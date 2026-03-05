Milliók érkeztek a számlákra: pénzmosás miatt áll bíróság előtt három férfi Kecskeméten

A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön előkészítő ülést tartott egy pénzmosási ügyben, amelyben egy 42 éves bácsalmási férfi és egy testvérpár érintett. A vádirat szerint a számlákra több mint 18 millió forint érkezett, amely online csalásokból származhatott.

A három férfi Kecskeméten áll bíróság elé Fotó: Unsplash

Hamarosan dönt a Kecskeméti Járásbíróság

A vád szerint az elsőrendű vádlott egyéni vállalkozóként mezőgazdasági munkákkal foglalkozott, és így került kapcsolatba a másod- és harmadrendű vádlottal, akik alkalmi munkásként dolgoztak nála. A férfi 2022 decemberében arra kérte őket, hogy adják meg bankszámlaszámukat, valamint az internetbanki belépéshez szükséges adataikat.

A két munkás eleget tett a kérésnek. Később a másodrendű vádlott azt mondta: azért adták át az adatokat, mert megbíztak az elsőrendű vádlottban. A vádirat szerint ezt követően a testvérpár bankszámláira mások által elkövetett bűncselekményből származó pénzek érkeztek. A hatóságok szerint fél év alatt több mint 18 millió forint, online csalásokból származó összeg került a számlákra. A pénzt a vádlottak egy negyedik férfival együtt több részletben készpénzben felvették.

A nyomozás adatai alapján a pénz egy részét később egy ismeretlen személynek adták át, ezzel pedig a vád szerint közreműködtek abban, hogy elfedjék a bűncselekményből származó vagyon eredetét és útját.

Egy esetben azonban a nyomozó hatóság még azelőtt lefoglalta a pénzt, hogy az egyik érintett felvehette volna. Az ügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Az előkészítő ülésen csak a másodrendű vádlott jelent meg, aki nem ismerte el a bűnösségét. Azt ugyan nem vitatta, hogy a tranzakciók megtörténtek, de azt állította: testvérével együtt nem tudták, hogy a számlájukra érkező pénz bűncselekményből származik.

Az első- és harmadrendű vádlott ügyében a bíróság később tart külön előkészítő ülést. A másodrendű vádlott ügyében a tárgyalást 2026. április 14-re tűzték ki - írja a baon.hu.