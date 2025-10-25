3+1 rémisztően finom, mégis egészséges falat halloweenra

Halloween közeledtével a boltok polcai roskadoznak a cukros, színezett édességektől. Néhány egyszerű hozzávalóból ugyanakkor olyan egészséges, házi falatokat készíthetsz, amelyekkel anélkül kápráztathatod el a vendégeket, hogy azok cukorkómába essenek.

Halloweeni töltött paprika fejek

Aki szerint a paprika nem lehet ijesztő, még nem látott halloweeni töklámpásokhoz hasonló formában kifaragott darabokat. Fogj néhány piros, narancssárga vagy sárga kaliforniai paprikát, és vájj beléjük rémisztő grimaszokat. mintha mini tökök lennének. A belsejüket töltsd meg valami táplálóval: zöldséges quinoával vagy csirkés rizzsel. A paprika sütés után édeskésen omlós lesz, ráadásul tele van C-vitaminnal, ami kifejezetten jól jön a hideg októberben.

„Pókhálós” sütőtök krémleves

Semmi sem melenget jobban, mint egy forró sütőtök krémleves. Habár nem nyújt félelmetes látványt, mégis tökéletes halloweeni fogás: narancssárga színe, krémes állaga és édeskés íze igazi őszi hangulatot teremt. A sütőtök továbbá bővelkedik béta-karotinban, ami antioxidánsként segíti a sejtek regenerálódását és erősíti az immunrendszert. Ha szeretnél halloweeni hangulatot teremteni, tejföllel vagy tejszínnek pókháló alakzatot rajzolhatsz a tetejére.

Szellemes kekszek

Teljes kiőrlésű lisztből, aprított dióból vagy pekándióból egészséges és finom kekszeket készíthetünk. A diófélékben lévő B-vitaminok támogatják az idegrendszert, így elmajszolva néhány kekszet sütés után, már nyugodtan fogadhatod a vendégeket. Ha kicsit megborzongatnád őket, a kekszek tésztáját érdemes valamilyen halloweeni formával szaggatnod, illetve sütés után cukormázzal és olvasztott csokoládéval különböző alakzatokat is rajzolhatsz a sütikre.

Véres szemek

Egy halloween buliból nem hiányozhat a „véres ital”. Sem ételfesték, sem szirup nem kell hozzá, elegendő annyi, ha összekeversz egy kevés, 100 százalékos áfonyalevet egy kis narancslével, beledobsz pár licsit, a közepébe pedig egy szem áfonyát – a végeredmény pont úgy fog kinézni, mint egy lebegő szemgolyó.