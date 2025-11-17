Térdfájdalom gyötör? Ezek a gyakorlatok visszaadják a mozgás örömét

A térdeidet szinte minden mozgás során igénybe veszed, ezért nem meglepő, hogy az erősítésük kulcsfontosságú, különösen idősebb korban. Ezért, ha térdfájdalommal küzdesz, ne menj sehova, ugyanis olyan pofonegyszerű gyakorlatokat mutatunk be, amelyeket otthonod kényelmében is elvégezhetsz.

Ints búcsút a térdfájdalomnak egyszer és mindenkorra!

Fotó: GettyImages

Ezeket a gyakorlatokat vesd be térdfájdalom ellen

Az egészséges térd lehetővé teszi, hogy sokkal energikusabb maradj a mindennapokban, és az unokák után is önfeledten szaladgálhass. Ehhez pedig nincs szükséged semmilyen varázsbogyóra vagy csodakrémre, csupán pár perce, amit az egészségedre szánsz. Lássuk tehát azokat a gyakorlatokat, amik pillanatok alatt visszaadhatják neked a fájdalommentes életet! A gyakorlatokat videók segítségével szemléltettük annak érdekében, hogy a lehető legtökéletesebben hajthasd végre őket.

Izometrikus guggolás

Bár alapvetően a guggolás egyes fajtái igencsak megterhelhetik a térdet, ez a gyakorlat inkább a térdízületet védő 3 fő izomra fókuszál, miközben leveszi a nyomást a térdről. Fél perces pihenőkkel végezz belőle 3-4 kört.

Állj vállszéles terpeszbe, kezeidet pedig kulcsold össze magad előtt vagy tartsd egyenesen (ahogy a férfi videón). Ezt követően nyomd hátra a csípődet és engedd le magad, míg a combod párhuzamos nem lesz a talajjal. Ezen a ponton tartsd meg magad fél percig, majd állj fel a kezdő pozícióba.

Jó reggelt gyakorlat súlyzóval

A jó reggelt gyakorlattal tovább erősítheted a combhajlítódat, ami stabilizálhatja a térdedet. A mozdulatsor emellett aktiválja a hát és a törzs izmait is, amelyek a gerinc szempontjából fontosak. Végezz 3-4 sorozatot 10 ismétléssel.

Vegyél a kezedbe két kis kézi súlyzót, állj vállszéles terpeszbe, majd a súlyokat emeld a válladra. Enyhén hajlított térdekkel, egyenes háttal kezdj el előre dőlni, míg mellkasod párhuzamos nem lesz a talajjal. Itt tarts egy kis szünetet, majd egyenesedj vissza.

Kitörés helyben, váltott lábbal

Ez a gyakorlat képes erősíteni az egész combizmot, miközben ügyelned kell a stabilitásodra, aminek köszönhetően javulhat a koordinációd.

Állj vállszéles terpeszben, majd lépj előre az egyik lábaddal és engedd le magad úgy, hogy a térded ne menjen a lábfejed elé. Ezt követően állj vissza az alappózba és végezd el a mozdulatsort a másik oldalra is.

Amennyiben komoly fájdalmakkal küzdesz, előtte mindenképpen egyeztess az orvosoddal!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: