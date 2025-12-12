Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fotón a bizonyíték: Curtis felesége teljesen megváltozott

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 14:25
stílusBarnai Judit
Barnai Judit megmutatta új oldalát a követőinek. Curtis felesége fodrásznál járt, és vadonatúj frizurával lepte meg a rajongókat.

Barnai Judit új képével szó szerint mindenkit levett a lábáról. Curtis felesége a szombati DVTK–Cegléd női kosárlabda-mérkőzés előtt úgy döntött, fodrászszékbe ül, és stílust vált. És milyen jól tette. Az egyébként is szőke haját most még világosabb árnyalatra festette, a rajongók pedig odáig voltak megújulásáért.

Curtis felesége, Barnai Judit új stílusát imádják a rajongók
Curtis felesége, Barnai Judit új stílusát imádják a rajongók Fotó: TV2

Curtis felesége stílust váltott

A magyar válogatott kosárlabdázónak kijárt egy kis feltöltődés, hiszen a Cegléd női csapata nem áll túl fényesen a bajnokságban. A tabella utolsó előtti helyén szerénykednek: 11 mérkőzésből mindössze egyet tudtak megnyerni. Új stílusa azonban hódít a rajongók körében – még a férjét is teljesen levette a lábáról.

Legszebb vagy, kicsi

– kommentelte Curtis a felesége képe alá, egy lila szívecskével kiegészítve.

Barnai Judit egyéni teljesítménye ugyanakkor kiemelkedik a Cegléd női csapatából. Szinte minden mérkőzésen dupla-duplával zár, idei legjobb produkcióját pedig a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia elleni összecsapáson nyújtotta. Bár a találkozót 66-63-ra a székesfehérvári együttes nyerte, Curtis felesége meghatározó szerepet játszott csapata játékában: 22 pontot szerzett, 21 lepattanót gyűjtött és 3 asszisztot osztott ki.

 

