Megszületett a döntés: ekkor zár be az összes Posta

Mint minden évben, idén is napokra bezár a Magyar Posta az ünnepek alatt.

Karácsonykor a Magyar Posta dolgozói is ünnepelnek

Fotó: Bundo Kim / Unsplash

Így alakul a Magyar Posta ünnepi nyitvatartása

Az ünnepek közeledtével mindig fontos kérdés, hogy a különböző boltok, illetve a közintézmények meddig lesznek nyitva. Ez karácsonykor sincs másképp. Nem árt tudni, a kiemelt napokon meddig tudjuk elintézni a nagybevásárlást, meddig tudunk leszaladni valamiért a boltba, amit még elfelejtettünk, és persze aki az utolsó pillanatra halasztja az ajándékok, netán a csomagolópapír beszerzését, az se járjon pórul. Hasonlóképp fontos a Magyar Posta működése is az ünnepek alatt: nem csak az, meddig adhatjuk fel az ajándékot, hogy az még odaérjen az ünnepek előtt, netán meddig rendelhetünk meg valamit valamilyen webshopból, de az is, mikor lesznek nyitva a postahivatalok, és mikor nem.

Nos, íme a legfontosabb tudnivalók a postai nyitvatartásról az ünnepek alatt:

2025. december 13. (szombat) áthelyezett munkanap

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel. 15 ezer fő feletti - 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre. 15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.

2025. december 24. (szerda) pihenőnap

Az ünnepek előtti csomagforgalom miatt szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

2025. december 25-26. (csütörtök-péntek) ünnepnap

Valamennyi posta zárva tart.

2025. december 28-30. között

Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.

2025. december 31. (szerda)

Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

2026. január 1 (csütörtök) ünnepnap

Valamennyi posta zárva tart.

2026. január 2 (péntek) pihenőnap

Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.