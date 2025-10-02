Szereted a sütőtökkrémlevest? Ettől az összetevőtől lesz igazán tökéletes és egészséges az őszi fogás

A sütőtök igazi aduász, hiszen tele van vitaminokkal, fontos ásványi és tápanyagokkal, miközben kevés benne a kalória, ezért egyáltalán nem kell attól félnünk, hogy féktelen falatozgatása közben felszaladnak a nemkívánatos plusz kilók. A narancssárga alapanyag rostban is kifejezetten gazdag, ezért jót tesz az emésztéssel, felpörgeti az anyagcserét, és hozzájárulhat a fogyáshoz. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk a szuperélelmiszert, és miként készítünk sütőtökkrémlevest.

A sütőtökkrémleves gyakori fogyasztása felpörgeti az anyagcserét.

Fotó: Elena Eryomenko / Shutterstock

Sütőtökkrémleves néhány hozzávalóból

Ha szeretnénk, hogy érvényesüljenek a sütőtök jótékony egészségügyi hatásai, és még az alakunk is formálódjon, érdemes elfelejteni a lisztes habarást, a zsíros tejszínt és tejfölt, valamint a burgonyás sűrítést is. Helyette dolgozzunk csak és kizárólag a zöldség húsával, és néhány alapvető, ugyanakkor nélkülözhetetlen fűszerrel. A levesünk – ha nem öntjük fel extra vízzel – önmagában is kellőképpen krémes lesz, de ha szeretnénk ezt fokozni, használhatunk tisztán növényi tejszíneket a kalóriaszegény fogás megtartása érdekében, továbbá igény szerint más zöldségeket, például sárga- és fehérrépát, akár karfiolt és brokkolit.

A sütőtökkrémleves feldolgozása során érdemes félretenni a magokat, melyekből egészséges nassolnivalót készíthetünk.

Fotó: Erhan Inga / Shutterstock

Csodát tesz velünk a titkos összetevő

A krémlevesünkhöz először is mossuk meg alaposan a választott sütőtököt, vágjuk félbe, kanalazzuk ki a magos részeket, majd hámozzuk meg a külsejét. Egy éles késsel vágjuk kisebb kockákra a termést, amit tegyünk máris lábasba, és öntsünk rá annyi vizet, hogy éppen ellepje a zöldséghasábokat. Fedő alatt forraljuk, ezt követően takarékon főzzük addig, amíg megpuhulnak a sütőtökdarabok. Ekkor vegyük kézbe a krémleveskészítés csodafegyverét, a botmixert, és aprítás közben adagoljunk az ételhez sót, borsot, illetve ízlés szerint egyéb fűszereket, némi olívolajat. Végezetül jöjjön a titkos hozzávaló: a gyömbér. A gyógynövényt hámozás után egyszerűen reszeljük bele a majdnem kész levesbe, attól függően, mennyire szeretnénk csípős végeredményt elérni. A gyömbér nemcsak az étel ízvilágát bolondítja majd meg, de támogatja az immunrendszert és felturbózza az egész szervezetünket. Ez különösen akkor lényeges, ha éppen megfázásos vagy egyéb betegségben szenvedünk. A pikáns leves ráadásul a légutakat is megtisztítja, amivel szintén hozzájárulhatunk a gyógyuláshoz, tovább a kellemetlen tünetek enyhítéséhez.

Feldobnád az élményt? A kész sütőtökkrémlevest tálalás előtt megbolondíthatjuk pirított tökmaggal, illetve más magvakkal, de fokozhatjuk az ízélményt kevésbé diétás sült kolbászkarikákkal, sonkaszeletekkel, vagy reszelt sajttal.

Inkább a hagyományosra esküszöl? Akkor nézd meg a Mindmegette receptjét:

