Ezek a leghatásosabb házi praktikák megfázás kezelésére

Az őszi megfázást nem kell azonnal gyógyszerekkel kezelni, sokszor elég, ha a természet erejét hívjuk segítségül. A kamra is rejthet olyan kincseket, amelyek enyhíthetik a kellemetlen tüneteket és segíthetnek mielőbb talpra állni. Összegyűjtöttük a legjobb házi praktikákat, amelyekkel gyorsabban legyőzheted a megfázást.

A gyógynövények segítenek a megfázás kezelésében.

Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

Gyógynövények, amelyek tényleg segítenek

A természet patikája tele van olyan növényekkel, amelyek csillapítják a gyulladást, erősítik az immunrendszert és segítenek a megfázás tüneteinek enyhítésében.

Echinacea (bíbor kasvirág): az egyik legismertebb immunerősítő, amelyet már a megfázás első napjaiban érdemes bevetni.

Fekete bodza és hársvirág: a klasszikus meghűlés elleni páros. Teájuk izzasztó hatású, csillapítja a lázat és enyhíti a torokfájást.

Afrikai muskátli (Pelargonium): természetes vírusellenes és köptető hatású, különösen hurutos köhögésnél.

Zsálya: kiváló torokfájásra és segít a gyulladt torok megnyugtatásában. Gargarizálásra is alkalmas.

Inhalálás – a legegyszerűbb csodaszer megfázás ellen

Az inhalálás a megfázás egyik leghatékonyabb házi ellenszere. A forró gőz nemcsak megnyugtatja az orr- és garatnyálkahártyát, hanem segít fellazítani a letapadt váladékot.

Így csináld

Tegyél egy marék kamillavirágot vagy néhány csepp eukaliptusz-, fenyő- vagy kakukkfűolajat forró (nem lobogó) vízbe. Hajolj fölé, a fejedet egy törölközővel letakarva, és lélegezd be a gőzt 10–15 percig.

A gőz hidratálja a légutakat, javítja a vérkeringést, és segít, hogy a szervezeted gyorsabban megszabaduljon a kórokozóktól. Ha van otthon inhalátorod, használj steril sóoldatot, az eljut egészen a hörgőkig. Illóolajokat viszont ne tegyél bele, mert károsíthatja a készüléket és irritálhatja a légutakat.

Orrdugulás ellen természetesen

Az orrdugulás a megfázás egyik legkellemetlenebb tünete, de szerencsére van rá természetes megoldás. A gőzölés görögszéna (Bockshornklee) maggal is hatásos: forró vízben főzd ki a magokat, majd egy konyharuhába csomagolva helyezd az arcodra 10 percre. Ez enyhíti a nyomást az arcüregekben és segít kitisztítani a légutakat.