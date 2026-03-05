„Bugyit és óvszert találtam a férjem autójában - újra prostituáltakhoz jár"

Egy megbántott és elkeseredett nő kérte az online szakértők véleményét. A férje autójában ugyanis árulkodó jelekre bukkant, hogy prostituáltakhoz jár a férfi.

A feleség szerint egy prostituált hagyta a kocsiban a bugyiját - Fotó: Kabardins photo / Shutterstock

Prostituálthoz jár a férj

"Nemrég bugyit és óvszert találtam a férjem autójának hátsó ülésén. Hátradőltem, felkaptam őket, és felkiáltottam: »Mi a fene?« Hiába vezetett, kikapta őket a kezemből és kidobta az ablakon. Azt hajtogatta: »Nem az, amire gondolsz.« Miután leparkolt, azt állította, hogy a kollégái rakták oda a tárgyakat tréfa, viccelődés céljából.

Aztán megfordította a helyzetet, és azzal vádolt, hogy mocskos az agyam, és nem bízom benne. Most aztán összevesztünk. Meg vagyok győződve róla, hogy megint prostituáltakkal találkozgat szex céljából, bár esküszik rá, hogy nem. Hülyének néz? A tisztázás kedvéért – a bugyi nem az enyém volt..."

A szakértő szerint ha a férfinak volt már korábban dolga szexmunkásokkal, akkor a feleségnek bíznia kell az ösztöneiben, hogy most is a régi úton halad a férje. "Jó, hogy biztonságosan szexel, de ettől még nem maradhatsz együtt olyannal, aki hazudik, visszaél a bizalmaddal és ilyen módon megaláz. Sértés volt azt színlelni, hogy a bugyit és az óvszert játékos kollégák helyezték oda. Fel kell ismernie, hogy nem vagy hülye."