Tényleg segít a mindful eating a fogyásban, vagy csak egy újabb hóbort? A szakértő szerint így működik

A mozgásszegény életmód és a kalóriadús étkezés miatt egyre többen küzdenek plusz kilókkal, ennek következtében pedig rengetegen keresik a legjobb fogyókúrás kiskapukat. A szigorú diéták azonban csak rövid ideig tarthatóak fenn, így a mindful eating elve a tudatosság elsajátítása után jó megoldás lehet, ha hosszú távon is meg szeretnéd tartani a formát. Az étkezési módszer témáját Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével jártuk körbe, aki arra is rámutatott, hogy mikor járulhat hozzá a jelentudatos étkezés a fogyáshoz.

Feltárjuk a mindful eating előnyeit és árnyoldalát.

Papp-Klisóczki Alexandra elmagyarázza, hogy mit értünk pontosan a mindful eating fogalma alatt.

A szakértő feltárja a módszer előnyeit és hátrányait, valamint elárulja, hogy mikor lehet hasznos ez az étkezési elv a fogyás szempontjából.

A táplálkozási tanácsadó elmondja, hogy mire érdemes odafigyelni a fogyókúra kezdetén.

Mit jelent a mindful eating, avagy jelentudatos étkezés?

A mindful eating az utóbbi években kezd egyre inkább előtérbe kerülni. Lényege a teljes tudatosság, tudatos jelenlét az étkezések során.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki a mindful eating elveit követi, általában lassan eszik, odafigyel az étel ízére, állagára, illatára. Kiemelt figyelmet fordít a jóllakottság és éhség érzésére, kerüli az érzelmi evést - tudtuk meg a szakértőtől.

Mi a véleményed erről a módszerről?

Szakértőként látom a módszer hasznosságát, az előnyös pontjait, például, javítja az emésztést, növeli a tudatosságot, segít leküzdeni a túlevést, az érzelmi evést, viszont látom a hátrányait is.

Ennek az étkezési elvnek a követése sokaknál okozhat nehézséget, hiszen nincsenek konkrétumok, fix keretek, amiket lehet követni, így a saját tapasztalat, tudatosság az, ami segít kialakítani ennek az étkezésnek a rendszerét, mely sokaknál nem megy egyszerűen.

Ez az étkezési módszer akkor működik igazán, ha tudod, hogy miből mennyit kell enned.

Szerinted a mindful eating segíthet a fogyásban?

Azt gondolom, hogy vannak, akiknél ez működhet, mert például nem küzdenek érzelmi evéssel, illetve a lassú étkezés esetén hamarabb jóllakik az ember, de összességében nem ezt a módszert gondolom a legcélravezetőbbnek, ha valakinél a fogyás a cél.