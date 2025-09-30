Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A 3 legfinomabb őszi krémleves, amit villámgyorsan elkészíthetsz és még a gyerek is imádni fogja

A 3 legfinomabb őszi krémleves, amit villámgyorsan elkészíthetsz és még a gyerek is imádni fogja

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 13:45
vacsoraötletayurvedaegészséges
Ez az évszak nemcsak a színes falevelekről és a hűvös estékről szól, hanem a szezonális zöldségek bőségéről is. Őszi krémlevest ilyenkor érdemes készítened, mert tele vannak a piacok olyan alapanyagokkal, amelyekből pillanatok alatt tápláló és melengető vacsorát varázsolhatsz.
Bata Kata
A szerző cikkei

Az őszi krémleves az egyik legjobb választás, ha gyorsan szeretnél valami laktatót, mégis könnyen emészthetőt az asztalra varázsolni. Egy szelet pirítóssal vagy pirított magokkal megszórva már kész is a villámgyors laktató vacsora. Ráadásul a meleg, fűszeres ízek ilyenkor nemcsak a testet, hanem a lelket is átmelegítik. Az elkészítésük nem igényel mesteri tehetséget, néhány alaplépést követve biztos, hogy sikerélményed lesz.

Őszi krémleves sütőtökből
A legfinomabb őszi krémleves, amit villámgyorsan elkészíthetsz
Fotó: usmee /  Shutterstock 

A legfinomabb őszi krémlevesek

1. Selymes sütőtökkrémleves

Hozzávalók (4 adag):

  • 1 kg sütőtök 
  • 1 közepes fej vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 700 ml zöldségalaplé vagy víz és leveskocka
  • 1 dl kókusztejszín vagy főzőtejszín
  • só, bors, szerecsendió
  • egy kiskanál méz
  • egy csipet chili, ha szereted a csípős ízt
  • kevés olívaolaj

Elkészítés:

  • A sütőtököt hámozd meg, kockázd fel. 
  • A hagymát aprítsd fel, majd kevés olívaolajon párold üvegesre a fokhagymával együtt. 
  • Add hozzá a sütőtököt, forgasd át, majd öntsd fel az alaplével. 
  • Főzd puhára 15–20 perc alatt, majd botmixerrel pürésítsd. 
  • Keverd hozzá a tejszínt, fűszerezd sóval, borssal, csipetnyi szerecsendióval, mézzel és chilivel. 
  • Forrón, pirított tökmaggal tálald.

Bors tipp: A tetejére locsolhatsz pár csepp tökmagolajat, ha éppen van otthon.

Őszi krémleves céklából
Őszi krémleves készülhet céklából is
Fotó: Shaiith /  Shutterstock 

2. Pikáns céklakrémleves

Hozzávalók (4 adag):

  • 4 közepes cékla 
  • 1 sárgarépa
  • 1 közepes krumpli
  • 1 vöröshagyma
  • 1 liter zöldségalaplé
  • 1 tk reszelt gyömbér  
  • 1 dl natúr joghurt
  • só, bors

Elkészítés:

  • A céklát, répát és krumplit hámozd meg, darabold fel. 
  • A hagymát pirítsd meg kevés olajon, majd dobd rá a reszelt gyömbért és azzal együtt pirítsd egy percig.
  • Add hozzá a zöldségeket.
  • Öntsd fel alaplével, és főzd puhára nagyjából 30 perc alatt. 
  • Botmixerrel krémesítsd, majd keverd bele a joghurtot. Sózd, borsozd, és szórd meg friss petrezselyemmel.

Bors tipp: A tetejére morzsolj egy kevés feta sajtot, ettől igazán különleges lesz az íze.

Homemade,Roasted,Chestnut,Soup.,Autumn,Cream,Soup,With,Chestnuts,On
Őszi krémleves a gesztenye és az alma varázslatos ízével
Fotó: Rimma Bondarenko /  Shutterstock 

3. Gesztenyekrémleves almával megbolondítva

Hozzávalók (4 adag):

  • 200 g főtt vagy előfőzött gesztenye
  • 2 savanykás alma
  • 1 vöröshagyma
  • 600 ml zöldségalaplé
  • 1 dl tejszín vagy kókusztejszín
  • 1 teáskanál fahéj, 1 csipet szegfűszeg
  • só, bors
  • kevés vaj vagy olaj

Elkészítés:

  • Az almát hámozd meg, vágd ki a csutkáját, majd darabold fel. 
  • A hagymát dinszteld meg vajon, add hozzá az almát és a gesztenyét, majd öntsd fel alaplével. 
  • Főzd 15 percig, amíg az alma teljesen megpuhul. 
  • Botmixerrel pürésítsd, majd keverd bele a tejszínt. 
  • Ízesítsd fahéjjal, szegfűszeggel, sóval és borssal. 

Bors tipp: Szórj a tetejére egy kevés durvára tört, pirított diót.

Miért fontos idényzöldségeket fogyasztani?

Az idényzöldségek tele vannak friss vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek éppen az adott időszakban támogatják legjobban a szervezetedet. Ősszel például a sütőtök, a cékla és az alma antioxidánsokban gazdag, erősíti az immunrendszert és segít felkészülni a hidegebb hónapokra. Ráadásul a szezonális termékek általában olcsóbbak, fenntarthatóbbak és ízletesebbek is, mint az üvegházi vagy messziről importált zöldségek és gyümölcsök.

Az ayurvéda szerint az ősz és a tél a meleg levesek időszaka

Az ayurvéda szerint ősszel és télen a testedben fokozódik a váta energia, ami szárazságot, hideget és nyugtalanságot hozhat. A meleg, krémes levesek ellensúlyozzák ezt a hatást: táplálnak, nyugtatnak és harmonizálják az emésztésedet. Ilyenkor különösen ajánlott olyan fűszerek használata, mint a gyömbér, a fahéj, a szegfűszeg és a szerecsendió. Ezek melegítő, keringést serkentő hatásúak, ráadásul nemcsak ízben teszik gazdagabbá a leveseket, hanem segítenek a hideg hónapokban energikusnak és ellenállóbbnak maradni.

Ha van otthon maradék zöldséged, abból is készíthetsz isteni krémlevest. Ha szeretnéd tudni, hogyan, nézd meg a videót!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu