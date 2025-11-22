Nagyon figyelj: a csípő és égető érzés nem csak egyszerű felfázás lehet

A csípő, égető érzésről, amit vizelés közben tapasztalunk, automatikusan felfázásra következtetünk, pedig a tünetek hátterében többféle ok is meghúzódhat. Ahhoz, hogy megfelelően kezeld a kellemetlenségeket, tudnod kell, mi a probléma gyökere és mikor szükséges orvoshoz fordulnod, mielőtt nagyobb baj történne.
A köztudatban a hideget hibáztatjuk a felfázásért, de a húgyuti gyulladásért valójában a baktériumok a felelősek. A hideg önmagában nem betegít meg, de megkönnyíti a baktériumok útját.
A felfázásban szezonalitás is megfigyelhető, de nemcsak a hideg-nyirkos időjárás, hanem a pszichésen terhelőbb életszakaszok esetén is gyakrabban fordul elő.
– tájékoztat dr. Bánfi Gergely, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi adjunktusa az egyetem honlapján.
Felfázáskor a baktériumok megtapadnak és elszaporodnak a húgyhólyag nyálkahártyáján, ez okozza a gyulladást.
„Tévedés azonban azt gondolni, hogy csak az elhanyagolt higiénés viszonyok felelősek a kórokozó bejutásáért, a hüvely pH-ját felborító „túlzásba” vitt tisztálkodás legalább annyira állhat a kór háttérben” – figyelmeztet a szakember.
A felfázást több tényező is okozhatja, amelyek hozzájárulnak a baktériumok bejutásához és elszaporodásához:
A nők gyakoribb érintettsége adottságaiknak tudható be: a rövid húgycső, valamint a hüvely és a végbélnyílás közelsége miatt, a kórokozók könnyebben feljutnak a húgyhólyagba. A menopauza utáni hormonváltozások is tovább növelhetik a kockázatot. Ugyanakkor a férfiaknál is előfordulhat felfázás.
Ha a fertőzés felfelé terjed, akár vesemedence-gyulladást is okozhat, amit már komolyabb panaszok jelezhetnek:
Ha ezeket tapasztalod, azonnal kérj orvosi segítséget!
Fontos a pontos kivizsgálás, mivel a csípő, égető érzés és a gyakori vizelési inger nem mindig húgyuti fertőzésre utal. Más nőgyógyászati probléma is állhat a háttérben. Például a hüvelyflóra felborulása vagy szexuális úton terjedő betegségek, amelyek nagyon hasonló panaszokat produkálnak.
Ha a felfázás visszatérő, fontos további kivizsgálásra menni, mivel olyan alapbetegségek is hajlamosíthatnak rá, mint a cukorbetegség, a hólyagsérv vagy a daganatos megbetegedések.
Az urológiai vizsgálaton a panaszok átbeszélésével és vizeletvizsgálattal állapítják meg a tünetek okát (és azt, milyen baktérium okozza a fertőzést).
„A betegség a nők felénél spontán meggyógyul, de ilyenkor is segíthet a bőséges folyadékbevitel, hiszen így a bőven termelődő, híg (vagyis kevésbé irritáló hatású) vizelet egyszerűen kimossa a húgyutakat. Makacsabb tünetek esetén gyulladásgátló gyógynövényekből, például orvosi medveszőlőből, csalánból vagy kamillából készített tea, esetleg tőzegáfonya szirup vagy tabletta fogyasztása ajánlott. Ha a tünetek néhány nap után sem enyhülnek jelentősen, akkor orvos által célszerűen megválasztott, rövid ideig tartó antibiotikumos kezelés a megoldás” – tájékoztat dr. Bánfi Gergely.
A helyes higiénia, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, együttlét utáni vizeletürítés és a nedves ruhák gyors cseréje hatékony megoldás a felfázás megelőzéséhez.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
