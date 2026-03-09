Ebben perceben kaptuk a felfoghatatlan hírt: 37 éves korában meghalt az ünnepelt előadó

37 éves korában meghalt az ünnepelt rapsztár. Dot Rotten halálhírét családja erősítette meg, azonban a halálának részletei egyelőre nem adtak tájékoztatást.
Úgy tudni, hogy a rapper Gambiában halt meg. Rotten London Stockwell negyedében született Joseph Ellis néven. Korábban olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Chip és D Double E, valamint Cher Lloyd és Ed Sheeran.
Dot Rotten 2012-ben az Overload című dalával még a Top 20-ba is bekerült, a dalt súlyos depresszióval kapcsolatos tapasztalatai ihlettek – írja a Mirror.
Joseph hét éves korában kezdett rappelni és saját zenéket készíteni, majd 2007-ben kiadta első mixtape-jét This Is the Beginning címmel, még Young Dot néven.
