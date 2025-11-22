Nagyon figyelj: a csípő és égető érzés nem csak egyszerű felfázás lehet

A csípő, égető érzésről, amit vizelés közben tapasztalunk, automatikusan felfázásra következtetünk, pedig a tünetek hátterében többféle ok is meghúzódhat. Ahhoz, hogy megfelelően kezeld a kellemetlenségeket, tudnod kell, mi a probléma gyökere és mikor szükséges orvoshoz fordulnod, mielőtt nagyobb baj történne.

Ezt kell tudnod a húgyuti fertőzésről és a felfázásra hajazó tünetek más okairól

Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

A felfázás okai

A köztudatban a hideget hibáztatjuk a felfázásért, de a húgyuti gyulladásért valójában a baktériumok a felelősek. A hideg önmagában nem betegít meg, de megkönnyíti a baktériumok útját.

A felfázásban szezonalitás is megfigyelhető, de nemcsak a hideg-nyirkos időjárás, hanem a pszichésen terhelőbb életszakaszok esetén is gyakrabban fordul elő.

– tájékoztat dr. Bánfi Gergely, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi adjunktusa az egyetem honlapján.

Felfázáskor a baktériumok megtapadnak és elszaporodnak a húgyhólyag nyálkahártyáján, ez okozza a gyulladást.

„Tévedés azonban azt gondolni, hogy csak az elhanyagolt higiénés viszonyok felelősek a kórokozó bejutásáért, a hüvely pH-ját felborító „túlzásba” vitt tisztálkodás legalább annyira állhat a kór háttérben” – figyelmeztet a szakember.

A felfázást több tényező is okozhatja, amelyek hozzájárulnak a baktériumok bejutásához és elszaporodásához:

nem megfelelő higiénia (például rossz törlési irány)

gyakori vagy intenzív nemi együttlét

nem elegendő folyadékfogyasztás

legyengült immunrendszer, stresszes élethelyzet

A nők gyakoribb érintettsége adottságaiknak tudható be: a rövid húgycső, valamint a hüvely és a végbélnyílás közelsége miatt, a kórokozók könnyebben feljutnak a húgyhólyagba. A menopauza utáni hormonváltozások is tovább növelhetik a kockázatot. Ugyanakkor a férfiaknál is előfordulhat felfázás.

A férfiak is érintettek a húgyuti fertőzésben – főleg idősebb korban, prosztatabroblémák mellett

Fotó: 123RF

A felfázás jelei:

gyakori vizelési inger

csípő, égető érzés

szagos, sötétebb vizelet

alhasi vagy kismedencei fájdalom

Ha a fertőzés felfelé terjed, akár vesemedence-gyulladást is okozhat, amit már komolyabb panaszok jelezhetnek:

láz

hidegrázás

hányinger

erős hátfájdalom

Ha ezeket tapasztalod, azonnal kérj orvosi segítséget!

Biztos, hogy felfázás?

Fontos a pontos kivizsgálás, mivel a csípő, égető érzés és a gyakori vizelési inger nem mindig húgyuti fertőzésre utal. Más nőgyógyászati probléma is állhat a háttérben. Például a hüvelyflóra felborulása vagy szexuális úton terjedő betegségek, amelyek nagyon hasonló panaszokat produkálnak.

Ha a felfázás visszatérő, fontos további kivizsgálásra menni, mivel olyan alapbetegségek is hajlamosíthatnak rá, mint a cukorbetegség, a hólyagsérv vagy a daganatos megbetegedések.

Az urológiai vizsgálaton a panaszok átbeszélésével és vizeletvizsgálattal állapítják meg a tünetek okát (és azt, milyen baktérium okozza a fertőzést).