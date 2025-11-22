Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Nagyon figyelj: a csípő és égető érzés nem csak egyszerű felfázás lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 08:45
Megérkeztek az igazán nagy hidegek is november végére. Ilyenkor elkezd sokasodni a klasszikus felfázásos panaszokat tapasztalók száma – főleg a nők körében. Ezért nagyon fontos, hogy tudd, mit jelezhetnek a tünetek, hogy elkerüld a komoly problémákat okozó szövődményeket. Készülj fel, mert nem csak felfázás lehet!
A csípő, égető érzésről, amit vizelés közben tapasztalunk, automatikusan felfázásra következtetünk, pedig a tünetek hátterében többféle ok is meghúzódhat. Ahhoz, hogy megfelelően kezeld a kellemetlenségeket, tudnod kell, mi a probléma gyökere és mikor szükséges orvoshoz fordulnod, mielőtt nagyobb baj történne.

Fiatal nő felfázás miatt fájlalja az alhasát
Ezt kell tudnod a húgyuti fertőzésről és a felfázásra hajazó tünetek más okairól
Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

A felfázás okai

A köztudatban a hideget hibáztatjuk a felfázásért, de a húgyuti gyulladásért valójában a baktériumok a felelősek. A hideg önmagában nem betegít meg, de megkönnyíti a baktériumok útját.

A felfázásban szezonalitás is megfigyelhető, de nemcsak a hideg-nyirkos időjárás, hanem a pszichésen terhelőbb életszakaszok esetén is gyakrabban fordul elő.

– tájékoztat dr. Bánfi Gergely, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi adjunktusa az egyetem honlapján.

Felfázáskor a baktériumok megtapadnak és elszaporodnak a húgyhólyag nyálkahártyáján, ez okozza a gyulladást.

„Tévedés azonban azt gondolni, hogy csak az elhanyagolt higiénés viszonyok felelősek a kórokozó bejutásáért, a hüvely pH-ját felborító „túlzásba” vitt tisztálkodás legalább annyira állhat a kór háttérben” – figyelmeztet a szakember.

A felfázást több tényező is okozhatja, amelyek hozzájárulnak a baktériumok bejutásához és elszaporodásához:

  • nem megfelelő higiénia (például rossz törlési irány)
  • gyakori vagy intenzív nemi együttlét
  • nem elegendő folyadékfogyasztás
  • legyengült immunrendszer, stresszes élethelyzet

A nők gyakoribb érintettsége adottságaiknak tudható be: a rövid húgycső, valamint a hüvely és a végbélnyílás közelsége miatt, a kórokozók könnyebben feljutnak a húgyhólyagba. A menopauza utáni hormonváltozások is tovább növelhetik a kockázatot. Ugyanakkor a férfiaknál is előfordulhat felfázás.

Férfi felfázásos panaszokkal a wc-n
A férfiak is érintettek a húgyuti fertőzésben – főleg idősebb korban, prosztatabroblémák mellett
Fotó: 123RF

A felfázás jelei:

  • gyakori vizelési inger
  • csípő, égető érzés
  • szagos, sötétebb vizelet
  • alhasi vagy kismedencei fájdalom

Ha a fertőzés felfelé terjed, akár vesemedence-gyulladást is okozhat, amit már komolyabb panaszok jelezhetnek:

  • láz
  • hidegrázás
  • hányinger
  • erős hátfájdalom

Ha ezeket tapasztalod, azonnal kérj orvosi segítséget!

Biztos, hogy felfázás?

Fontos a pontos kivizsgálás, mivel a csípő, égető érzés és a gyakori vizelési inger nem mindig húgyuti fertőzésre utal. Más nőgyógyászati probléma is állhat a háttérben. Például a hüvelyflóra felborulása vagy szexuális úton terjedő betegségek, amelyek nagyon hasonló panaszokat produkálnak.

Ha a felfázás visszatérő, fontos további kivizsgálásra menni, mivel olyan alapbetegségek is hajlamosíthatnak rá, mint a cukorbetegség, a hólyagsérv vagy a daganatos megbetegedések.

Az urológiai vizsgálaton a panaszok átbeszélésével és vizeletvizsgálattal állapítják meg a tünetek okát (és azt, milyen baktérium okozza a fertőzést).

Felfázás kezelése

Kamilla tea felfázás ellen
Természetes megoldások is segíthetnek a felfázás tüneteinek enyhítésében
Fotó: 123RF

„A betegség a nők felénél spontán meggyógyul, de ilyenkor is segíthet a bőséges folyadékbevitel, hiszen így a bőven termelődő, híg (vagyis kevésbé irritáló hatású) vizelet egyszerűen kimossa a húgyutakat. Makacsabb tünetek esetén gyulladásgátló gyógynövényekből, például orvosi medveszőlőből, csalánból vagy kamillából készített tea, esetleg tőzegáfonya szirup vagy tabletta fogyasztása ajánlott. Ha a tünetek néhány nap után sem enyhülnek jelentősen, akkor orvos által célszerűen megválasztott, rövid ideig tartó antibiotikumos kezelés a megoldás” – tájékoztat dr. Bánfi Gergely.

Felfázás ellen

A helyes higiénia, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, együttlét utáni vizeletürítés és a nedves ruhák gyors cseréje hatékony megoldás a felfázás megelőzéséhez.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

A kamillatea jótékony hatásai:

