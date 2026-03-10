"A műtét során történt a probléma" - Miló Viki brutális ügyben megy bíróságra, az állatorvosnál érte tragédia

Miló Viki bokszoló nevét az ország egykori világbajnokként ismerte meg, ám az elmúlt években több különböző tévéshow-ban, például a Házasság első látásra című műsorban is láthattuk. Viki most azonban egészen más miatt került az előtérbe. A sportoló ugyanis egy állatorvosi műtét miatt indított pert, miután tragikus módon elveszített három kiskutyát. Az ügy már három éve húzódik, több bírósági fordulón van túl, és most újabb fontos szakaszhoz érkezik. Március 10-én ugyanis harmadfokon tárgyalják az ügyet, ami akár végleg lezárhatja a hosszú jogi küzdelmet.

Miló Viki nem hagyja annyiban, a végsőkig elmegy, hogy bizonyítsa igazát (Fotó: Markovics Gábor)

Miló Viki kálváriája több éve tart

Miló Viki elmondása szerint a történet egy előre egyeztetett állatorvosi beavatkozással kezdődött, amely tragédiába torkollott:

Három évvel ezelőtt az egyik szukámnak programozott császármetszést írt elő a doktornő. A megbeszélt időpontban vittem be a kutyát a rendelőbe, de sajnos egyik kiskutya sem élte túl. Utána otthon az anyakutya is nagyon vérzett, ezért kétségbeesetten kellett keresnem egy másik állatorvosi rendelőt. Több mint egy hónapig kellett utána hordani vizsgálatokra, végül egy másik, csodálatos doktornő mentette meg az életét.

Miló Viki tárgyalása hosszú ideje húzódik, remélhetőleg hamarosan pont kerül a per végére (Fotó: Miló Viki)

A történtek után a sportoló úgy döntött, hogy nem hagyja annyiban az ügyet, és jogi lépéseket tett.

Orvosi műhibapert indítottam, elsősorban az állatorvos ellen. Később azonban kiderült, hogy amikor az orvos műtötte a kutyámat, akkor a diplomája sem volt érvényes, mert nem volt felelősségbiztosítása. Feljelentettük a Magyar Állatorvosi Kamaránál, akik végül bevonták az engedélyét, így nem nyithatott önálló rendelőt. Arról viszont nincs információnk, hogy más szankció történt volna, a legjobb tudomásom szerint azóta már praktizál

– mesélte.

A bíróság már kimondta a hibát

Az ügy azóta több bírósági fordulón is átesett. Miló Viki szerint az elsőfokú ítélet ugyan kimondta a műhiba tényét, amiért rendkívül hálás, de a döntés több pontja számára igazságtalan volt.

Miló Viki kutyája olyan a bokszolónak, mintha a saját gyereke lenne, ezért ennyire fájó neki ez a történet (Fotó: Miló Viki)

„Végül csak a rendelőt tudtam beperelni. Próbáltunk peren kívül megegyezni, de erre nem voltak hajlandók. Azt állították, hogy én követeltem a császármetszést, viszont rengeteg bizonyítékom volt arra, hogy az időpontot az orvos írta ki, tehát a felelősség őt terheli” – mondta.