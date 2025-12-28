KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Beteg nő az ágyban levest eszik influenza ellen.

A leghatékonyabb módszer influenza ellen: íme 5 étel, ami valódi védőpajzsot nyújt a téli időszakban

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 09:45
Amikor megérkeznek a fagyok és ágynak dönt minket valamilyen légúti megbetegedés vagy megfázás, vannak bevált praktikáink. Az alapcsomag része a forró tea, egy meleg takaró és jó sok zsebkendő. Pedig az influenza ellen könnyedén védekezhetünk néhány konyhai finomsággal is. Mutatjuk a legerősebb és legfinomabb menüket, amiket bevethetsz a téli szezonban!
Ebben az időszakban szervezetünknek még nagyobb szüksége van az energiára és a vitaminokra. Egy kifejezetten influenza elleni étrenddel rengeteg támogatást nyújthatsz immunrendszerednek. Most olyan egyszerű, de jól bevált alapanyagokat és ízletes ételeket hoztunk, amelyek a védekezést és a gyorsabb felépülést is egyaránt segítik.

Beteg férfi az ágyban levest eszik az influenza ellen.
Influenza ellen: 5 gyógyító étel, ami segít védekezni és gyorsabban felépülni.
Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF
  • A hideg hónapok és a betegség időszakában rendkívül fontos a megfelelő táplálkozás.
  • Ilyenkor érdemes tápanyagban gazdag, de könnyen emészthető ételeket fogyasztani.
  • A nehezebb falatok csak hátráltathatják a felépülést.

Mit egyél az influenzaszezonban?

Az influenza tipikus tünetei, – mint az orrfolyás, köhögés, láz és gyengeség – sok-sok energiát vesznek el a szervezetedtől, mindamellett, hogy rém kellemetlenek. Ezért ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás és a könnyen emészthető, de vitaminokban gazdag ételek fogyasztása.

Amit ne fogyassz betegen:

  • koffein
  • alkohol
  • zsíros ételek

Vannak azonban olyan szuper ételek, amik igazán hatásosak az influenza elleni védekezésben, és akkor is segítenek, ha már megtörtént a baj!

5 étel influenza ellen:

1. Húsleves

A házi húsleves egy klasszikus menü betegség ellen, és nem véletlen, hogy ilyenkor sokan kívánják is ezt a gőzölgő finomságot. A húsleves amellett, hogy kiváló folyadékpótló, rengeteg immunerősítő tápanyagot juttat a szervezetedbe. A főtt zöldségek – mint a sárgarépa, zeller vagy a hagyma – A- és C-vitamint tartalmaznak. Egy jó nagy bögre forró húslevest kortyolgatva, még a torokfájást is enyhítheted.

2. Gomba

A gombákat sokszor alkalmazzák a gyógyító, immunerősítő étrendek részeként vírusellenes tulajdonságaik miatt. Szuperek a fertőzések ellen és tele vannak D-vitaminnal. Levesként, rizottóban vagy párolva fogyasztva is ízletes influenza elleni finomságnak számítanak.

3. Gyömbér

A gyömbér köztudottan erős gyulladáscsökkentő hatással bír. Tudtad például, hogy az influenza tüneteit és az orrdugulást is segít mérsékelni? Ráadásul nem csak teaként fogyaszthatod: a gyömbér ételekbe reszelve is hatásos ízesítő lehet.

4. Zöldséglevek

A különböző zöldséglevek jól hatnak az influenza ellen.
A zöldségleveket ízlésed és kedvet szerint összeállíthatod.
Fotó: 123RF

Bár rendkívül egészségesek, nem sokan vágynak a saláták után, még betegen sem. Viszont egy pohár friss, jól ízesített zöldséglé már sokkal könnyebben lecsúszik. A zöldségekből készült smoothiek tele vannak antioxidánsokkal, támogatják az immunrendszered, enyhítik az influenza kellemetlen tüneteit és hosszú távon is védelmet nyújtanak szervezetednek. Ezért érdemes rendszeresen kortyolgatni őket!

5. Cékla

A cékla valódi vitaminbomba. Erős gyulladáscsökkentő hatással bír és segít leküzdeni a vírusokat, fertőzéseket. Sokan nem tudják, hogy rengeteg féle módon elkészíthető ez a színes finomság. Nemcsak savanyúságként fogyaszthatod, de akár turmix vagy saláta formájában is, vagy akár céklás süteményekhez is felhasználhatod.

A videóból megtudhatod, hogy készül egy igazán tápláló, aranyló húsleves:

Ezeket a cikkeket is olvasd el, hogy hatékonyan védekezhess az influenza ellen:

 

