Borzalmas cápatámadás történt: kórházba szállították a sznorkelező férfit

A beszámolók szerint a férfi reggel 8 óra körül úszott két barátjával a Lady Elliot Island Eco Resort nyugati oldalánál. A háromfős társaság sznorkelezett, amikor a cápa rátámadt. A sérült férfi a támadás ellenére társaival együtt vissza tudott úszni a partra, ahol segítséget kértek. A helyszínre gyorsan kiérkeztek a mentőszolgálatok.

A Queenslandi Mentőszolgálat szóvivője közölte: a férfi mély vágott sérülést szenvedett a karján, valamint felületes sebek keletkeztek a hasán és a kezén. A sérültet mentőhelikopterrel a bundabergi kórházba szállították. Állapotát stabilnak mondták, jelenleg is orvosi kezelés alatt áll.

A támadás után a Lady Elliot Islandnél található nyugati sznorkelező területeket ideiglenesen lezárták a fürdőzők előtt, amíg a hatóságok kivizsgálják az esetet. A nyomozók egyelőre nem tudják, milyen cápafaj támadta meg a férfit. A térségben az utóbbi hetekben több hasonló incidens is történt - írja Daily Star.