Óriási veszélyt okoz a légkondi: ha így használod, hét napig biztosan beteg leszel

A nyári nátha a kánikula leggyorsabban terjedő betegsége.

A légkondi miatt a melegből a hűtött lakásba érve hősokkot kaphatunk, a vírusok könnyebben leteríthetnek minket.

Légúti panaszok, láz és gyomorgörcs is jelentkezhetnek, a felépülés általában 1 hét.

Néhány egyszerű házi trükkel viszont a nyári nátha elkerülhető.

A nyári nátha pillanatok alatt tönkre teheti a nyaralásod. Amikor a hőmérséklet eléri a 35 Celsius fokot, a betegség olyan erővel támadja a szervezetet, hogy nehezen tudunk előle kitérni. A saját környezetünk és a szokásaink csapdáiba eshetünk, ami végül betegséghez vezethet.

A nyári nátha bárkit leteríthet, ha a kánikulában nem elég elővigyázatos / Fotó: Dmytrenko Olga

Hogy terít le a nyári nátha?

Hatalmas tévhit, hogy csak a hideg időjárásban fázhatunk meg. A valóságban az influenzaszerű megbetegedés hátterében olyan kórokozók állnak, amik a helytelen légkondihasználat miatt erősebben támadják a szervezetet. Amikor a tűző napról a jéghideg lakásba lépünk, a túlpörgetett légkondi több betegséget is okozhat egyszerre, mert közben sokkhatás éri a szervezetet. A kitágult erek az orrnyálkahártyában hirtelen összehúzódnak, a védőképességünk lelassul és a vírusok azonnal támadásba lendülnek.

Ha nyáron felfázunk a strandon, vagy mert otthon mezítláb járkálunk a hideg padlón, újabb veszélyek leselkednek ránk. A nyári fertőzésekért egy teljesen másfajta víruscsoport a felelős, a rendkívül agresszív enterovírus. Ilyenkor a klasszikus orrfolyás, köhögés és torokfájás mellett az enterovírus tünetei is jelentkeznek, amik sokkal összetettebbek és drasztikusabbak. Hirtelen felszökő láz és gyomorgörcs, sőt, hányás és hasfájás is kínozhatja a betegeket. Ezek miatt a felépülés akár egy hétig is eltarthat.

Nyári nátha kezelése hatékonyan

Épp ezért a legfontosabb a nátha megelőzése, amit néhány egyszerű lépésben megtehetsz. A légkondit a kinti hőmérséklethez képest 6-7 fokkal alacsonyabbra állítsd, hogy elkerüld a hősokkot, és naponta igyál 3 liter vizet. Az enterovírus gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért ha például plázában vagy, mindig moss kezet. Ha már megtörtént a baj, az első és legfontosabb szabály, hogy az antibiotikumokat felejtsd el, bár az influenza szövődményei ellen beválnak, de a vírusokkal szemben már kevésbé hatékonyak. Helyettük bevethető két jól bevált házi praktika.

A méz és a cink párosa: a méz csillapítja a köhögést, és nyugtatja a gyulladt torkot. A cink pedig gátolja a vírusok elszaporodását.

a méz csillapítja a köhögést, és nyugtatja a gyulladt torkot. A cink pedig gátolja a vírusok elszaporodását. Illóolajos és sós inhalálás: a mellkasra kenhető illékony kenőcsök és a sós vizes orrspray-k kiválóak a duzzadt nyálkahártya kezelésére.

Tudtad? Ezzel a 10 tippel is gyorsan kezelhető a nyári nátha. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(foglaljorvost.hu)

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