Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milliók érkeztek a számlákra: pénzmosás miatt áll bíróság előtt három férfi Kecskeméten

pénzmosás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 21:05
kecskemétkecskeméti járásbíróság
Több embert is becsaptak. Pénzmosás miatt ítélhetik el őket Kecskeméten

A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön előkészítő ülést tartott egy pénzmosási ügyben, amelyben egy 42 éves bácsalmási férfi és egy testvérpár érintett. A vádirat szerint a számlákra több mint 18 millió forint érkezett, amely online csalásokból származhatott.

Kecskemét
A három férfi Kecskeméten áll bíróság elé Fotó: Unsplash

Hamarosan dönt a Kecskeméti Járásbíróság 

A vád szerint az elsőrendű vádlott egyéni vállalkozóként mezőgazdasági munkákkal foglalkozott, és így került kapcsolatba a másod- és harmadrendű vádlottal, akik alkalmi munkásként dolgoztak nála. A férfi 2022 decemberében arra kérte őket, hogy adják meg bankszámlaszámukat, valamint az internetbanki belépéshez szükséges adataikat.

A két munkás eleget tett a kérésnek. Később a másodrendű vádlott azt mondta: azért adták át az adatokat, mert megbíztak az elsőrendű vádlottban. A vádirat szerint ezt követően a testvérpár bankszámláira mások által elkövetett bűncselekményből származó pénzek érkeztek. A hatóságok szerint  fél év alatt több mint 18 millió forint, online csalásokból származó összeg került a számlákra. A pénzt a vádlottak egy negyedik férfival együtt több részletben készpénzben felvették.

A nyomozás adatai alapján a pénz egy részét később egy ismeretlen személynek adták át, ezzel pedig a vád szerint közreműködtek abban, hogy elfedjék a bűncselekményből származó vagyon eredetét és útját.

Egy esetben azonban a nyomozó hatóság még azelőtt lefoglalta a pénzt, hogy az egyik érintett felvehette volna. Az ügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Az előkészítő ülésen csak a másodrendű vádlott jelent meg, aki nem ismerte el a bűnösségét. Azt ugyan nem vitatta, hogy a tranzakciók megtörténtek, de azt állította: testvérével együtt nem tudták, hogy a számlájukra érkező pénz bűncselekményből származik.

Az első- és harmadrendű vádlott ügyében a bíróság később tart külön előkészítő ülést. A másodrendű vádlott ügyében a tárgyalást 2026. április 14-re tűzték ki - írja a baon.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu