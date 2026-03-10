„Úgy kapaszkodott az életbe, mint egy csótány” – börtönben ölték meg a gyilkost, aki két kislány életét is kioltotta

A sohami szörnyetegként elhíresült Ian Huntley 24 éven át volt a brit börtönrendszer egyik leggyűlöltebb lakója, de úgy tűnik, az utolsó napjaiban már ő is érezte, hogy elfogyott körülötte a levegő. Az 52 éves férfi, aki 2002-ben oltotta ki a 10 éves Holly Wells és Jessica Chapman életét, egy női levelezőtársának küldött panaszáradatot nem sokkal a halála előtt.

Ian Huntley 24 évnyi rettegés után a börtönkórházban halt meg, miután egy rabtársa szétverte a koponyáját

Ian Huntley megérezte a véget, és utolsó levelében a haláláról vallott

Sajnálom, hogy nem írtam korábban, de mostanában rengeteg dolgot kellett elintéznem. Különben is utálok levelet írni

– kezdte önsajnáló sorait a gyilkos február 18-án, alig több mint egy héttel azelőtt, hogy utolérte a végzet.

„Úgy kapaszkodott az életbe, mint egy csótány”

A levélből kiderül, Huntley már sejtette, hogy célkeresztbe került. A paranoiás férfi biztonsági okokból még a látogatásokat is lemondta, mondván: nem akarja, hogy a nőnek baja essen az ismeretségük miatt. A félelme nem volt alaptalan. Nyolc nappal később, miközben a börtön újrahasznosító műhelyében dolgozott, egy másik életfogytiglanos, a háromszoros gyilkos Anthony Russell rontott rá.

A támadó egy nehéz fémrúddal legalább tizenötször sújtott le Huntley fejére.

A bűnöző koponyája szilánkosra tört, az eszméletét már soha nem nyerte vissza. Napokig gépek tartották életben, egy kórházi forrás szerint pedig „úgy kapaszkodott az életbe, mint egy csótány”. Végül 71 éves édesanyja, Lynda adta meg az engedélyt az orvosoknak, hogy kapcsolják le a lélegeztetőgépről.

A nemzet nem felejt

Bár Huntley családja a hírek szerint hazaszállíttatja a holttestet Grimsbybe, a brit közvélemény – és az igazságügyi minisztérium – nem mutat részvétet. A hivatalos közleményben meg sem említették a gyilkos nevét, csupán annyit írtak:

Holly Wells és Jessica Chapman meggyilkolása nemzetünk történetének egyik legmegrázóbb esete marad, gondolataink a családokkal vannak.

A két kislány 2002 augusztusában tűnt el, miután cukorkát venni indultak. A keresésükbe egész Anglia besegített, de végül egy árokban találták meg az élettelen testüket. Huntley-t, aki iskolai gondnokként dolgozott, 2003-ban ítélték el. A börtönben töltött évtizedek alatt többször megpróbálták megölni, kétszer vágták el a torkát, mire a mostani támadás végleg pontot tett a történetére – adta hírül a The Sun.