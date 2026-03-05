Drámai vallomást tett a reality sztár: életveszélyes betegségben szenved a kisfia

A reality sztár Aaron Chalmers korábbi párja, Talia Oatway megrendítő bejegyzésben számolt be arról, hogy közös fiuk, a hároméves Oakley már húsz műtéten esett át rövid élete során.

Többször is meg kellett műteni a reality sztár kisfiát Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A reality sztár kisfia borzalmas betegségben szenved

A kisfiút születésekor Apert-szindrómával diagnosztizálták, amely egy ritka fejlődési rendellenesség: a koponya, valamint a kéz és a láb csontjai még a születés előtt összenőhetnek. Talia az Instagramon osztott meg egy fotót a kórházi ágyban fekvő kisfiáról, és azt írta, hogy az elmúlt időszak különösen érzelmileg volt megterhelő a számára. Szerinte minden egyes kórházi tartózkodás újabb traumát jelent, és gyakran kell szembenéznie azzal a félelemmel, hogy fia állapota ismét műtétet tesz szükségessé.

A kisfiúnál korábban vízfejűséget (hidrokefáliát) is diagnosztizáltak, amely az agyban felgyülemlő folyadék miatt alakul ki. Az orvosok ezért egy söntöt ültettek be az agyába, amely segít elvezetni a felesleges folyadékot. Kezelés nélkül ez az állapot akár életveszélyes is lehet. Talia elmondta, hogy három év után is próbálja megérteni az orvosi folyamatokat, és gyakran az anyai megérzéseire hagyatkozik, amikor fia állapotáról van szó. Azt írta: néha úgy érzi, nem lát fényt az alagút végén, és csak azt szeretné, ha a fia egyszer valóban élvezhetné a gyerekkorát.

A kisfiú születése után Aaron Chalmers és Talia Oatway négy hónappal később szakítottak. Talia a közösségi médiában többször beszélt arról, hogy jelenleg egyedül viseli a mindennapi kórházi kezelések, vizsgálatok és műtétek terhét - írja a Daily Mail.

Bejegyzését azzal zárta, hogy Oakley számára igazi inspiráció: