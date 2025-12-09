Tényleg segít a mindful eating a fogyásban, vagy csak egy újabb hóbort? A szakértő szerint így működik

A mozgásszegény életmód és a kalóriadús étkezés miatt egyre többen küzdenek plusz kilókkal, ennek következtében pedig rengetegen keresik a legjobb fogyókúrás kiskapukat. A szigorú diéták azonban csak rövid ideig tarthatóak fenn, így a mindful eating elve a tudatosság elsajátítása után jó megoldás lehet, ha hosszú távon is meg szeretnéd tartani a formát. Az étkezési módszer témáját Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével jártuk körbe, aki arra is rámutatott, hogy mikor járulhat hozzá a jelentudatos étkezés a fogyáshoz.
A mindful eating az utóbbi években kezd egyre inkább előtérbe kerülni. Lényege a teljes tudatosság, tudatos jelenlét az étkezések során.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki a mindful eating elveit követi, általában lassan eszik, odafigyel az étel ízére, állagára, illatára. Kiemelt figyelmet fordít a jóllakottság és éhség érzésére, kerüli az érzelmi evést - tudtuk meg a szakértőtől.
Szakértőként látom a módszer hasznosságát, az előnyös pontjait, például, javítja az emésztést, növeli a tudatosságot, segít leküzdeni a túlevést, az érzelmi evést, viszont látom a hátrányait is.
Ennek az étkezési elvnek a követése sokaknál okozhat nehézséget, hiszen nincsenek konkrétumok, fix keretek, amiket lehet követni, így a saját tapasztalat, tudatosság az, ami segít kialakítani ennek az étkezésnek a rendszerét, mely sokaknál nem megy egyszerűen.
Azt gondolom, hogy vannak, akiknél ez működhet, mert például nem küzdenek érzelmi evéssel, illetve a lassú étkezés esetén hamarabb jóllakik az ember, de összességében nem ezt a módszert gondolom a legcélravezetőbbnek, ha valakinél a fogyás a cél.
Sokan nem érzik megfelelően az éhséget és jóllakottságot, ha például évek óta túleszik magukat, vagy hosszú ideje megvonják maguktól a megfelelő mennyiségű táplálékot. A fogyáshoz kalóriadeficit szükséges és ez a módszer ezt sem kontrollálja. Mivel az étkezési elv érzéseken alapul, nehezen alakítható a céloknak megfelelően, mert nincs egy konkrétan mérhető, követhető keretrendszer.
A fogyókúra kezdetén én mindenképp a kalóriaszámolást ajánlanám, legalább addig, amíg a diétázó megtanulja, hogy nagyjából miből mennyi a neki megfelelő mennyiség. Ha ebben már kellő tapasztalata van, akkor könnyebb beépíteni a mindful eating elveit is fokozatosan a mindennapokba.
Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a mindful eatingről:
