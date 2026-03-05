Orbán Viktor bemutatta: Ez az ukrán front rideg valósága - Videó

Orbán Viktor csütörtökön délután meglátogatta azt a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogolyt, akiket Szijjártó Péterrel együttes erővel kiszabadították a hadifogságból.
A látogatásról a miniszterelnök most egy újabb videót közölt a közösségi oldalán. A kormányfő a felvételen a háború borzalmairól beszélgetett azzal a két magyar emberrel, akiket most sikerült kiszabadítani a hadifogságból.
Kényszersorozás, szenvedés és halál. Ez az ukrán front rideg valósága. Két magyart most sikerült kimentenünk. Vigyázunk rájuk
- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.
Íme a miniszterelnök videója:
