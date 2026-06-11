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Óriási veszélyt okoz a légkondi: ha így használod, hét napig biztosan beteg leszel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fertőzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 15:45
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Sokan hiszik, hogy a kánikulában szinte lehetetlen megbetegedni. Óriási tévedés, hiszen a nyári nátha bárkit leteríthet. Amikor a hőmérő higanyszála elér egy bizonyos fokot, csak néhány szabály betartásával tudod magad védeni. Mutatjuk, hogy melyek ezek.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A nyári nátha a kánikula leggyorsabban terjedő betegsége. 
  • A légkondi miatt a melegből a hűtött lakásba érve hősokkot kaphatunk, a vírusok könnyebben leteríthetnek minket. 
  • Légúti panaszok, láz és gyomorgörcs is jelentkezhetnek, a felépülés általában 1 hét.
  • Néhány egyszerű házi trükkel viszont a nyári nátha elkerülhető. 

A nyári nátha pillanatok alatt tönkre teheti a nyaralásod. Amikor a hőmérséklet eléri a 35 Celsius fokot, a betegség olyan erővel támadja a szervezetet, hogy nehezen tudunk előle kitérni. A saját környezetünk és a szokásaink csapdáiba eshetünk, ami végül betegséghez vezethet.

Nyári nátha miatt fújja az orrát egy nő egy zöld takaróban.
A nyári nátha bárkit leteríthet, ha a kánikulában nem elég elővigyázatos / Fotó: Dmytrenko Olga

Hogy terít le a nyári nátha? 

Hatalmas tévhit, hogy csak a hideg időjárásban fázhatunk meg. A valóságban az influenzaszerű megbetegedés hátterében olyan kórokozók állnak, amik a helytelen légkondihasználat miatt erősebben támadják a szervezetet. Amikor a tűző napról a jéghideg lakásba lépünk, a túlpörgetett légkondi több betegséget is okozhat egyszerre, mert közben sokkhatás éri a szervezetet. A kitágult erek az orrnyálkahártyában hirtelen összehúzódnak, a védőképességünk lelassul és a vírusok azonnal támadásba lendülnek. 

Ha nyáron felfázunk a strandon, vagy mert otthon mezítláb járkálunk a hideg padlón, újabb veszélyek leselkednek ránk. A nyári fertőzésekért egy teljesen másfajta víruscsoport a felelős, a rendkívül agresszív enterovírus. Ilyenkor a klasszikus orrfolyás, köhögés és torokfájás mellett az enterovírus tünetei is jelentkeznek, amik sokkal összetettebbek és drasztikusabbak. Hirtelen felszökő láz és gyomorgörcs, sőt, hányás és hasfájás is kínozhatja a betegeket. Ezek miatt a felépülés akár egy hétig is eltarthat. 

Nyári nátha kezelése hatékonyan

Épp ezért a legfontosabb a nátha megelőzése, amit néhány egyszerű lépésben megtehetsz. A légkondit a kinti hőmérséklethez képest 6-7 fokkal alacsonyabbra állítsd, hogy elkerüld a hősokkot, és naponta igyál 3 liter vizet. Az enterovírus gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért ha például plázában vagy, mindig moss kezet. Ha már megtörtént a baj, az első és legfontosabb szabály, hogy az antibiotikumokat felejtsd el, bár az influenza szövődményei ellen beválnak, de a vírusokkal szemben már kevésbé hatékonyak. Helyettük bevethető két jól bevált házi praktika

  • A méz és a cink párosa: a méz csillapítja a köhögést, és nyugtatja a gyulladt torkot. A cink pedig gátolja a vírusok elszaporodását. 
  • Illóolajos és sós inhalálás: a mellkasra kenhető illékony kenőcsök és a sós vizes orrspray-k kiválóak a duzzadt nyálkahártya kezelésére. 

Tudtad? Ezzel a 10 tippel is gyorsan kezelhető a nyári nátha. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(foglaljorvost.hu)

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