Ezek a leghatásosabb házi praktikák megfázás kezelésére

Az őszi megfázást nem kell azonnal gyógyszerekkel kezelni, sokszor elég, ha a természet erejét hívjuk segítségül. A kamra is rejthet olyan kincseket, amelyek enyhíthetik a kellemetlen tüneteket és segíthetnek mielőbb talpra állni. Összegyűjtöttük a legjobb házi praktikákat, amelyekkel gyorsabban legyőzheted a megfázást.
A természet patikája tele van olyan növényekkel, amelyek csillapítják a gyulladást, erősítik az immunrendszert és segítenek a megfázás tüneteinek enyhítésében.
Az inhalálás a megfázás egyik leghatékonyabb házi ellenszere. A forró gőz nemcsak megnyugtatja az orr- és garatnyálkahártyát, hanem segít fellazítani a letapadt váladékot.
Tegyél egy marék kamillavirágot vagy néhány csepp eukaliptusz-, fenyő- vagy kakukkfűolajat forró (nem lobogó) vízbe. Hajolj fölé, a fejedet egy törölközővel letakarva, és lélegezd be a gőzt 10–15 percig.
A gőz hidratálja a légutakat, javítja a vérkeringést, és segít, hogy a szervezeted gyorsabban megszabaduljon a kórokozóktól. Ha van otthon inhalátorod, használj steril sóoldatot, az eljut egészen a hörgőkig. Illóolajokat viszont ne tegyél bele, mert károsíthatja a készüléket és irritálhatja a légutakat.
Az orrdugulás a megfázás egyik legkellemetlenebb tünete, de szerencsére van rá természetes megoldás. A gőzölés görögszéna (Bockshornklee) maggal is hatásos: forró vízben főzd ki a magokat, majd egy konyharuhába csomagolva helyezd az arcodra 10 percre. Ez enyhíti a nyomást az arcüregekben és segít kitisztítani a légutakat.
A torokfájás a megfázás egyik első jele, amit érdemes mielőbb kezelni. A zsályás vagy hársfateás gargarizálás segít enyhíteni a gyulladást, a köhögést pedig könnyen csillapíthatod egy kevés mézzel, főleg, ha reszelt tormát keversz hozzá. A keveréket hagyd állni egy éjszakát, és másnap kanállal adagold: a torma és a méz is természetes antibiotikus hatású, utóbbi pedig bevonja és megnyugtatja a torkot.
A megfázásos tünetekre a kakukkfű és az útifű teája is hatásos: segíti a váladék felköhögését, enyhíti az irritációt és tisztítja a légutakat.
Ha a megfázás során láz jelentkezik, hatékony gyógyír lehet a fűzfakéreg teája. A gyógynövény természetes szalicilsavat tartalmaz, ebből kifolyólag úgy hat, mint az aszpirin, de kíméletesebb a szervezethez. Az izomfájdalom mentás–cickafarkos teával enyhíthető, ezenkívül ellazít, így a pihenésben is sokat segít.
Egy friss, fűszeres túróval megkent kenyér nemcsak finom, de tele van a növények védő erejével is. Keverj össze apróra vágott kakukkfüvet, sarkantyúkavirágot, tormát, zsályát és lándzsás útifüvet egy kis túróval, sóval és borssal – majd kend vastagon a kenyérre. Az egészséges, ízletes falatok felvértezik a szervezetedet a megfázás tünetek ellen.
Bármelyik házi praktikát is választod, a következő három dolog a legfontosabb:
A szervezetnek időre és nyugalomra van szüksége, hogy regenerálódjon. Egy-két nap otthoni ágynyugalom, sok tea és egy meleg takaró gyakran többet ér, mint bármelyik gyógyszer.
