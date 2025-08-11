Tűz kampó, vikingek és lángoló virágok – Ezek a világ legszínesebb és legbizarabb fesztiváljai – Galéria

Felejtsd el a hétköznapi parádékat – ezek az ünnepek egészen más ligában játszanak. A világ legszínesebb fesztiváljai nemcsak a szemnek, de a léleknek is ünnepet kínálnak: tűz, víz, festék, fény és hit kavalkádja köszönt be minden évben a világ különböző pontjain. Ha valaha is vágytál arra, hogy belecsöppenj egy élő, lüktető képeslapba, akkor ez a válogatás neked szól.

A világ legszínesebb fesztiváljai közé tartozó mexikói Dia de Muertos maszkjai egyszerre ijesztőek és gyönyörűek, és egyre nagyobb divatnak örvendenek halloween idején is, pedig a két ünnepnek nincs köze egymáshoz

Fotó: ArgelisRebolledo / Shutterstock

Te melyiket próbálnád ki? Itt vannak a világ legszínesebb fesztiváljai!

A világ minden táján akadnak olyan ünnepek amelyek jóval többről szólnak puszta szórakozásnál. Ezek a fesztiválok sokszor mély kulturális vagy vallási jelentéssel bírnak, ősi hagyományokat őriznek, és közösségeket kovácsolnak össze – miközben az utazók számára életre szóló, szemet kápráztató élményt nyújtanak. A lángoló viking hajótól kezdve a színes porfelhőn át az úszó mécsesekig, a világ tele van olyan eseményekkel, amelyeket legalább egyszer az életben látni kell.

Egyes fesztiválok hangosak, vadak és őrültek, mások csendesek és spirituálisak – de mindegyik a maga módján különleges. Ezek a rituálék, parádék és közös ünneplések nemcsak szórakoztatóak, hanem bepillantást engednek abba is, hogyan gondolkodnak az emberek az életről, halálról, istenekről, természetről vagy épp az idő múlásáról. Összeállításunkban hét különleges fesztivált mutatunk be, amelyek nemcsak látványukkal, hanem üzenetükkel is rabul ejtenek.

Yi Peng – Thaiföld repülő lámpásai

Főként Észak-Thaiföldön rendezik meg a Yi Peng nevű ünnepet, amelynek legikonikusabb eleme a Khom Loi, azaz a repülő lámpások tömeges égbe bocsátása. Ezrek gyűlnek össze, hogy egyszerre engedjék fel a rizspapírból készült, gyertyával fűtött léghajókat, amelyek sárgás fényben úszva emelkednek az éjszakai égboltra.

Día de Muertos – A halottak napja Mexikóban

Mexikóban a halál nem félelmetes, hanem vidám ünnep: november elején a családok színes oltárokat állítanak elhunyt szeretteiknek, virágokkal, kedvenc ételekkel és cukorkoponyákkal. A temetők élettel telnek meg, zenével, tánccal és mécsesekkel.

Holi – A színek ünnepe Indiában

Holi napján a tavasz eljövetelét és a jó győzelmét ünneplik a gonosz felett, amely India egyik legismertebb és legvidámabb fesztiválja. Az utcákon emberek szórják egymásra a színes port, vízzel locsolják egymást, és közben zenélnek, táncolnak, énekelnek.