Inhalálás nátha ellen: egyszerű otthoni módszer, ami valóban segít

Az inhalálás egyszerű otthoni módszer, amely segíthet enyhíteni a nátha tüneteit.

A meleg pára fellazítja a váladékot és nyugtatja az irritált nyálkahártyát.

Megmutatjuk, hogyan, mikor és mivel érdemes inhalálni otthon.

Az inhalálás elsősorban megfázás, nátha, és más felső légúti panaszok esetén lehet hasznos. Orrdugulásnál, sűrű váladék esetén, köhögésnél vagy fejfájással járó megfázásnál gyors megkönnyebbülést hoz. A meleg, párás levegő segíti a letapadt váladék fellazítását, miközben nyugtatja az irritált nyálkahártyát.

Az inhalálás során a meleg pára segíthet enyhíteni a nátha tüneteit / Fotó: New Africa / Shutterstock

Inhalálás otthon

Az inhalálás hatékonyságához fontos a megfelelő környezet. A gőz fölé hajolva érdemes a fejünket és az edényt egy törölközővel vagy takaróval lefedni, így a pára nem szökik el, és egy kellemes, páradús mikrokörnyezet alakul ki. A víz ne legyen forró, inkább meleg, hogy elkerüljük az égési sérüléseket. Egy alkalom általában 10–15 percig tartson és naponta egy-két alkalom bőven elegendő. Az inhalálást kiegészíthetjük arcüreggyulladás esetén infralámpázással is.

Mivel inhaláljunk?

A legegyszerűbb megoldás a sós víz, amely önmagában is segíthet az orrnyálkahártya hidratálásában. Emellett használhatunk gyógynövényeket, akár keveréket is:

kamilla megfázásos tünetekre;

kakukkfű köhögés esetén;

zsálya torok- és arcüregpanaszokra;

eukaliptusz illóolaj az orrdugulás enyhítésére.

A gyógynövényeket forró, de nem lobogó vízzel öntsük le. Felnőtteknél nagyjából 2 liter vízhez egy-két marék szárított növény elegendő.

Az időpont se mindegy

Az inhalálás után a testhőmérsékletünk megváltozik, ezért fontos, hogy ne menjünk ki azonnal hűvös levegőre. Érdemes legalább egy-két órát várni, amíg a szervezetünk visszaáll a normál állapotba. Éppen ezért a legideálisabb időpont az esti órákban van, közvetlenül lefekvés előtt. A pihenés és az alvás ilyenkor tovább segítheti a regenerálódást.

Mikor ne inhalálj? Habár az inhalálás sok esetben enyhítheti a nátha tüneteit, vannak helyzetek, amikor nem ajánlott, vagy csak orvosi egyeztetés után érdemes alkalmazni. Magas láz esetén, mert a meleg gőz tovább terhelheti a szervezetet.

Súlyos asztmánál vagy nehézlégzésnél, mivel a gőz irritálhatja a légutakat.

Csecsemőknél és kisgyerekeknél orvosi javaslat nélkül.

Erős, gennyes orrváladékozás és arcüregi fájdalom esetén, amikor bakteriális fertőzés is állhat a háttérben.

Mire figyeljünk még oda?

Gyerekeknél különösen fontos az óvatosság a víz magas hőmérséklete miatt. Figyeljünk arra, hogy a gőz ne legyen túl forró, inkább kellemesen meleg. Szívbetegség esetén pedig nem ajánlott a fej teljes letakarása az inhalálás során. Várandósság idején az inhalálás általában biztonságos módszer, de illóolajok használata előtt érdemes körültekintőnek lenni.