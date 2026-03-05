Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalmas cápatámadás történt: kórházba szállították a sznorkelező férfit

cápa
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 21:25
cápatámadáskórházbalesetcápa a strandon
A férfi súlyosan megsérült.

Egy férfit kórházba szállítottak, miután cápa támadta meg Ausztráliában, a Queensland partjainál található Nagy-korallzátonynál. Az ötvenes éveiben járó férfi éppen sznorkelezett, amikor a támadás történt.

Cápa
Cápa támadt a férfira. Fotó: Lewis Burnett /  Shutterstock 

Támad a cápa

A beszámolók szerint a férfi reggel 8 óra körül úszott két barátjával a Lady Elliot Island Eco Resort nyugati oldalánál. A háromfős társaság sznorkelezett, amikor a cápa rátámadt. A sérült férfi a támadás ellenére társaival együtt vissza tudott úszni a partra, ahol segítséget kértek. A helyszínre gyorsan kiérkeztek a mentőszolgálatok.

A Queenslandi Mentőszolgálat szóvivője közölte: a férfi mély vágott sérülést szenvedett a karján, valamint felületes sebek keletkeztek a hasán és a kezén. A sérültet mentőhelikopterrel a bundabergi kórházba szállították. Állapotát stabilnak mondták, jelenleg is orvosi kezelés alatt áll.

A támadás után a Lady Elliot Islandnél található nyugati sznorkelező területeket ideiglenesen lezárták a fürdőzők előtt, amíg a hatóságok kivizsgálják az esetet. A nyomozók egyelőre nem tudják, milyen cápafaj támadta meg a férfit. A térségben az utóbbi hetekben több hasonló incidens is történt - írja Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu