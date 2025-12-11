Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Súlyos vád, ettől tart a magyar kézilabdázó a búcsú után

világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 16:30
Klujber Katrinkézilabda
A csapatkapitány piros lapot kapott Hollandia ellen a negyeddöntőben. Klujber Katrin szerint lehet, hogy előre kiszemelték őt a kézilabda-vb-n.

A magyar női kézilabda-válogatottnak esélye sem volt a világbajnokság negyeddöntőjében. A meccset 28-23-ra Hollandia nyerte, s noha a házigazdák valóban jobbak voltak az egész meccsen, amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy a bírók támogatták őket. Így volt ez a második félidőben is, amikor csapatkapitányunk, Klujber Katrin azonnal piros lapot kapott. A Fradi játékosa futás közben szerencsétlenül gáncsolta ki a hollandok szélsőjét. A kézilabda-vb ezzel véget ért a számunkra.

Klujber Katrin és a magyar válogatott hetedik lett a kézilabda-vb-n
Klujber Katrin és a magyar válogatott hetedik lett a kézilabda-vb-n / Fotó: Szigetváry Zsolt

Klujber szerint összeakadt a lábuk, de arról beszélt, lehet, hogy előre döntöttek a sorsáról.

"Semmi szándékosság nem volt benne."

Ha normális játékvezetés van, visszanézik ezeket. Lehet, hogy ki voltam szemelve, vagy az egész csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna.

- mondta Klujber az Origónak.

Hetedik a magyar válogatott a kézilabda-vb-n

A magyar válogatott a hetedik helyen zárja a világbajnokságot: Klujber egyszerre büszke és csalódott.

" Hullámzó volt a teljesítményünk, voltak nagyon szép dolgaink, de csalódottak vagyunk, mert a célunkat nem értük el. Büszke vagyok a lányokra, azt gondolom, hogy sokkal több volt bennünk, de remélem, hogy nem fogunk ezen rágódni."

 

 

 

