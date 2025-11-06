Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gondoltad volna, hogy még a futásnál is jobb? Ezt teszi a szervezeteddel napi 30 perc gyaloglás

Gondoltad volna, hogy még a futásnál is jobb? Ezt teszi a szervezeteddel napi 30 perc gyaloglás

gyaloglás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 07:45
egészségséta
Nincs nála egyszerűbb mozgásforma, mégis lebecsüljük jelentőségét. Pedig szinte minden korosztállyal képes csodát tenni a gyaloglás, amire az orvosok is esküsznek, és ami megszámlálhatatlan előnnyel jár. Mi most 5 pozitívumot emelünk ki.

A gyaloglás minden bizonnyal az egyik legegyszerűbb és legkönnyebben kivitelezhető mozgásforma, hiszen gyakorlatilag semmi sem kell hozzá, ráadásul csupán arról szól, hogy egyik lábunkat tesszük a másik után. Talán éppen ezért, vagyis az alacsony intenzitás miatt becsülik le sokan a hatását, pedig köztudott, hogy nem kizárólag az izzasztó sportok járulhatnak hozzá ahhoz, hogy testileg, lelkileg és mentálisan is egészségesek legyünk. Gyaloglással nemcsak a testedet tarthatod karban, egy nehéz nap után, vagy kimerült állapotban pszichésen is felfrissíthet egy jó séta. 

gyaloglás, fiatal nő sétál
Érdemes kihasználni a mindennapokban a gyaloglás előnyeit
Fotó: KONSTANTIN_SHISHKIN / shutterstock

1. A gyaloglás fokozza az immunrendszer működését

A rendszeresen végzett séta támogatja az immunrendszert, ezzel csökkenti a különféle megbetegedések kialakulásának kockázatát. A gyaloglás serkenti a vér- és nyirokkeringést, mérsékeli a gyulladást és oldja a feszültséget, mindez előnyösen hat a szervezetünkre. Nem véletlen, hogy azok, akik napi szinten legalább 20-30 percet gyalogolnak, nagyobb eséllyel élhetnek meg tartósan egészséges időszakokat, és kevésbé betegszenek meg, vagy ha mégis, enyhébb tünetekkel és gyorsabb lefolyással számolhatnak, mint a teljesen inaktív életet élők.

2. Segíthet az ízületi fájdalmak enyhítésében

A fájó ízületek, főleg a boka, a térd és a csípő manapság már nemcsak az idősebb generációk problémája. Az ülőmunka miatt egyre inkább érintettek a fiatalabbak is, akiknek szintén remek választás lehet a tüneteket enyhítésére a gyaloglás. A rendszeres, kíméletes sétálás védi az ízületeket, egyebek mellett azzal, hogy erősíti az őket tartó izmokat. Számos tanulmány igazolta már, hogy a gyaloglás képes visszaszorítani az ízületi gyulladás okozta fájdalmakat, emellett egészségesen tartja a kényes területeket.

gyaloglás, középkorú pár sétál
Gyaloglással megőrizhetjük az ízületeink egészségét, de sokat tehetünk a már kialakult fájdalmak ellen is
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

3. Akár antidepresszánsként is működhet

A mozgás közben felszabaduló endorfinok révén a gyaloglás természetes módon csökkentheti a stresszt és a szorongást, ezzel együtt javíthatja a hangulatot. Már napi 20-30 perc séta is érezhető változást hozhat a mentális egészségben, azért is érdemes például a lehetőségeinkhez mérten gyalog menni a munkába, az iskolába, bevásárolni vagy csak kiszellőztetni a fejünket a kora reggeli, illetve esti órákban. 

4. Csökkenti a cukor utáni sóvárgást

Mindössze 15 perc séta elég ahhoz, hogy mérséklődjön az édesség utáni vágy, különösen feszült időszakokban, vagy munkavégzés közben, amikor gyengül a koncentráció és egy kis cukorral adnánk újabb löketet magunknak. A gyaloglás ezzel szemben természetes módon oldja a feszültséget, hiszen csökkenti a kortizolszintet, emiatt kevésbé vágyhatunk a „jutalomfalatokra”. A mozgás ráadásul másfelé irányítja a figyelmet, és az energiáinkat, emiatt is lehet különösen hasznos a gyaloglás, ha valaki szeretné visszafogni a nassolást vagy kordában tartaná a vércukorszintjét.

gyaloglás, kutyasétáltatás
A hangulatunkat is javíthatja a gyaloglás, főleg, ha a házi kedvencükkel indulunk útnak
Fotó: LightField Studios / shutterstock

5. Kreativitásfokozó hatás

Kutatások szerint a séta – főleg, ha természetes környezetben, például erdőben, vízparton vagy parkokban tesszük – serkenti a kreatív gondolkodást és az új ötletek megszületését. Ezért, ha elakadtunk az életünk bármely területén, vagy egyszerűen csak új energiákra, esetleg válaszokra lenne szükségünk –, induljunk útnak, és hagyjuk, hogy a lábaink vigyenek. Elképzelhető, hogy hazatérve meglesz a megoldás. 

Érdekel, milyen további előnyei vannak a rendszeres gyaloglásnak, melyekre talán még sosem gondoltál? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu