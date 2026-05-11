Több tucat közlekedési táblát festett le egy ámokfutó Vas vármegyében

A körmendi rendőrség a lakosság segítségét kéri, ugyanis valaki az éj leple alatt több közlekedési táblát és jelző oszlopot lefestetett, amelyek így teljesen felismerhetetlenné váltak.

Több közlekedési táblát is megrongáltak. Fotó: Police.hu

Az éj leple alatt rongálták meg a közlekedési táblákat

A Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az adatok szerint május 6-án, az éjszakai órákban, ismeretlen személy a 7417-es és a 7453-as számú utakon, Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszokon – összesen 22 helyszínen – a kihelyezett közúti közlekedési táblákat és az út szélét jelző oszlopokat oly módon lefestette, hogy azok a közúti közlekedésben résztvevők számára felismerhetetlenné váltak - olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrség most szemtanúk jelentkezését várja, akik az adott útszakaszon közlekedtek az éjszakai órákban és láttak bármit a rongálással kapcsolatban. Jelentkezni lehet személyesen a Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán vagy telefonon a 06/94/414-040-es számon lehet.