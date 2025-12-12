Sokkolta T. Danny orra a rajongókat: Nem hittek a szemüknek

T. Danny orra hónapok óta visszatérő beszédtéma a közösségi médiában, nem véletlen, hogy most is heves indulatokat keltett. A zenész kinézetével kapcsolatban már korábban is rengeteg találgatás indult, miután elkezdte hordani a mára ikonikussá váló fekete maszkját. Az álarc bár nemrégiben lekerült Daniról, a képeken továbbra is eltakarta a problémás részt. Egy edzés közben készült óvatlan Instagram sztori viszont mindenről lerántotta a leplet. A bokszolós felvételen ugyanis egy pillanatra teljesen láthatóvá vált az a rész, amit a zenész mostanában nagy igyekezettel takart – és ez sokakat megdöbbentett, mert nemcsak horpadt, hanem sebes is volt az orra.
A rövid ideig elérhető Reddit-poszt, pillanatok alatt törlésre került, de addigra már bőven felkavarta a kedélyeket. T. Danny legutóbbi posztja alatt is záporoztak az orrával kapcsolatos megjegyzések, amik jól mutatják, mennyire megosztó lett a téma. Valaki csak ennyit írt: „Az a fránya nózi”, míg mások kíméletlenebbül fogalmaztak: „Hol az orrod”, „Miért kell takarni az orrod tudjuk, hogy el van ferdülve”.
Persze akadtak olyanok is, akik megunták a folyamatos élcelődést, és a védelmére keltek. Egy fölháborodott kommentelő így írta le az érzéseit:
Imádnivaló ez a magyar mentalitás! Úgy néz ki, még mindig ezen a gyerekes szinten tartunk, hogy gúnyolódunk a másikon? Remélem jobban érzed magad tőle. Ez legyen a legnagyobb boldogságod az életben!
– fakadt ki egy rajongó. Ez a kiállás jól mutatja, mennyire két táborra szakadt a közönség: míg sokan továbbra is témát csinálnak az orrformájából, mások szerint ideje lenne békén hagyni, és inkább a zenéjére figyelni.
T. Danny körül mostanában amúgy is fokozott volt a médiafigyelem a drogügye miatt, így érthető, hogy egyetlen elkapott pillanat is láncreakciót indít. A zenész láthatóan igyekszik most már visszafogottan élni a mindennapjait, sportol, dolgozik, de minden mozdulata újabb és újabb visszhangot kelt. Az orrával kapcsolatos vita pedig — úgy tűnik — továbbra sem csitul, sőt az új sérülés csak még több találgatásra adott okot.
