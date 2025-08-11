Tűz kampó, vikingek és lángoló virágok – Ezek a világ legszínesebb és legbizarabb fesztiváljai – Galéria

Felejtsd el a hétköznapi parádékat – ezek az ünnepek egészen más ligában játszanak. A világ legszínesebb fesztiváljai nemcsak a szemnek, de a léleknek is ünnepet kínálnak: tűz, víz, festék, fény és hit kavalkádja köszönt be minden évben a világ különböző pontjain. Ha valaha is vágytál arra, hogy belecsöppenj egy élő, lüktető képeslapba, akkor ez a válogatás neked szól.
A világ minden táján akadnak olyan ünnepek amelyek jóval többről szólnak puszta szórakozásnál. Ezek a fesztiválok sokszor mély kulturális vagy vallási jelentéssel bírnak, ősi hagyományokat őriznek, és közösségeket kovácsolnak össze – miközben az utazók számára életre szóló, szemet kápráztató élményt nyújtanak. A lángoló viking hajótól kezdve a színes porfelhőn át az úszó mécsesekig, a világ tele van olyan eseményekkel, amelyeket legalább egyszer az életben látni kell.
Egyes fesztiválok hangosak, vadak és őrültek, mások csendesek és spirituálisak – de mindegyik a maga módján különleges. Ezek a rituálék, parádék és közös ünneplések nemcsak szórakoztatóak, hanem bepillantást engednek abba is, hogyan gondolkodnak az emberek az életről, halálról, istenekről, természetről vagy épp az idő múlásáról. Összeállításunkban hét különleges fesztivált mutatunk be, amelyek nemcsak látványukkal, hanem üzenetükkel is rabul ejtenek.
Főként Észak-Thaiföldön rendezik meg a Yi Peng nevű ünnepet, amelynek legikonikusabb eleme a Khom Loi, azaz a repülő lámpások tömeges égbe bocsátása. Ezrek gyűlnek össze, hogy egyszerre engedjék fel a rizspapírból készült, gyertyával fűtött léghajókat, amelyek sárgás fényben úszva emelkednek az éjszakai égboltra.
Mexikóban a halál nem félelmetes, hanem vidám ünnep: november elején a családok színes oltárokat állítanak elhunyt szeretteiknek, virágokkal, kedvenc ételekkel és cukorkoponyákkal. A temetők élettel telnek meg, zenével, tánccal és mécsesekkel.
Holi napján a tavasz eljövetelét és a jó győzelmét ünneplik a gonosz felett, amely India egyik legismertebb és legvidámabb fesztiválja. Az utcákon emberek szórják egymásra a színes port, vízzel locsolják egymást, és közben zenélnek, táncolnak, énekelnek.
Ez a hindu ünnep különösen látványos Malajziában, ahol a hívők gyakran extrém testi áldozatokat vállalnak: arcukat, nyelvüket vagy testüket átszúrva mutatják meg hitüket és tiszteletüket Murugan isten előtt. A Thaipusam-menet a Batu-barlangokhoz vezet, miközben dobok és énekek kísérik az önkívületbe esett résztvevőket.
Ez az egyedülálló skót fesztivál Lerwick városában zajlik januárban, és a viking örökséget ünnepli: a helyiek korhű jelmezekbe öltöznek, és fáklyás felvonulás során egy életnagyságú viking hajót gyújtanak fel. Az Up Helly Aa egyszerre emlékezet, tradíció és tűzijáték.
Bunol kisvárosában minden augusztusban egy óra erejéig kitör az irányított káosz, a La Tomatina: több tízezer ember dobálja egymást érett paradicsomokkal. Az eredetileg spontán módon indult eseményből mára szervezett fesztivál lett, ahol szabályok is vannak – például, hogy a paradicsomot előbb össze kell nyomni.
Írország március 17-i nemzeti ünnepe világszerte ismert: Szent Patrik, az ország védőszentje előtt tisztelegnek, és az ír kultúrát ünneplik. Szent Patrik napján a nagyvárosokat zöld fények borítják, zöldellő parádék vonulnak az utcákon, a nép pedig Guinness-sel a kézben énekel.
Az alábbi képre kattintva végignézheted galériánkat a világ leglátványosabb fesztiváljairól!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.