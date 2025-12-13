Most jött: súlyos buszbaleset történt Magyarországon, nagy erőkkel mentenek

Egymásnak ütközött egy busz és egy személygépkocsi Debrecenben, a Kassai úton, a Hadházi út közelében. A buszon összesen hárman utaztak. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.