Súlyos vád, ettől tart a magyar kézilabdázó a búcsú után

A magyar női kézilabda-válogatottnak esélye sem volt a világbajnokság negyeddöntőjében. A meccset 28-23-ra Hollandia nyerte, s noha a házigazdák valóban jobbak voltak az egész meccsen, amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy a bírók támogatták őket. Így volt ez a második félidőben is, amikor csapatkapitányunk, Klujber Katrin azonnal piros lapot kapott. A Fradi játékosa futás közben szerencsétlenül gáncsolta ki a hollandok szélsőjét. A kézilabda-vb ezzel véget ért a számunkra.
Klujber szerint összeakadt a lábuk, de arról beszélt, lehet, hogy előre döntöttek a sorsáról.
"Semmi szándékosság nem volt benne."
Ha normális játékvezetés van, visszanézik ezeket. Lehet, hogy ki voltam szemelve, vagy az egész csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna.
- mondta Klujber az Origónak.
A magyar válogatott a hetedik helyen zárja a világbajnokságot: Klujber egyszerre büszke és csalódott.
" Hullámzó volt a teljesítményünk, voltak nagyon szép dolgaink, de csalódottak vagyunk, mert a célunkat nem értük el. Büszke vagyok a lányokra, azt gondolom, hogy sokkal több volt bennünk, de remélem, hogy nem fogunk ezen rágódni."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.