséget, hiszen nincsenek konkrétumok, fix keretek, amiket lehet követni, így a saját tapasztalat, tudatosság az, ami segít kialakítani ennek az étkezésnek a rendszerét, mely sokaknál nem megy egyszerűen.

Rostokkal és gyümölcsökkel teli tál, ami tökéletes választás a mindful eatinghez.
Ez az étkezési módszer akkor működik igazán, ha tudod, hogy miből mennyit kell enned.
Fotó: Shutterstock 

Szerinted a mindful eating segíthet a fogyásban?

Azt gondolom, hogy vannak, akiknél ez működhet, mert például nem küzdenek érzelmi evéssel, illetve a lassú étkezés esetén hamarabb jóllakik az ember, de összességében nem ezt a módszert gondolom a legcélravezetőbbnek, ha valakinél a fogyás a cél.

Sokan nem érzik megfelelően az éhséget és jóllakottságot, ha például évek óta túleszik magukat, vagy hosszú ideje megvonják maguktól a megfelelő mennyiségű táplálékot. A fogyáshoz kalóriadeficit szükséges és ez a módszer ezt sem kontrollálja. Mivel az étkezési elv érzéseken alapul, nehezen alakítható a céloknak megfelelően, mert nincs egy konkrétan mérhető, követhető keretrendszer.

Összességében mit javasolnál azoknak, akik fogyni szeretnének? Inkább kövessenek egy kalóriaszámláláson alapuló étrendet vagy próbálják ki ezt?

A fogyókúra kezdetén én mindenképp a kalóriaszámolást ajánlanám, legalább addig, amíg a diétázó megtanulja, hogy nagyjából miből mennyi a neki megfelelő mennyiség. Ha ebben már kellő tapasztalata van, akkor könnyebb beépíteni a mindful eating elveit is fokozatosan a mindennapokba.

Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a mindful eatingről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
