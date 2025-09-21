Vajon az étrended gátol a mozgásban? A szakértő szerint így maradj fiatalos és őrizd meg az ízületek egészségét

A kor előrehaladtával folyamatosan romlik egészségi állapotunk, köztük a mobilitás is, amiben óriási szerepet játszik az aktivitási szint és az étrend. Az utóbbi azonban kevesebb figyelmet kap, pedig ugyanolyan fontos, cikkünkben ezért feltárjuk, hogyan őrizheted meg táplálkozásoddal izmaid, csontjaid és ízületeid egészségét.

Az étrendet még a mozgásodra is kihat!

Fotó: oneinchpunch

Így támogatja az étrend a mozgásképességet

Bár sokan nem is gondolnák, de táplálkozási szokásaink segíthetnek abban, hogy izmaink, csontjaink és ízületeink a kor előrehaladtával is hatékonyan működjenek.

Az étrend nemcsak „üzemanyagot” ad, hanem aktívan védi és építi az izmokat, csontokat és ízületeket

– magyarázta lapunknak Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő és kiemelte, „ha okosan választunk, hosszabb ideig maradhatunk aktívak, önállóak és fájdalommentesen mozgékonyak”.

A szakértő szerint ezekre figyelj, ha fiatalos és lendületes szeretnél maradni

A táplálkozási hiányosságok károsan hatnak az említett rendszerekre, ami az erő, a rugalmasság és az állóképesség csökkenését okozhatja. Íme tehát, hogyan befolyásolja az étrend a mozgékonyság kulcsfontosságú elemeit.

Csökken az izomtömeg

30 év felett az izomtömeg folyamatosan csökkenni fog, valamint a hormonális változások következtében az izomtömeg építése is nehezebb lesz. Ezt erősítő edzéssel érdemes ellensúlyozni, viszont az edzés nem elegendő

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint naponta legalább 1,2 gramm per testsúlykilogramm fehérjét kellene bevinni változatos formában, elosztva az egyes étkezésekben. A sovány húsok, a halak, a túró, a tojás és a hüvelyesek is fehérjében gazdag élelmiszerek..

Az egészséges étrenddel támogathatod izmaidat, csontjaidat és ízületeidet is.

Fotó: Elena Veselova

Csökken a csontsűrűség

A csontok gyengébbé és törékenyebbé válnak, amit ellensúlyozhatunk megfelelő kalciumbevitellel. Papp-Klisóczki Alexandra olyan ételeket javasol, mint a zöld leveles növények (rukkola, spenót, egyéb salátafélék), mák, mandula és szardínia. A kalcium felszívódásához azonban D-vitaminra is szükség van, amit ajánlott táplálékkiegészítő formájában szedni.

Ízületi gyulladások

A fájdalmas ízületi gyulladások is negatívan hatnak a mobilitásra, amiben szintén segíthet a megfelelő étrend.

Kiemelném a magas antioxidáns tartalmú ételeket, melyekre jó példák a bogyós gyümölcsök, mint az áfonya és a szeder, illetve a brokkoli és a kelkáposzta. Emellett kifejezetten gyulladáscsökkentő hatású fűszereket is lehet használni

– sorolta a táplálkozási szakértő, az utóbbihoz kapcsolódva pedig megemlítette a chili paprikát, a fahéjat és a kurkumát. Emellett kiemelte az Omega-3 zsírsavakat tartalmazó halakat (lazac, makréla, szardínia), amelyekkel szintén kiküszöbölhető a gyulladás.

Ezeket is ajánlott heti rendszerességgel fogyasztani, mert a gyulladás csökkentése mellett a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is elengedhetetlenek

– zárta gondolatait Papp-Klisóczki Alexandra.