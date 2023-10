Ezzel a diétás vacsorával csak úgy olvadnak a kilók!

A cukkinit a diétázók imádják, nem véletlen: amellett, hogy sokféleképpen elkészíthető, kalóriaszegény is, ráadásul egészséges. Vitaminok és ásványi anyagok is megtalálhatók benne: kálium, foszfor, cink, magnézium, kalcium, A-, B1-, B2-, B6 -vitamin vagy folsav. Béta-karotin- és C-vitamin tartalmának köszönhetően pedig védi az érfalakat, enyhíti az asztmás panaszokat, illetve segít megakadályozni az ízületi és reumatikus problémákat. Sőt, kiváló antioxidáns-forrás is!

Fotó: Pixabay

A francia hagymalevesek ízvilágát varázsolhatod az asztalra ezzel a recepttel, amit a dietaesfitnesz.hu osztott meg.

Francia cukkini

Hozzávalók:

2 közepes cukkini reszelve

1 nagyobb hagyma vékony szeletekre vágva

1 tk. kakukkfű

1 ek. vaj

1,5 dl marhahúsleves

2 tk Worcestershire szósz

10 dkg könnyen olvadó, félkemény sajt (Fontina, Brie stb.)

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 fokra! Olvaszd fel a vajat egy serpenyőben, dinszteld meg rajta a hagymát! Add hozzá a sót, borsot, kakukkfüvet, Worcestershire szószt, keverd el és főzd őket együtt pár percig! Öntsd fel a húslevessel és gyakori kevergetés mellett főzd 20 percig! Sűrű és aranybarna lesz a végeredmény. Ezt forgasd össze a cukkinivel, majd öntsd az egészet egy kivajazott tálba! Tetejét szórd meg reszelt sajttal! 25 percre tedd sütőbe az egészet, amíg a sajt szépen megpirul a tetején!