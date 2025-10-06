A birsalmasajt a múlté: ezzel a birsalma recepttel tonnaszámra eszed majd ezt az őszi egészségbombát 

Ha becsukod a szemed, és felidézed a gyermekkor illatait, nagy eséllyel a birsalmasajt is eszedbe jut. Ez az a ragacsos, tömör édesség, amit a nagymama mindig előhúzott karácsony előtt. A birsalmáról szinte mindenkinek ez ugrik be először. De vajon miért ragadtunk le a birsalmasajtnál, amikor ez a gyümölcs sokkal többet tud? Mutatunk egy olyan birsalma receptet, amivel újra nagy kedvenc lehet ez a szuper gyümölcs!

Isteni birsalma recept, amitől mindenki megszereti ezt a különleges gyümölcsöt

Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

A birsalma nemcsak finom, de igazi kincs az őszi immunerősítők között. Tele van C-vitaminnal, rosttal, és gyulladáscsökkentő anyagokkal. Segíti az emésztést és támogatja a májat is. Nem véletlen, hogy régen a birskompót, -tea és -szirup is gyakori vendég volt a konyhában.

Birsalma recept: mennyei tartósítószer-mentes birsalmakompót

Ősszel, amikor a piacokon felbukkan a sokszor kopott, kissé csúnyácska, de illatos birsalma, sokan csak nézegetik, aztán inkább továbbmennek. Pedig a trükk egyszerű: a birs nyersen túl fanyar, főzve viszont mennyei. Ráadásul a belőle készült kompót nem csak egészségesebb, de bármikor előkapható a kamra polcáról, ha egy kis desszertre vágysz.

Most mutatunk egy változatot, ami egyszerre egyszerű, illatos és tele van természetes mennyei ízekkel. Nem kell hozzá semmi extra; csak egy kis fűszer, méz és türelem.

Hozzávalók:

3 dl víz

1 db citrom

3 db birsalma

1 db fahéjrúd

1 db csillagánizs

3 szem kardamom

1 teáskanál őrölt gyömbér

3 evőkanál méz

Elkészítés:

Először facsarj fél citromot 2 dl vízbe. A birsalmákat hámozd meg, negyedeld, vágd ki a magházat, majd a szeleteket felezd újra. Egy kisebb lábasban forralj fel 1 dl vizet a fűszerekkel és a mézzel. Amikor illatozni kezd, add hozzá a birsdarabokat. Fedő alatt, lassú tűzön főzd kb. 30 percig, amíg megpuhulnak. A kompótot szedd tiszta befőttesüvegbe. Facsard bele a maradék fél citrom levét, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy teljesen ellepje a gyümölcsöt. Az üveget állítsd egy nagy lábasba, tölts köré vizet háromnegyedig, és forrald fel. Ezután zárd le celofánnal és kupakkal, majd tekerd pokrócba, és hagyd fejjel lefelé kihűlni.

Az eredmény? Egy selymesen fűszeres, illatos kompót, ami tökéletesen kombinálható rengeteg – akár sós, akár édes – őszi étellel.