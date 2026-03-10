"A műtét során történt a probléma" - Miló Viki brutális ügyben megy bíróságra, az állatorvosnál érte tragédia

Miló Viki bokszoló nevét az ország egykori világbajnokként ismerte meg, ám az elmúlt években több különböző tévéshow-ban, például a Házasság első látásra című műsorban is láthattuk. Viki most azonban egészen más miatt került az előtérbe. A sportoló ugyanis egy állatorvosi műtét miatt indított pert, miután tragikus módon elveszített három kiskutyát. Az ügy már három éve húzódik, több bírósági fordulón van túl, és most újabb fontos szakaszhoz érkezik. Március 10-én ugyanis harmadfokon tárgyalják az ügyet, ami akár végleg lezárhatja a hosszú jogi küzdelmet.
Miló Viki elmondása szerint a történet egy előre egyeztetett állatorvosi beavatkozással kezdődött, amely tragédiába torkollott:
Három évvel ezelőtt az egyik szukámnak programozott császármetszést írt elő a doktornő. A megbeszélt időpontban vittem be a kutyát a rendelőbe, de sajnos egyik kiskutya sem élte túl. Utána otthon az anyakutya is nagyon vérzett, ezért kétségbeesetten kellett keresnem egy másik állatorvosi rendelőt. Több mint egy hónapig kellett utána hordani vizsgálatokra, végül egy másik, csodálatos doktornő mentette meg az életét.
A történtek után a sportoló úgy döntött, hogy nem hagyja annyiban az ügyet, és jogi lépéseket tett.
Orvosi műhibapert indítottam, elsősorban az állatorvos ellen. Később azonban kiderült, hogy amikor az orvos műtötte a kutyámat, akkor a diplomája sem volt érvényes, mert nem volt felelősségbiztosítása. Feljelentettük a Magyar Állatorvosi Kamaránál, akik végül bevonták az engedélyét, így nem nyithatott önálló rendelőt. Arról viszont nincs információnk, hogy más szankció történt volna, a legjobb tudomásom szerint azóta már praktizál
– mesélte.
Az ügy azóta több bírósági fordulón is átesett. Miló Viki szerint az elsőfokú ítélet ugyan kimondta a műhiba tényét, amiért rendkívül hálás, de a döntés több pontja számára igazságtalan volt.
„Végül csak a rendelőt tudtam beperelni. Próbáltunk peren kívül megegyezni, de erre nem voltak hajlandók. Azt állították, hogy én követeltem a császármetszést, viszont rengeteg bizonyítékom volt arra, hogy az időpontot az orvos írta ki, tehát a felelősség őt terheli” – mondta.
Az elsőfokú ítélet azonban nem zárta le az ügyet.
Első fokon a bíróság kimondta, hogy az orvos műhibát követett el, viszont az összegszerűségben nem az az ítélet született, amit vártam. Sok mindent figyelmen kívül hagytak, ezért mentem másodfokra. Ott a felét ítélték meg annak az összegnek, amit a kiskutyák tényleges értéke alapján gondoltam, ráadásul azt mondták, hogy mindenkinek saját magának kell fizetnie a perköltséget, és még a császármetszés díját is ki kellett volna fizetnem. Ezt úgy éltem meg, mintha én fizettem volna azért, hogy megöljék a kiskutyáimat
– fogalmazott.
A másodfokú tárgyalás után azonban újabb fordulat történt.
„Ott kimondták, hogy kérnem kellett volna igazságügyi szakértő véleményét a kiskutyák értékének megállapításához. Ez viszont újabb egymillió forintomba került volna. Rengeteg szakmai igazolást gyűjtöttem össze különböző szakértőktől, és azt kértem a bíróságtól, hogy ezek alapján hozzanak döntést. Így jutottunk el a harmadfokú tárgyalásig, ami március 10-én lesz” – mondta.
Miló Viki számára a pénznél sokkal fontosabb az igazság kimondása.
Nekem a kutyáim a gyermekeim. Nekem a legfontosabb, hogy kimondták, nem én követtem el hibát, hanem a műtét során történt a probléma. A nekem megítélt összeggel még meg is békéltem volna, ha nem mondják azt, hogy mindenkinek saját magának kell fizetni a perköltséget. Így viszont több pénzem ment volna el a perre, mint amennyit megítéltek nekem, és ezt nagyon igazságtalannak éreztem. De talán most a harmadfokú tárgyalás igazságot hoz
– zárta Miló Viki, aki reméli, nemsokára pontot tehet az ügy végére.
